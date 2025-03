Mua Mercedes-Benz AMG One, tỷ phú bị lừa 136 tỷ đồng

Vào năm 2021, tỷ phú Michael Mente, CEO của thương hiệu Revolve nổi tiếng tại Mỹ đã bị một đối tượng giả danh nhân viên bán siêu xe Mercedes-Benz AMG One để lừa đảo lấy đi 5,4 triệu USD (hơn 136 tỷ đồng). Theo đó, Taveon Rogers thường trú tại tiểu bang Texas đã giả danh Jean-Pierre MR Clement, một nhân viên đại lý xe sang tại Pháp để dẫn dụ tỷ phú Mente chuyển khoản 5,4 triệu USD (hơn 136 tỷ đồng) mua xe Mercedes-Benz AMG One. Sau khi chuyển tiền cho tên lừa đảo, vị tỷ phú vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhận xe. Tuy nhiên, sau đó, CEO Michael Mente nhận được cuộc gọi từ Bộ An ninh nội địa Mỹ. Họ thông báo rằng tiền của ông đã mất và không có một đại lý ô tô nào như vậy tồn tại ở Pháp. Năm 2023, Taveon Rogers tiếp tục thực hiện một thương vụ lừa đảo tương tự và chiếm đoạt số tiền 3,19 triệu USD (81,3 tỷ đồng). Hiện người này đang bị kiện và bị cáo buộc các tội danh như làm giả hợp đồng, làm giả tài liệu ngân hàng, mạo danh đại diện của Aston Martin và một số đại lý ôtô khác.Mercedes-Benz AMG One đặc biệt là chiếc siêu xe đắt đỏ và khá hiếm khi trên thế giới chỉ có 275 chiếc. Đánh trúng vào tâm lý này nên Taveon Rogers đã thành công lừa đảo khá nhiều người. Video: Chi tiết siêu xe Mercedes-AMG One đặc biệt.

Vào năm 2021, tỷ phú Michael Mente, CEO của thương hiệu Revolve nổi tiếng tại Mỹ đã bị một đối tượng giả danh nhân viên bán siêu xe Mercedes-Benz AMG One để lừa đảo lấy đi 5,4 triệu USD (hơn 136 tỷ đồng). Theo đó, Taveon Rogers thường trú tại tiểu bang Texas đã giả danh Jean-Pierre MR Clement, một nhân viên đại lý xe sang tại Pháp để dẫn dụ tỷ phú Mente chuyển khoản 5,4 triệu USD (hơn 136 tỷ đồng) mua xe Mercedes-Benz AMG One. Sau khi chuyển tiền cho tên lừa đảo, vị tỷ phú vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhận xe. Tuy nhiên, sau đó, CEO Michael Mente nhận được cuộc gọi từ Bộ An ninh nội địa Mỹ. Họ thông báo rằng tiền của ông đã mất và không có một đại lý ô tô nào như vậy tồn tại ở Pháp. Năm 2023, Taveon Rogers tiếp tục thực hiện một thương vụ lừa đảo tương tự và chiếm đoạt số tiền 3,19 triệu USD (81,3 tỷ đồng). Hiện người này đang bị kiện và bị cáo buộc các tội danh như làm giả hợp đồng, làm giả tài liệu ngân hàng, mạo danh đại diện của Aston Martin và một số đại lý ôtô khác. Mercedes-Benz AMG One đặc biệt là chiếc siêu xe đắt đỏ và khá hiếm khi trên thế giới chỉ có 275 chiếc. Đánh trúng vào tâm lý này nên Taveon Rogers đã thành công lừa đảo khá nhiều người. Video: Chi tiết siêu xe Mercedes-AMG One đặc biệt.