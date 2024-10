Porsche Taycan 2025 - xe điện tiền tỷ chốt lịch ra mắt Việt Nam

Porsche Taycan tại Việt Nam là một trong những mẫu xe điện hạng sang đầu tiên được phân phối chính hãng vào cuối năm 2020. Sau gần 4 năm, mẫu xe điện này chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Theo đó, Porsche Taycan 2025 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/10. Đây là phiên bản nâng cấp đã ra mắt thị trường quốc tế vào hồi tháng 2/2024. So với phiên bản cũ, Porsche Taycan 2025 mới không thay đổi nhiều ở ngoại hình. Hãng xe Đức chỉ bổ sung cản trước cải tiến, chắn bùn trước mới và logo Porsche tích hợp đèn LED ẩn trước/sau. Bên cạnh đó là cụm đèn pha nâng cấp với hệ thống đèn LED ma trận 4 bóng tùy chọn. Ở những phiên bản cao cấp như Turbo và Turbo S, xe sở hữu cản trước/sau thể thao hơn. Thêm vào đó là logo Porsche mạ crôm dành riêng cho bản Turbo và những điểm nhấn ngoại thất màu xám Turbonite. Bên trong xe, Porsche Taycan 2025 có nhiều cải tiến đáng chú ý hơn như bảng đồng hồ với màn hình cong 16,8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,9 inch và màn hình 8,4 inch ở cụm điều khiển trung tâm. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước tùy chọn. Bảng đồng hồ của xe còn tích hợp một màn hình mới để hiển thị các hệ thống an toàn chủ động của xe với hình ảnh 3D. Ngoài ra, bảng đồng hồ này còn hiển thị các thông tin về pin như dung lượng còn lại, nhiệt độ pin và công suất sạc. Những thay đổi còn lại của khu vực nội thất nằm ở vô lăng, núm xoay chọn chế độ lái và màn hình hiển thị thông tin kính lái tùy chọn. Camera lùi hiện đã được trang bị tiêu chuẩn cho xe, tương tự hệ thống giám sát tình trạng của người lái mới. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng hỗ trợ đánh lái tánh va chạm khẩn cấp với chướng ngại vật là trang bị tùy chọn. Điểm nhấn của Porsche Taycan 2025 nằm ở thông số vận hành. Theo đó, với gói Performance Battery Plus tùy chọn, khách hàng có thể tăng dung lượng của xe từ 93 kWh lên 105 kWh. Phạm vi di chuyển của xe sau một lần sạc đầy pin dao động từ 503 - 678 km ở bản dẫn động cầu sau RWD và từ 558 - 630 km ở bản Turbo S. Chưa hết, mẫu ô tô điện hạng sang này còn được bổ sung mô-tơ mạnh hơn. Mô-tơ điện phía sau của xe có công suất tối đa tăng 109 mã lực và 40 Nm. Ở bản tiêu chuẩn, xe vẫn sở hữu công suất tối đa 408 mã lực hoặc 435 mã lực nếu đi kèm gói Performance Battery Plus tùy chọn, rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống còn 4,8 giây. Trong khi đó, Porsche Taycan 4S 2025 sở hữu công suất tối đa 544 mã lực hoặc 598 mã lực với gói Performance Battery Plus tùy chọn. Con số tương ứng của bản Turbo là 844 mã lực và Turbo S là 932 mã lực. Nhờ đó, bản Turbo S có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,4 giây. Tiếp theo là bộ sạc nhanh DC mới với công suất sạc tăng từ 270 kW lên 320 kW. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% rút ngắn xuống còn 18 phút nếu đi kèm gói Performance Battery Plus. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc 150 kW với thời gian sạc rơi vào khoảng 35 phút. Bộ sạc chậm AC 22 kW đáng tiếc vẫn là trang bị tùy chọn. Trong khi đó, bộ sạc chậm AC tiêu chuẩn là loại 11 kW. Thay đổi còn lại của Porsche Taycan 2025 là hệ thống treo khí nén với lò xo thép tiêu chuẩn. Hệ thống ổn định chống lật Porsche Active Ride được trang bị tùy chọn cho các phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe nghiêng khi ôm cua như mô tô. Hệ thống này còn cho phép nâng gầm thêm lên 55 mm khi mở cửa để hành khách ra/vào xe dễ dàng hơn. Hiện giá xe Porsche Taycan 2025 ở Việt Nam chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ đang được bán ở Việt Nam với giá từ 4,26 - 8,5 tỷ đồng. Video: Xem đại gia Việt đánh giá Porsche Taycan chạy điện tiền tỷ.

