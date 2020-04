"Quái vật" 6 bánh Jeep Wrangler, khởi điểm 3,4 tỷ đồng

Khi nói đến những chiếc xe đi địa hình khỏe khoắn, một trục cơ sở ngắn chính là yếu tố tiên quyết. Đó là lý do tại sao một chiếc Jeep Wrangler 2 cửa sẽ có thể chinh phục mọi thứ một cách dễ dàng, và đó cũng là lý do tại sao nó là phương tiện thường được độ nhất trong lĩnh vực off-road. Thế nhưng, thế giới off-road cũng có tồn tại một nhóm nhỏ ưa chuộng xe có trục cơ sở dài với không chỉ 4 mà là 6 bánh. Mercedes-AMG G63 6x6 được coi là người đi tiên phong xu hướng này, nhưng nhiều cái tên khác đã chạy theo nó, với Hennessey có cung cấp một số phiên bản xe 6x6 bao gồm VelociRaptor 6x6 dựa trên F-150 Raptor. Nhưng công ty Mỹ mang tên SoFlo Jeeps cảm thấy Wrangler là ứng viên thích hợp nhất cho một phương tiện 6x6, hoàn thiện với một động cơ tăng áp dầu hybrid với thừa lực mô-men xoắn để bất chấp mọi thứ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta được thấy một chiếc Jeep 6x6, nhưng những nỗ lực trước đây thường được trang bị động cơ Hellcat và mang tính trưng bày hơn là lái thực dụng. SoFlo E 6x6 Jeep Wrangler là một sản phẩm khác biệt bởi nó sẵn sàng đấu đối cả bối cảnh hậu thảm họa như trong phim Hollywood, với nhiều trang bị độ tập trung vào hệ thống treo và hệ truyền động để đảm bảo chúng sẽ chống chịu được những thử thách khó khăn nhất. Bên dưới nắp capô là một động cơ dầu tăng áp V6 dung tích 3.0 lít kết hợp với một mô tơ điện. Trong khi nhà sản xuất không công bố rõ con số mã lực, nhưng tổ hợp máy móc này có sản tất cả 949 Nm mô-men xoắn cực đạ, truyền tới tất cả 6 lốp xe đi mọi địa hình cỡ lớn ở phía cuối thanh chống sốc Falcon và hệ thống treo nâng cỡ 5 inch. Vậy với tất cả những trang bị trên thì giá xe SoFlo E 6x6 sẽ bán ra bao nhiêu? Mỗi chiếc đều là được làm riêng theo yêu cầu từng khách hàng, và có giá khởi điểm từ 145.000 USD. Đây là một số tiền không nhỏ, nhưng vẫn là rẻ hơn nhiều nếu so với AMG 63 6x6, Hennessey Goliath 6x6 hoặc Hennessey VelociRaptor. Video: Chi tiết "quái vật" SoFlo E 6x6 độ từ Jeep Wrangler.

