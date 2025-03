Toyota Land Cruiser tăng giá tới gần 300 triệu đồng tại Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa cập nhật giá bán mới cho hai mẫu SUV cao cấp Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado LC250 trên website chính thức. Theo cập nhật mới nhất, mức giá xe Toyota Land Cruiser LC300 hiện bán ra 4,580 tỷ đồng, tăng 294 triệu đồng so với trước. Đối với tùy chọn Toyota Land Cruiser LC300 màu trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải chi thêm 20 triệu đồng, thay vì 11 triệu đồng như trước đây. Đây là lần thứ tư mẫu SUV này tăng giá tại Việt Nam. Không chỉ điều chỉnh giá bán, Land Cruiser LC300 còn được nâng cấp và bổ sung một số trang bị đáng chú ý. Nẹp ốp chân cửa trước và sau có thêm đèn chiếu sáng, đèn trên nắp ca-pô cũng được trang bị thêm. Bên trong nội thất, kích thước màn hình sau vô lăng tăng từ 7 inch lên 12,3 Tuy nhiên, mẫu SUV này không còn được trang bị sạc không dây như trước. Gói công nghệ Toyota Safety Sense được nâng cấp từ phiên bản 2.0 lên 3.0, bổ sung hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe tích hợp nhận diện người đi bộ. Theo thông tin từ đại lý, những lô xe Toyota Land Cruiser mới dự kiến sẽ cập bến Việt Nam vào cuối tháng 3/2025. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về lịch giao xe cũng như các thay đổi cụ thể. Toyota Land Cruiser thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2021, Land Cruiser LC300 được thay đổi toàn diện từ thiết kế nội/ngoại thất, hệ thống khung gầm cho đến công nghệ an toàn. Xe sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước. Mẫu SUV này cũng được trang bị thêm các chế độ chạy địa hình. Bên cạnh Land Cruiser LC300, Toyota Việt Nam cũng cập nhật thêm phiên bản Toyota Land Cruiser Prado M 2025 mới, có giá bán 3,460 tỷ đồng, thấp hơn phiên bản cao cấp nhất khoảng 20 triệu đồng. Nếu chọn màu trắng ngọc trai, mức giá sẽ trở lại 3,480 tỷ đồng. Khác biệt duy nhất giữa Prado M và phiên bản cao cấp là xe chỉ được trang bị cửa sổ trời đơn, thay vì cửa sổ trời toàn cảnh như trước. Ngoài ra, tất cả các thông số còn lại đều được giữ nguyên. Hiện tại, Land Cruiser Prado 2024 vẫn gặp tình trạng "bia kèm lạc" tại đại lý. Khi vừa ra mắt, khách hàng muốn nhận xe sớm phải trả thêm 400 - 500 triệu đồng. Đến nay, mức chi phí này đã giảm xuống khoảng 200 - 300 triệu đồng. Về vận hành, Prado 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.4L tăng áp, cung cấp công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Video: Xem chi tiết SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam vừa cập nhật giá bán mới cho hai mẫu SUV cao cấp Toyota Land Cruiser LC300 và Land Cruiser Prado LC250 trên website chính thức. Theo cập nhật mới nhất, mức giá xe Toyota Land Cruiser LC300 hiện bán ra 4,580 tỷ đồng, tăng 294 triệu đồng so với trước. Đối với tùy chọn Toyota Land Cruiser LC300 màu trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải chi thêm 20 triệu đồng, thay vì 11 triệu đồng như trước đây. Đây là lần thứ tư mẫu SUV này tăng giá tại Việt Nam. Không chỉ điều chỉnh giá bán, Land Cruiser LC300 còn được nâng cấp và bổ sung một số trang bị đáng chú ý. Nẹp ốp chân cửa trước và sau có thêm đèn chiếu sáng, đèn trên nắp ca-pô cũng được trang bị thêm. Bên trong nội thất, kích thước màn hình sau vô lăng tăng từ 7 inch lên 12,3 Tuy nhiên, mẫu SUV này không còn được trang bị sạc không dây như trước. Gói công nghệ Toyota Safety Sense được nâng cấp từ phiên bản 2.0 lên 3.0, bổ sung hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe tích hợp nhận diện người đi bộ. Theo thông tin từ đại lý, những lô xe Toyota Land Cruiser mới dự kiến sẽ cập bến Việt Nam vào cuối tháng 3/2025. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về lịch giao xe cũng như các thay đổi cụ thể. Toyota Land Cruiser thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2021, Land Cruiser LC300 được thay đổi toàn diện từ thiết kế nội/ngoại thất, hệ thống khung gầm cho đến công nghệ an toàn. Xe sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước. Mẫu SUV này cũng được trang bị thêm các chế độ chạy địa hình. Bên cạnh Land Cruiser LC300, Toyota Việt Nam cũng cập nhật thêm phiên bản Toyota Land Cruiser Prado M 2025 mới , có giá bán 3,460 tỷ đồng, thấp hơn phiên bản cao cấp nhất khoảng 20 triệu đồng. Nếu chọn màu trắng ngọc trai, mức giá sẽ trở lại 3,480 tỷ đồng. Khác biệt duy nhất giữa Prado M và phiên bản cao cấp là xe chỉ được trang bị cửa sổ trời đơn, thay vì cửa sổ trời toàn cảnh như trước. Ngoài ra, tất cả các thông số còn lại đều được giữ nguyên. Hiện tại, Land Cruiser Prado 2024 vẫn gặp tình trạng "bia kèm lạc" tại đại lý. Khi vừa ra mắt, khách hàng muốn nhận xe sớm phải trả thêm 400 - 500 triệu đồng. Đến nay, mức chi phí này đã giảm xuống khoảng 200 - 300 triệu đồng. Về vận hành, Prado 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.4L tăng áp, cung cấp công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Video: Xem chi tiết SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam.