Ra mắt Honda Elevate 2023 "giá mềm", đấu Hyundai Creta và Kia Seltos

Honda đã chính thức trình làng mẫu SUV nhỏ gọn Elevate hoàn toàn mới. Xe sẽ được bán ra tại Ấn Độ trước tiên rồi đến các thị trường nước ngoài khác. Honda Elevate 2023 mới sẽ cạnh tranh với những chiếc SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất như Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Astor và Toyota Hyryder. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Small Car tương tự Honda City, Elevate sở hữu chiều dài 4.312 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước lớn hơn Honda HR-V đang bán ở Việt Nam cũng như 2 đối thủ cùng phân khúc là Hyundai Creta và Kia Seltos. Không chỉ có kích thước nổi bật trong phân khúc, mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 còn sở hữu ngoại hình khá ấn tượng, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế mắt lưới đa điểm sơn màu đen. Trên đỉnh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm khá dày và kéo dài sang hai bên đèn pha. Thân xe Honda Elevate trang bị hốc bánh phồng lên và đi kèm nẹp màu đen theo phong cách thường thấy của xe thể thao đa dụng. Nằm bên trong hốc bánh này là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế tương tự Honda City 2023. Cột C của xe được thiết kế dày dặn trong khi nóc có thể sơn màu đen tương phản với thân xe và đi kèm baga nóc màu bạc. Đằng sau Elevate xuất hiện cụm đèn hậu với tạo hình chữ "L" bên trong giống với "người anh em" Honda WR-V đang bán ở Đông Nam Á. Ngoài ra, xe còn có cánh gió mui và cản sau màu đen với ốp màu bạc phía dưới. Ngoài ra, Honda Elevate 2023 còn có chiều cao gầm lên đến 220 mm, nhỉnh hơn 30 mm so với Hyundai Creta. Hãng Honda khẳng định đây là mẫu xe có chiều cao gầm lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại Ấn Độ. Bên trong cabin, Honda Elevate sở hữu không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất xe được bọc da phối 2 màu tương phản khá bắt mắt. Các trang bị nổi bật của xe như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng cỡ lớn 10,25 inch, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 7 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây,... Các trang bị khác gồm; sạc không dây, ghế ngồi có thông gió, bọc vải cao cấp, hệ thống đèn viền nội thất, điều hòa tự động, vô lăng và cần số bọc da.Đáng tiếc, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ truyền thống thay vì phanh tay điện tử. Khoang hành lý của mẫu SUV cỡ B này có thể tích 458 lít, được khẳng định là lớn nhất phân khúc. Xe cũng có gói an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha tự động. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh với các đối thủ vì các mẫu SUV cỡ B tại Ấn Độ hiện chưa có công nghệ an toàn chủ động ADAS. Elevate được phát triển trên cùng một nền tảng của mẫu sedan Honda City thế hệ thứ 5. Mẫu SUV nhỏ gọn mới sẽ sử dụng động cơ xăng 1.5L mới, sản sinh công suất tối đa 121 PS và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Các lựa chọn hộp số bao gồm hộp số sàn 6 cấp và hộp số CVT. Về các trang bị an toàn, Honda Elevate cũng được trang bị hệ thống Honda Sensing, bao gồm Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, Đèn pha tự động, Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, Kiểm soát hành trình thích ứng, Thông báo xe phía trước khởi hành... Mức giá xe Honda Elevate 2023 hiện chưa được công bố. Video: Ra mắt mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 mới tại Ấn Độ.

