Qua Vũ lần đầu “cưỡi bò già” Lamborghini Gallardo sau 6 năm đưa về nhà

Thời gian gần đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện khá nhiều bên cạnh các siêu xe mà mình đang sở hữu, 1 trong số đó có thể kể đến như Ferrari F430 Spider, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante hay mới nhất là Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary hàng hiếm. Mới đây, việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary đã gây bất ngờ và thích thú cho không ít người yêu xe tại Việt Nam. Được biết, lý do nhiều người quan tâm chính là việc siêu xe mui trần này được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua cách đây 6 năm nhưng vào sáng hôm qua là lần đầu tiên doanh nhân này điều khiển xe trên đường phố. Điều này đã làm cho số đồng hồ công tơ mét của siêu xe mui trần Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary vượt qua cột mốc 100 km nhưng cũng khiến giới mê xe vui mừng vì được nhìn thấy hàng độc tắm nắng trên đường phố cùng nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam. Trong lần đầu tiên được chủ nhân cầm lái ra đường, ngoại thất chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary không có nhiều sự thay đổi so với lúc về nước cách đây 6 năm, điểm khác biệt nhỏ chỉ đến từ việc đèn hậu của xe được dán màu đen và bên cửa có thêm chữ UN, còn bộ áo của xe vẫn mang màu trắng nguyên bản Mở cửa nhìn ngắm nội thất chiếc xe Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary này có thể thấy độ mới tinh dù đã được nhập về Việt Nam hơn 6 năm, lý do thì chúng tôi cũng đã nêu trên. Thay đổi bên trong khoang lái chính là việc độ thêm khay đựng bình nước và hộp đựng tàn xì gà, 2 món bảo bối không thể thiếu trong nội thất các siêu xe, xe thể thao được ông Vũ hay cầm lái. Ngoài chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary này ra, ông Vũ còn sở hữu 1 siêu xe mui trần khác của Lamborghini Gallardo chính là xe LP570-4 Spyder Performante, phiên bản hiệu suất cao nhất của dòng Gallardo. Ngoại thất xe ban đầu có màu trắng nhưng hiện mang màu đen. Tính chung số lượng xe Lamborghini Gallardo mui trần trong nước cũng chỉ vỏn vẹn 2 xe. Siêu xe mui trần Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary vẫn được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít quen thuộc của bản tiêu chuẩn nhưng sản sinh ra công suất tối đa 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp cùng với hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, siêu xe mui trần bản kỷ niệm 50 năm Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder 50th Anniversary của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới lăn bánh trên đường phố Sài thành có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ mất thời gian 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Tại thị trường Việt Nam đã ghi nhận có 2 chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante xuất hiện, ngoài chiếc xe độc nhất trong bài ra biển số trăng Việt Nam của "ông vua cà phê", chiếc còn có 1 chiếc được đưa về từ Campuchia, đăng ký biển số của nước bạn. Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder.

