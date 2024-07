Ra mắt Ford Raptor T1+ động cơ V8 5.0L, hơn 500 mã lực

Tại sự kiện lễ hội Goodwood Festival of Speed 2024 mới đây, Ford đã mang đến một bất ngờ thú vị thông qua sự hiện diện của mẫu xe đua Ford Raptor T1+ 2025 mới, được thiết kế để tham gia những giải thi đấu rally khắc nghiệt nhất. Ford Raptor T1+ bản đua địa hình này là thành quả của dự án hợp tác giữa Ford, Red Bull và M-Sport, một nhóm các chuyên gia bộ môn thể thao rally motorsport có nhiều năm kinh nghiệm, đặt trụ sở tại Anh Quốc đồng thời là đối tác lâu năm của Ford. Mặc dù được gọi với tên “Raptor” nhưng chiếc Raptor T1+ này thực chất không có nhiều sự liên hệ với những phiên bản hiệu năng cao của các dòng xe Ford dân dụng. Điểm chung gần như duy nhất nằm ở khối động cơ Coyote V8 5.0L nhưng đã được trang bị thêm hệ thống dầu bôi trơn dạng khô (dry sump) và “cơ chế ống xả được điều chỉnh đặc biệt” cho phù hợp với việc thi đấu rally. Chính vì thế nên khối động cơ trang bị cho Raptor T1+ tuy chưa được hãng tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn so với mức công suất 507 mã lực và mô-men xoắn cực đại 567 Nm của loại hiện đang được lắp đặt trên mẫu xe thể thao cơ bắp Mustang Dark Horse. Raptor T1+ được phát triển dựa trên hệ khung gầm bằng thép với cấu trúc space frame tiên tiến, hệ thống treo tay đòn kép ở cả phía trước và phía sau, sử dụng cơ chế giảm xóc của Fox với bình khí phụ gắn ngoài (hay còn gọi là “bình dầu”), có khả năng tải nặng và dễ dàng tùy chỉnh. 4 bánh xe dùng lốp địa hình 37 inch gắn với mâm hợp kim nhôm 8,5 x 17 inch mang đến khoảng sáng gầm lên tới 400 mm (trong đó 350 mm do kích cỡ bánh xe) và góc tới 70 độ, đủ sức đương đầu với mọi thử thách. Hệ thống phanh bao gồm đĩa Alcon 355 mm và kẹp phanh đơn khối 6 piston. Đội đua Ford Performance sẽ trình làng chiếc Raptor T1+ tại giải Baja Hungary vào tháng 8/2024, sau đó đến Bắc Phi để tham dự Rallye du Maroc vào tháng 10. Đó sẽ là những giải đua mang tính chất “khởi động” nhằm chuẩn bị cho mục tiêu thực sự là giải Dakar Rally 2025 diễn ra tháng 1 năm sau. Trong số 4 tay đua của Ford Performance sẽ có huyền thoại Carlos Sainz Sr., người từng vô địch Dakar nhiều lần với lần gần nhất là tại giải 2024 vừa qua trên chiếc Audi RS Q e-tron. Ông Mark Rushbrook, Giám đốc toàn cầu của Ford Performance đã chia sẻ về tầm quan trọng của dự án Raptor T1+ như sau: “Tham gia một cuộc đua khắc nghiệt như Dakar là một nhiệm vụ khó khăn đối với tất cả chúng tôi tại Ford Performance, nhưng chúng tôi chưa bao giờ né tránh thử thách. Để chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi đã phối hợp với những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực rally motorsport trên thế giới như M-Sport và Red Bull, điều đó cho thấy chúng tôi đang thực hiện dự án này một cách nghiêm túc như thế nào.” “Mẫu Ford Raptor T1+ là nền tảng cho tầm nhìn về xe địa hình trên toàn cầu của chúng tôi – chúng tôi muốn đạt được điều tốt nhất và chứng tỏ bản thân ở những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Những bài học mà chúng tôi rút ra từ Raptor T1+, cùng với việc cạnh tranh với hàng loạt những mẫu xe đáng nể khác tại Baja 1000 và Finke Desert Race, sẽ giúp các sản phẩm gắn nhãn Raptor trở nên tốt hơn nữa cho khách hàng của chúng tôi.” Ông Matthew Wilson, Giám đốc M-Sport và quản lý đội Dakar, cũng cho biết: “Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời – được tham gia hỗ trợ Ford Performance khi họ tới Dakar với chiếc Ford Raptor T1+ mới này sẽ là cuộc phiêu lưu hết sức thú vị. Chúng tôi đã hoàn thành hơn 10.000 km chạy thử nghiệm trong một số điều kiện khắc nghiệt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy nên chúng tôi cảm thấy đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trong những giải đua chính thức, bắt đầu từ Baja Hungary vào tháng tới.” Video: Giới thiệu xe đua Ford Raptor T1+ 2025.

Tại sự kiện lễ hội Goodwood Festival of Speed 2024 mới đây, Ford đã mang đến một bất ngờ thú vị thông qua sự hiện diện của mẫu xe đua Ford Raptor T1+ 2025 mới, được thiết kế để tham gia những giải thi đấu rally khắc nghiệt nhất. Ford Raptor T1+ bản đua địa hình này là thành quả của dự án hợp tác giữa Ford, Red Bull và M-Sport, một nhóm các chuyên gia bộ môn thể thao rally motorsport có nhiều năm kinh nghiệm, đặt trụ sở tại Anh Quốc đồng thời là đối tác lâu năm của Ford. Mặc dù được gọi với tên “Raptor” nhưng chiếc Raptor T1+ này thực chất không có nhiều sự liên hệ với những phiên bản hiệu năng cao của các dòng xe Ford dân dụng. Điểm chung gần như duy nhất nằm ở khối động cơ Coyote V8 5.0L nhưng đã được trang bị thêm hệ thống dầu bôi trơn dạng khô (dry sump) và “cơ chế ống xả được điều chỉnh đặc biệt” cho phù hợp với việc thi đấu rally. Chính vì thế nên khối động cơ trang bị cho Raptor T1+ tuy chưa được hãng tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn so với mức công suất 507 mã lực và mô-men xoắn cực đại 567 Nm của loại hiện đang được lắp đặt trên mẫu xe thể thao cơ bắp Mustang Dark Horse. Raptor T1+ được phát triển dựa trên hệ khung gầm bằng thép với cấu trúc space frame tiên tiến, hệ thống treo tay đòn kép ở cả phía trước và phía sau, sử dụng cơ chế giảm xóc của Fox với bình khí phụ gắn ngoài (hay còn gọi là “bình dầu”), có khả năng tải nặng và dễ dàng tùy chỉnh. 4 bánh xe dùng lốp địa hình 37 inch gắn với mâm hợp kim nhôm 8,5 x 17 inch mang đến khoảng sáng gầm lên tới 400 mm (trong đó 350 mm do kích cỡ bánh xe) và góc tới 70 độ, đủ sức đương đầu với mọi thử thách. Hệ thống phanh bao gồm đĩa Alcon 355 mm và kẹp phanh đơn khối 6 piston. Đội đua Ford Performance sẽ trình làng chiếc Raptor T1+ tại giải Baja Hungary vào tháng 8/2024, sau đó đến Bắc Phi để tham dự Rallye du Maroc vào tháng 10. Đó sẽ là những giải đua mang tính chất “khởi động” nhằm chuẩn bị cho mục tiêu thực sự là giải Dakar Rally 2025 diễn ra tháng 1 năm sau. Trong số 4 tay đua của Ford Performance sẽ có huyền thoại Carlos Sainz Sr., người từng vô địch Dakar nhiều lần với lần gần nhất là tại giải 2024 vừa qua trên chiếc Audi RS Q e-tron. Ông Mark Rushbrook, Giám đốc toàn cầu của Ford Performance đã chia sẻ về tầm quan trọng của dự án Raptor T1+ như sau: “Tham gia một cuộc đua khắc nghiệt như Dakar là một nhiệm vụ khó khăn đối với tất cả chúng tôi tại Ford Performance, nhưng chúng tôi chưa bao giờ né tránh thử thách. Để chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi đã phối hợp với những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực rally motorsport trên thế giới như M-Sport và Red Bull, điều đó cho thấy chúng tôi đang thực hiện dự án này một cách nghiêm túc như thế nào.” “Mẫu Ford Raptor T1+ là nền tảng cho tầm nhìn về xe địa hình trên toàn cầu của chúng tôi – chúng tôi muốn đạt được điều tốt nhất và chứng tỏ bản thân ở những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Những bài học mà chúng tôi rút ra từ Raptor T1+, cùng với việc cạnh tranh với hàng loạt những mẫu xe đáng nể khác tại Baja 1000 và Finke Desert Race, sẽ giúp các sản phẩm gắn nhãn Raptor trở nên tốt hơn nữa cho khách hàng của chúng tôi.” Ông Matthew Wilson, Giám đốc M-Sport và quản lý đội Dakar, cũng cho biết: “Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời – được tham gia hỗ trợ Ford Performance khi họ tới Dakar với chiếc Ford Raptor T1+ mới này sẽ là cuộc phiêu lưu hết sức thú vị. Chúng tôi đã hoàn thành hơn 10.000 km chạy thử nghiệm trong một số điều kiện khắc nghiệt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy nên chúng tôi cảm thấy đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trong những giải đua chính thức, bắt đầu từ Baja Hungary vào tháng tới.” Video: Giới thiệu xe đua Ford Raptor T1+ 2025.