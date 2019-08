Porsche 911 GT3 RS hơn 13,9 tỷ tại Việt Nam ra biển số

Mới đây, giới mê xe tại TP HCM đã vô tình bắt gặp siêu phẩm Porsche 911 GT3 RS 2019 đầu tiên tại Việt Nam lăn bánh trên phố cùng cặp biển số trắng đầy bất ngờ. Mẫu xe này mang nước sơn ngoại thất màu vàng Racing Yellow nổi bật và thuộc đời 2019, mang mã hiệu 991.2 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Geneva năm 2018. Mẫu siêu xe Porsche 911 GT3 RS 2019 là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe thể thao huyền thoại 911, xe sở hữu những công nghệ dành riêng cho xe đua và được áp dụng một cách hợp lý khiến 911 GT3 RS có khả năng vận hành tối ưu trên mọi cung đường. Về thiết kế ngoại thất, Porsche 911 GT3 RS 2019 mang những đường nét thiết kế đậm chất thể thao với phần nắp ca-pô dài cộng thêm 2 khe hút gió đặt dọc kết hợp cùng các đường gân dập nổi sơn tạo cảm giác khoẻ khoắn hơn. Cụm đèn chiếu sáng công nghệ Full-Led với 2 choá projector xếp thành 2 tầng, đi cùng dải đèn định vị ban ngày bốn điểm đặc trưng của Porsche nằm gọn gàng trong viền Led hình tròn ở ngoài - đây là một chi tiết mà không thể nhầm lẫn trên các mẫu xe khác. Đèn xi nhan thanh mảnh kèm 4 hốc hút gió to bản nhằm tăng tính khí động học cho siêu xe. Phần đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu dạng 3 tầng Led sắc sảo cùng cánh lướt gió cỡ lớn giống kiểu xe đua được đặt nhô cao hơn hẳn. Cặp ống xả kép nằm gọn gàng ở vị trí trung tâm cản sau. Phần thân xe nổi bật với thiết kế mang nét truyền thống cổ điển vốn có của dòng 911 kết hợp với cặp mâm kích thước tới 20 inch 5 chấu kép sơn đen cực ngầu, bộ lốp mỏng cùng má phanh màu đỏ tương phản gia tăng thêm sự nổi bật của thân xe. Ngoài ra, Porsche 911 GT3 RS 2019 còn được trang bị bộ khoá lốp 1 trục kiểu xe đua. Phong cách xe đua được khắc họa đậm nét trong khoang nội thất GT3 mới với ghế xe đua được được chế tạo từ sợi carbon và bọc da Alcantara tương phản 2 màu xanh - đen. Đi cùng đó là dây đai an toàn 6 điểm, giúp hỗ trợ an toàn ở các tình huống lái xe ở chế độ năng động cấp độ cao. Xe sở hữu màn hình giải trí kích thước 4,6 inch đi cùng hệ thống âm thanh 8 loa, phần mềm giám sát đường đua của Porsche, kết nối với điện thoại, điều khiển giọng nói, Apple Carplay và Porsche Car Connect... Vì là phiên bản hiệu năng cao nên hãng xe Đức đã quyết định loại bỏ hàng ghế sau và thay vào đó là bộ khung gia cường bảo vệ chống lật. Sức mạnh của 911 GT3 RS 2019 đến từ khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực và 470Nm. Kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS mới có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,2 giây trước khi cán tốc độ tối đa 312 km/h. Theo hãng xe thể thao Porsche công bố thì siêu xe 911 GT3 RS đời 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 12,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, giá xe Porsche 911 GT3 RS chính hãng bản tiêu chuẩn bán ra khoảng 13,9 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). (Ảnh: Xehay). Video: Bảng giá xe Porsche tại thị trường Việt Nam.

