Ra mắt Mercedes-Maybach S650 Night Edition hơn 5,6 tỷ đồng

Mercedes-Maybach S650 Night Edition mới được cho là đại diện đỉnh cao tuyệt đối của sự sang trọng. Phiên bản này sẽ chỉ được cung cấp ở thị trường Hoa Kỳ, và chỉ có 15 chiếc được sản xuất, vì vậy, nó độc quyền hơn rất nhiều so với phiên bản Final Edition mang nhãn hiệu AMG (130 chiếc). Mẫu xe siêu sang Maybach S650 Night Edition vẫn sử dụng động cơ tăng áp kép V12 6.0L của Mercedes-AMG S65 nhưng lại mang trên mình những tiện nghi cực kỳ cao cấp của Maybach S650. Chiếc xe siêu sang mạnh 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,6 giây trước khi cán tốc độ tối đa 250 km/h. Mặc dù không thể sánh với AMG S65 về hiệu suất nhưng các con số này là rất ấn tượng đối với một chiếc xe to lớn và nặng như Maybach S650 Night Edition. Gói Night Edition bao gồm mọi tùy chọn mà hãng xe sang Mercedes-Benz cung cấp cho Maybach S650. Được cầm lái một chiếc xe V12 dẫn động cầu sau nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng điều kỳ diệu thực sự của Mercedes-Maybach S650 Night Edition nằm ở khoang sau của cabin, nơi có những chiếc ghế giám đốc có góc ngả lên tới 43 độ chỉnh điện dễ dàng. Đặc biệt, xe còn có vô lăng ốp gỗ tối màu siêu sang trọng kết hợp bọc da cao cấp. Vật liệu da thật cũng xuất hiện ở nhiều bề mặt khác, bao gồm cả bệ cửa và thảm sàn. Giá xe Mercedes-Maybach S650 Night Edition 2020 không hề rẻ, lên tới 242.950 USD (khoảng hơn 5,6 tỷ đồng) tại Mỹ, đắt hơn khoảng 7.000 USD (khoảng 161 triệu đồng) so với Mercedes-AMG S65 Final Edition, tuy nhiên đây không phải vấn đề đáng quan tâm của những vị khách ở phân khúc này. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Night Edition.

