Ra mắt Aston Martin DB12 Volante mui trần động cơ V8 mạnh 671 mã lực

Sau khi chiếc "siêu GT" DB12 hoàn toàn mới được ra mắt vào tháng 5 vừa qua, Aston Martin DB12 Volante 2024 mới với khác biệt rõ nhất là ở thiết kế mui trần, được tạo nên bởi lớp mui xếp mềm có thể đóng/mở linh hoạt thay vì mui cứng cố định. Điều tuyệt vời là khách hàng không phải hy sinh gì về hiệu năng khi chọn bản Volante, ngoài trừ khối lượng xe nặng hơn đôi chút. Hãng xe ANh quốc luôn biết cách tạo nên những chiếc xe mui trần ấn tượng và siêu xe Aston Martin DB12 Volante cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, ngoại hình của xe khi hạ mui xuống còn thể hiện tỷ lệ quyến rũ và hài hòa hơn hẳn so với bản coupe mui cứng, nhấn mạnh hơn vào phần đuôi gợi cảm đồng thời để lộ các chi tiết cao cấp bên trong khoang lái. Phần mui xếp mềm trên chiếc DB12 Volante làm bằng vải, có tổng cộng 8 lớp nhằm tối ưu khả năng cách nhiệt và cách âm khi dựng lên đầy đủ. Quá trình đóng/mở bằng cơ chế điện được thực hiện theo 2 giai đoạn, khiến cho phần mui này rất gọn gàng, có thể đặt vừa trong ngăn xếp chỉ 260 mm, không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chứa hành lý phía sau xe. Mui xe có thể mở trong 14 giây và đóng trong 16 giây, ở mức vận tốc từ 50 km/h trở xuống hoặc bằng chìa khóa trong bán kính 2 mét khi đứng yên. Bên cạnh màu đen tiêu chuẩn, lớp vải bọc ngoài cùng của mui xếp mềm còn có các lựa chọn màu sắc khác như đỏ, xanh dương hay 2 tông màu đen và bạc, qua đó tạo nên nhiều cách kết hợp khác nhau giữa kiểu dáng bên ngoài và các tùy chọn bọc nội thất. Khác với DB12 bản coupe mui cứng, DB12 Volante có phần lưng ghế được ốp gỗ veneer và các tấm sợi carbon phù hợp với lớp ốp trang trí cửa. Khả năng cá nhân hóa được cung cấp bởi dịch vụ Q by Aston Martin Điểm nổi bật của nội thất là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới được Aston Martin tự phát triển, sở hữu đầy đủ tất cả các tính năng kết nối mới nhất. Hệ thống này được tích hợp trong màn hình cảm ứng Pure Black 10,25 inch mới, song hành cùng dàn âm thanh Bowers & Wilkins 11 loa công suất 390 Watt tiêu chuẩn hoặc tùy chọn cao cấp 15 loa công suất 1.170 Watt. Cũng giống như phiên bản DB12 Coupe, DB12 Volante được trang bị độc quyền động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép do Mercedes-AMG cung cấp, sản sinh công suất 671 mã lực (500 kW hoặc 680 PS) và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh này được truyền tới trục sau thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp, được hỗ trợ bởi vi sai cầu sau điện tử E-Diff và trục bánh bằng sợi carbon. Mức giá xe Aston Martin DB12 Volante 2024 chưa được công bố, xe được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện The Quail thuộc Monterey Car Week 2023 tại California. Phiên bản mui trần này sẽ được sản xuất kể từ quý III năm nay và dự kiến những chiếc xe hoàn thiện đầu tiên sẽ sẵn sàng giao đến tay khách hàng ngay trong quý IV của 2023 Video: Giới thiệu Aston Martin DB12 Volante mui trần động cơ V8.

