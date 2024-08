Ra mắt Lamborghini Temerario 2025 - siêu xe hybrid thay thế Huracan

Lamborghini Temerario 2025 mới đã chính thức trình làng, đây là mẫuxXe Hybrid hiệu năng cao HPEV và mẫu xe gây ấn tượng khi được trang bị động cơ hybrid plug-in V-8 4.0 lít tăng áp kép với ba động cơ điện. Tổng công suất đầu ra của khối động cơ kết hợp này lên tới 920 mã lực và Temerario chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h. Tốc độ tối đa là 340 km/h. Lamborghini đã chế tạo động cơ V-8 mới với cấu hình “Hot V” 90 độ và trục khuỷu phẳng với hai bộ tăng áp chạy áp suất tối đa 36 psi. Đầu xi-lanh của siêu xe Lamborghini Temerario hybrid 2025 được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm đúc và các thanh kết nối bằng titan giúp giảm trọng lượng, trong khi các chốt được phủ kim cương giống Carbon (DLC) trong hệ thống van đảm bảo động cơ có thể quay tới 10.000 vòng/phút. Xe đượ trang bị ba động cơ điện hướng trục, làm mát bằng dầu kết hợp với động cơ điện và hộp số ly hợp kép tám cấp gắn ngang. Chỉ riêng động cơ điện đó đã tạo ra công suất lên tới 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Hai động cơ còn lại, nằm ở trục trước, dẫn động các bánh trước và tạo ra công suất 82 mã lực cho mỗi bánh. Dù là mẫu xe dẫn động 4 bánh nhưng xe vẫn được trang bị chức năng “Chế độ Drift” giúp triển khai mô-men xoắn ở bánh sau ở ba mức công suất khác nhau. Temerario cũng có chức năng điều khiển khởi động. Bộ pin của xe hiện có công suất 3,8 kilowatt giờ. Nếu sử dụng cổng sạc AC truyền thống, xe sẽ có công suất lên tới 7 kilowatt và pin sẽ sạc lại sau 30 phút. Xe cũng có thể được sạc lại thông qua phanh tái tạo hoặc trực tiếp từ động cơ V8 chỉ trong 6 phút. Người dùng cũng có thể lái xe bằng cách sử dụng riêng động cơ điện phía trước một cách tiện lợi. Nhìn bề ngoài, Temerario trông giống như sự kết hợp giữa Revuelto và Huracán cũ. Đèn chiếu sáng của xe chỉ chiếm một phần nhỏ ở mỗi góc của mui xe và đèn chạy LED hình lục giác hợp thời trang nằm ngay bên dưới mỗi bên của cản trước. Temerario được trang bị bộ mâm xe 20 và 21 inch so le với các tùy chọn rèn hoặc sợi carbon. Temerario được trang bị một lỗ thông hơi khí động học lớn hơn ngay phía trước bánh sau giúp cải thiện lực ép thêm 103% so với Huracán Evo. Nếu người mua lựa chọn gói nâng cấp Temerario Alleggerita với cánh sau lớn hơn, cản trước độc đáo và vành bằng sợi carbon thì có khả năng tăng lực ép lên 158% so với Huracán Evo và giảm trọng lượng so với Temerario tiêu chuẩn. Sử dụng Gói Carbon sẽ giảm thêm trọng lượng tổng thể của xe khi sử dụng carbon trên bộ khuếch tán phía sau, nắp gương và cửa hút gió bên. Đồng thời xe cũng được trang bị phần khung gầm nhẹ mới. Thay vì kết cấu hỗn hợp nhôm và sợi carbon của Huracán, khung gầm của Temerario hoàn toàn bằng nhôm. Điều đó giúp giảm 50% mức sử dụng vật liệu, giảm 80% các mối hàn nhiệt và tăng 20% độ cứng xoắn. Về nội thất, Tememerario có khoang nội thất có thiết kế hiện đại,thể thao với khoảng không đầu cao hơn 3cm so với Huracan và chỗ để chân cải thiện lên tới 4,5 cm. Lamborghini cho biết ngay cả một cầu thủ NBA cao to cũng có thể đội mũ bảo hiểm trên chiếc xe này. Xe được trang bị hình cảm ứng dọc 8,4 inch nằm ở trung tâm bảng điều khiển, trong khi người lái có thể sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hành khách có màn hình cảm ứng 9,1 inch nhỏ hơn một chút. Được biết, Temerario có thể sẽ được bán ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Mức giá xe Lamborghini Temerario 2025 có thể sẽ được công bố trong thời gian tới. Video: Lamborghini Temerario 2025 - siêu xe hybrid thay thế Huracan.

