Porsche từng có ý định hồi sinh huyền thoại Bergspyder

Porsche 909 Bergspyder là mẫu xe đua có thiết kế nhỏ gọn, không mui xe được Porsche phát triển dành cho các cuộc đua tính thời gian vào những năm 1968. Chiếc xe chỉ năng vỏn vẹn 384 kg, và vòng đời của nó cũng kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng, nhanh như cách nó chinh phục các cuộc đua tính giờ leo đèo. Tuy đã bị khai từ không lâu sau khi được sử dụng, nhưng cái tên Bergspyder chưa hề được Porsche dừng lại, điển hình với việc họ tạo ra một chiếc Bergspyder nguyên mẫu vào năm 2015. Chiếc Berspyder “hiện đại” được hãng xe Porsche phát triển trên nền tảng của Boxster (981). Chiếc xe được làm một cách hoàn hảo, kết hợp Porsche Boxster với những đặc điểm của Bergspyder ra mắt cách đây hơn 50 năm trước. Ngay cả màu sơn cảu xe cũng mô phỏng lại lớp sơn trắng cùng những đường chi tiết màu xanh lá của chiếc xe đua năm ấy. Trên phiên bản “hiện đại” của Bergspyder, Porsche cũng đã thiết kế xe theo phong cách Barchetta – không mui và chiếc xe cũng không hề có tay nắm cửa. Phối màu chủ đạo vẫn là hai màu trắng – xanh. Mặc dù ngoại thất được thiết kế dựa trên Porsche Boxster (981), nội thất của xe lại được phát triển từ nội thất của chiếc siêu xe hybrid 918 Spyder. Phần ghế phụ giờ đây sẽ trở thành khoang chứa đồ thứ 2 cho mẫu xe này. Điểm khác biệt của chiếc xe này với chiếc xe cũ ngoài nền tảng mới còn có phần kính bảo vệ người lái trong khi chiếc Porsche 909 Bergspyder lại không có chi tiết này. Có thể thấy, chiếc xe đã được Porsche phát triển một cách khá nghiêm túc khi các chi tiết trên xe liền lạc với nhau chứ không phải kiểu thiết kế tạm thời, hãng cũng trang bị phần vòm từ đuôi xe đến sau ghế để bảo vệ người lái. Vẫn giữ nguyên tiêu chí giữ trọng lượng nhẹ nhất có thể, chiếc 981 Bergspypder có trọng lượng chỉ 1.099 kg, nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc Porsche Boxster khác. Xe sử dụng động cơ boxer 3,8 lít, công suất 388 mã lực trên Porsche Cayman GT4, động cơ này giúp xe tăng tốc lên 100 km/h trong 4 giây. Chiếc Porsche 981 Bergspyder Concept có thể hoàn thành một vòng đua Nurburgring trong khoảng thời gian 7 phút 30 giây. Lý do khiến bản concept này không được Porsche đưa vào là do thiết kế của xe sẽ không thể hợp pháp lăn bánh tại một số quốc gia, gây ảnh hưởng đến doanh số của mẫu xe này. Nếu muốn tận mắt chứng kiến phiên bản hiện đại của 909 Bergspyder cùng chính mẫu xe đua này, hãng xe thể thao Porsche sẽ trưng bày hai mẫu xe này tại bảo tàng Porsche đến tháng 9, trong khuôn khổ triển lại “Colours of Speed”. Video: Xem Porsche 909 Bergspyder trên đường thử.

