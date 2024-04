Porsche xác nhận phát triển Taycan thế hệ mới, chạy xa hơn hiện tại

Mặc dù Porsche Taycan thế hệ mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cách đây chỉ vài tháng nhưng hãng xe Đức đã bắt đầu khởi động kế hoạch phát triển thế hệ mới của mẫu coupe thuần điện này. Thông tin trên được đích thân Giám đốc Hệ thống Sạc và Năng lượng của Taycan – bà Sarah Razavi lên tiếng xác nhận trong buổi phỏng vấn gần đây với tạp chí CarSales của Úc. Vị lãnh đạo này cho biết nền tảng J1 được trang bị trên Porsche Taycan mới chạy điện đã được khai thác đến mức tối đa, do đó, thế hệ Taycan tiếp theo cần được phát triển trên hệ thống khung gầm mới. Nhiều khả năng, cái tên được lựa chọn sẽ là nền tảng SSP Sport hoàn toàn mới của Tập đoàn Volkswagen. Razavi thừa nhận kiến trúc của J1 "chắc chắn có một số hạn chế" và mục tiêu của của Porsche đối với Taycan thế hệ mới là tạo ra một chiếc xe có tầm vận hành vượt trội so với các đối thủ trên thị trường. Hiện tại, Taycan 2024 có phạm vi hoạt động WLTP lên tới 421 dặm, tăng 109 dặm so với phiên bản cũ. Khi được hỏi liệu pin thể rắn có được lên kế hoạch hay không, Mayk Wienkötter – kỹ sư phụ trách phát triển Taycan cho rằng công nghệ này hiện chưa sẵn sàng để thương mại hóa trong tương lai gần. "Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này, nhưng còn quá sớm để khẳng định pin thể rắn đã sẵn sàng để có mặt trên các mẫu xe thương mại, ít nhất là trong một hoặc hai năm tới. Nó sẽ đến nhưng sẽ mất thời gian." – ông Wienkötter nhận định. Để xe diện Porsche Taycan thế hệ mới có phạm vi vận hành xa hơn phiên bản hiện tại, cách dễ dàng nhất là trang bị cho nó một cụm pin lớn hơn, nhưng điều đó lại làm tăng trọng lượng của một chiếc xe điện vốn đã nặng nề. Razavi nhấn mạnh rằng các kỹ sư cần phải "tìm ra điểm phù hợp" để không khiến Taycan trở nên quá nặng nề nhưng vẫn có thể gia tăng phạm vi di chuyển và cũng tránh khiến chủ sở hữu phải lo lắng về tầm vận hành của xe. Việc Taycan thế hệ thứ hai đã được xác nhận sẽ ra mắt khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của Panamera. Một báo cáo của Autocar từ tháng 9/2022 cho biết Panamera sẽ phát triển thành một mẫu xe điện lớn hơn Taycan và sử dụng nền tảng SSP Sport. Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác cho rằng Panamera mới sẽ có cả phiên bản động cơ xăng truyền thống và thuần điện. Video: Giới thiệu xe điện Porsche Taycan thế hệ mới.

