Ra mắt Mercedes-AMG E53 2024 động cơ hybrid 603 mã lực

Sau màn ra mắt của Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới (tên mã W214) vào năm 2023, giờ đây hãng xe Đức giới thiệu thêm phiên bản hiệu năng cao AMG đầu tiên của dòng xe này với tên gọi Mercedes-AMG E53 Hybrid 4Matic+ 2024 mới. Là một bước tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm về mọi mặt, mẫu xe sang Mercedes-AMG E53 2024 đủ nhanh để gây ấn tượng với những người sở hữu chiếc E63 sắp ra mắt và đủ sang trọng để làm mê hoặc những người sở hữu S-Class. Hệ truyền động hybrid sạc điện của E53 2024 kết hợp động cơ xăng 6 xy-lanh 3.0L công suất 443 mã lực với một mô-tơ điện công suất 161 mã lực, tạo nên tổng công suất cực đại 577 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift TCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh biến thiên 4Matic+. Với chức năng kiểm soát khởi động Race Start (một phần của Gói AMG Dynamic Plus), tổng công suất được tăng lên 603 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 3,8 giây, nhanh hơn 0,7 giây so với mẫu E53 trước đây và chỉ chậm hơn 0,6 giây so với mẫu E63 S trang bị động cơ V8. Với gói tùy chọn AMG Driver’s Package, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 280 km/h. Mercedes tuyên bố E53 Hybrid có thể di chuyển với tốc độ lên tới 140 km/h chỉ bằng năng lượng điện. Mô-tơ điện được tích hợp thẳng vào bên trong hộp số. Pin có tổng công suất 28,6 kWh và được đặt dưới sàn xe. Khi dùng sạc nhanh DC 60 kW, pin có thể được sạc từ 10-80% chỉ trong 20 phút. Cơ chế phanh tái sinh cho phép xe dừng lại mà không cần chạm vào bàn đạp phanh. AMG Dynamic Select cung cấp nhiều chế độ lái. Khách hàng có thể chọn các chế độ thông thường như Comfort, Sport, Sport+, Individual và Smoothness, cũng như các chương trình thiên về sử dụng năng lượng điện gồm Electric và Battery Hold. Khi kích hoạt chương trình Electric, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện được khoảng 90-101 km theo tiêu chuẩn WLTP. Nếu dùng Battery Hold, cả động cơ đốt trong và mô-tơ điện đều sẽ được vận dụng nhưng không làm hao năng lượng đã lưu trong pin, qua đó cho phép người lái tiết kiệm pin để dùng cho những trường hợp cần thiết hơn. Mang lại cảm giác lái năng động thú vị là hệ thống treo AMG Ride Control được phát triển đặc biệt với hệ thống giảm xóc thích ứng mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa cảm giác lái thể thao và sự thoải mái. Trục trước có chiều rộng rãnh trội hơn so với E-Class tiêu chuẩn, trong khi trục sau được hưởng lợi từ cơ chế đàn hồi cứng hơn cho các giá đỡ cao su. Các kỹ sư Mercedes-AMG thậm chí còn làm khung vỏ thân xe thêm phần vững chắc bằng cách lắp một thanh giằng mới giữa các giá đỡ thanh chống của hệ thống treo trước để tăng tính năng động theo phương ngang. Tương tự, các thanh chống bổ sung từ các bộ phận bên hông đến phía sau cho phép nâng cao độ chính xác khi lái xe và độ ổn định cao hơn. E53 Hybrid còn trang bị tiêu chuẩn hệ thống lái trục sau giúp tăng tính cơ động và nhanh nhẹn. So với trục trước, trục sau đánh lái ngược hướng nếu vận tốc di chuyển dưới ngưỡng 100 km/h và đồng hướng nếu trên 100 km/h. Giảm xóc hai van có thể điều chỉnh điều chỉnh từng bánh xe dựa trên điều kiện đường và tình huống lái với 3 chế độ Comfort, Sport và Sport+. Đĩa phanh thông gió 14,5 inch ở phía trước và đĩa 14,1 inch phía sau. Ngoại hình E53 2024 khác E-Class 2024 tiêu chuẩn ở lưới tản nhiệt AMG đặc trưng có lắp đèn phát sáng và các hốc gió lớn hơn ở trên cản trước. Bên hông xe là vòm bánh lớn hơn, tăng thêm 11 mm mỗi bên, cùng với ốp chân cửa và bộ mâm hợp kim 19 inch mới, có thể nâng cấp lên loại hợp kim 20 inch hoặc đúc 21 inch (tùy chọn). Phía sau là 4 ống xả và lắp cánh gió sau – chi tiết khác các bản AMG Line. Bên trong nội thất có các chi tiết trang trí được chiếu sáng nằm dưới lớp ốp bằng gỗ tần bì, vô-lăng AMG Performance bọc da Nappa, hệ thống đa phương tiện MBUX tiêu chuẩn có các tính năng AMG như AMG Track Pace tùy chọn và AMG Performance, nâng cấp được lên MBUX Superscreen tích hợp màn hình phụ cho hành khách. Ghế thể thao AMG bọc da tổng hợp Artico và sợi Microcut với đường khâu màu đỏ và đồ họa độc quyền là tiêu chuẩn, ghế AMG Performance là tùy chọn. Xe có cả 2 kiểu thân sedan và estate (wagon) sẽ được bán ra vào cuối năm nay, mức giá xe Mercedes-AMG E53 2024 hiện chưa tiết lộ. Ngoài ra, trong vòng 1 năm kể từ thời điểm chính thức bán, mẫu xe này sẽ có bản đặc biệt Edition 1 với màu sơn Manufaktur độc đáo, sọc đen thể thao, các gói kiểu dáng ngoại thất độc quyền chẳng hạn như tùy chọn AMG Carbon Exterior, cũng như những điểm nhấn nội thất đặc biệt. VIdeo: Vén màn Mercedes-AMG E53 2024 động cơ hybrid.

