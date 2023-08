Aston Martin bán hết sạch 110 chiếc Valour chỉ sau 2 tuần ra mắt

Sau khi được công bố thông tin vào đầu tháng 7 này và có 1 mẫu được đưa đi trưng bày tại lễ hội Goodwood Festival of Speed 2023, siêu phẩm Aston Martin Valour 2023 mới đến nay đã chính thức bán hết! Số lượng 110 chiếc giới hạn trên phạm vi toàn cầu đều đã có chủ nhân chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Hãng siêu xe Anh quốc không tiết lộ giá xe Aston Martin cụ thể, nhưng theo giới chuyên môn nhận định rằng mỗi khách hàng đã phải bỏ ra từ 1 đến 1,5 triệu bảng Anh (tương đương 30 đến 46 tỷ đồng) để được nắm chắc quyền sở hữu xe. Có thể xem Valour như là một phần quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng ngắn hạn của Aston Martin vì bản chất của mẫu xe này thuộc nhóm số lượng thấp nhưng lợi nhuận cao. Hãng xe Anh Quốc cũng khuyến khích khách mua tùy chỉnh chiếc xe với màu sơn độc đáo, các tùy chọn cá nhân hóa nội thất, v.v... với dịch vụ Q bespoke của mình. Kiểu dáng của Valour không hề giống với những mẫu xe Aston Martin đương đại. Đó là bởi vì siêu phẩm đặc biệt này đã được thiết kế với những đường nét lấy cảm hứng từ chiếc V8 Vantage nguyên bản 1977, cũng như chiếc xe đua giải Le Mans có tên RHAM/1 ‘Muncher’ từ năm 1980. Valour có thân xe bằng sợi carbon và nắp ca-pô dạng vỏ sò với khe gió hình móng ngựa, cùng với khe gió NACA kép. Đèn pha LED hình tròn đậm chất cổ điển, lưới tản nhiệt rộng và có các đường lưu thông gió đặt dọc. Bộ chia gió phía dưới rất rõ nét và cho thấy chất liệu cấu thành từ sợi carbon. Nhìn từ bên hông, Valour có kiểu dáng thon gọn đậm chất khí động học nhưng đồng thời cũng được tạo hình cơ bắp, thể hiện sự khỏe khoắn. Bộ mâm hợp kim đúc có kích thước lớn 21 inch và mang thiết kế tổ ong, đi với lốp Michelin Pilot Sport S 5 được tối ưu riêng cho xe Aston Martin. Hệ thống phanh gốm carbon với đĩa 410 mm phía trước và 360 mm phía sau. Phần đuôi Valour được thiết kế theo phong cách Kamm, với đuôi xe cắt thẳng xuống đột ngột thay vì kiểu vuốt dài thường thấy trên các mẫu xe đương đại. Cùng với đó là "vortex generating exoblades" - cụm chi tiết tạo gió xoáy cải thiện hiệu quả khí động học cho xe. Đèn LED với đồ họa hiện đại, hệ thống 3 ống xả đặt chính giữa và được bao quanh bởi bộ chia gió hầm hố. Khoang cabin của Valour khá giống với chiếc Vantage đời mới hiện nay, nhưng được thiết kế theo phong cách tối giản để phù hợp với hình ảnh cổ điển mà Aston Martin muốn tạo ra. Các khe gió điều hòa được sửa đổi lại, trong khi khu vực "yên ngựa" nổi bật với cần gạt số có đầu hình tròn được ốp gỗ. Chất liệu sợi carbon cũng hiện diện nhiều bên trong nội thất xe, từ trên cửa cho đến bộ ghế ngồi. Đặc biệt, ghế xe còn được ứng dụng lớp bọc bằng vải tuýt len, giống với loại từng được sử dụng trong chiếc DBR1 vô địch giải đua Le Mans từ năm 1959. Valour vận hành bằng động cơ V12 5.2L tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất 705 mã lực và mô-men xoắn cực đại 753 Nm. So với chiếc V12 Vantage bản thương mại, mức mô-men xoắn của động cơ Valour ngang bằng nhưng công suất nhỉnh hơn 15 đơn vị. Động cơ truyền lực kéo tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt. Aston Martin không tiết lộ về thông số bứt tốc của Valour, tuy nhiên có thể siêu phẩm này cũng ngang ngửa với năng lực của V12 Vantage: tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 3,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 322 km/h. Valour có các chế độ lái Sport, Sport+ và Track với “phản ứng ga, quản lý mô-men xoắn và đặc tính âm thanh được tách biệt rõ rệt”. Hệ thống lái mới cũng như “hệ thống treo đặt làm riêng với bộ giảm chấn thích ứng, lò xo và thanh chống lật, tất cả đều được tối ưu dành riêng cho xe.” Valour còn được hưởng lợi từ cấu trúc thân xe tùy chỉnh để đạt độ cứng vững tối ưu so với các mẫu xe thương mại của hãng. Mẫu siêu xe Aston Martin Valour được thiết kế để trở thành một “chiếc xe hiện đại dành cho người lái” với “trái tim và linh hồn của một chiếc xe cổ điển vượt thời gian”. Những khách hàng đầu tiên sẽ được nhận xe bắt đầu từ tháng 9/2023. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valour.

Sau khi được công bố thông tin vào đầu tháng 7 này và có 1 mẫu được đưa đi trưng bày tại lễ hội Goodwood Festival of Speed 2023, siêu phẩm Aston Martin Valour 2023 mới đến nay đã chính thức bán hết! Số lượng 110 chiếc giới hạn trên phạm vi toàn cầu đều đã có chủ nhân chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Hãng siêu xe Anh quốc không tiết lộ giá xe Aston Martin cụ thể, nhưng theo giới chuyên môn nhận định rằng mỗi khách hàng đã phải bỏ ra từ 1 đến 1,5 triệu bảng Anh (tương đương 30 đến 46 tỷ đồng) để được nắm chắc quyền sở hữu xe. Có thể xem Valour như là một phần quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng ngắn hạn của Aston Martin vì bản chất của mẫu xe này thuộc nhóm số lượng thấp nhưng lợi nhuận cao. Hãng xe Anh Quốc cũng khuyến khích khách mua tùy chỉnh chiếc xe với màu sơn độc đáo, các tùy chọn cá nhân hóa nội thất, v.v... với dịch vụ Q bespoke của mình. Kiểu dáng của Valour không hề giống với những mẫu xe Aston Martin đương đại. Đó là bởi vì siêu phẩm đặc biệt này đã được thiết kế với những đường nét lấy cảm hứng từ chiếc V8 Vantage nguyên bản 1977, cũng như chiếc xe đua giải Le Mans có tên RHAM/1 ‘Muncher’ từ năm 1980. Valour có thân xe bằng sợi carbon và nắp ca-pô dạng vỏ sò với khe gió hình móng ngựa, cùng với khe gió NACA kép. Đèn pha LED hình tròn đậm chất cổ điển, lưới tản nhiệt rộng và có các đường lưu thông gió đặt dọc. Bộ chia gió phía dưới rất rõ nét và cho thấy chất liệu cấu thành từ sợi carbon. Nhìn từ bên hông, Valour có kiểu dáng thon gọn đậm chất khí động học nhưng đồng thời cũng được tạo hình cơ bắp, thể hiện sự khỏe khoắn. Bộ mâm hợp kim đúc có kích thước lớn 21 inch và mang thiết kế tổ ong, đi với lốp Michelin Pilot Sport S 5 được tối ưu riêng cho xe Aston Martin. Hệ thống phanh gốm carbon với đĩa 410 mm phía trước và 360 mm phía sau. Phần đuôi Valour được thiết kế theo phong cách Kamm, với đuôi xe cắt thẳng xuống đột ngột thay vì kiểu vuốt dài thường thấy trên các mẫu xe đương đại. Cùng với đó là "vortex generating exoblades" - cụm chi tiết tạo gió xoáy cải thiện hiệu quả khí động học cho xe. Đèn LED với đồ họa hiện đại, hệ thống 3 ống xả đặt chính giữa và được bao quanh bởi bộ chia gió hầm hố. Khoang cabin của Valour khá giống với chiếc Vantage đời mới hiện nay, nhưng được thiết kế theo phong cách tối giản để phù hợp với hình ảnh cổ điển mà Aston Martin muốn tạo ra. Các khe gió điều hòa được sửa đổi lại, trong khi khu vực "yên ngựa" nổi bật với cần gạt số có đầu hình tròn được ốp gỗ. Chất liệu sợi carbon cũng hiện diện nhiều bên trong nội thất xe, từ trên cửa cho đến bộ ghế ngồi. Đặc biệt, ghế xe còn được ứng dụng lớp bọc bằng vải tuýt len, giống với loại từng được sử dụng trong chiếc DBR1 vô địch giải đua Le Mans từ năm 1959. Valour vận hành bằng động cơ V12 5.2L tăng áp kép có khả năng sản sinh công suất 705 mã lực và mô-men xoắn cực đại 753 Nm. So với chiếc V12 Vantage bản thương mại, mức mô-men xoắn của động cơ Valour ngang bằng nhưng công suất nhỉnh hơn 15 đơn vị. Động cơ truyền lực kéo tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt. Aston Martin không tiết lộ về thông số bứt tốc của Valour, tuy nhiên có thể siêu phẩm này cũng ngang ngửa với năng lực của V12 Vantage: tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 3,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 322 km/h. Valour có các chế độ lái Sport, Sport+ và Track với “phản ứng ga, quản lý mô-men xoắn và đặc tính âm thanh được tách biệt rõ rệt”. Hệ thống lái mới cũng như “hệ thống treo đặt làm riêng với bộ giảm chấn thích ứng, lò xo và thanh chống lật, tất cả đều được tối ưu dành riêng cho xe.” Valour còn được hưởng lợi từ cấu trúc thân xe tùy chỉnh để đạt độ cứng vững tối ưu so với các mẫu xe thương mại của hãng. Mẫu siêu xe Aston Martin Valour được thiết kế để trở thành một “chiếc xe hiện đại dành cho người lái” với “trái tim và linh hồn của một chiếc xe cổ điển vượt thời gian”. Những khách hàng đầu tiên sẽ được nhận xe bắt đầu từ tháng 9/2023. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valour.