Porsche Taycan 2025 chạy full 600km, sạc nhanh 80% pin chỉ 20 phút

Porsche Taycan 2025 mới đã trải qua giai đoạn phát triển và đang được tiến hành chạy thử trước khi ra mắt chính thức vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trong một buổi vận hành thử nghiệm tại California có sự góp mặt của giới truyền thông, Porsche cho biết Taycan 2025 có phạm vi di chuyển lên tới 587 km sau mỗi lần sạc đầy, nhiều hơn 161 km so với phiên bản hiện tại. Siêu xe điện Porsche Taycan 2025 được tiến hành chạy thử trên đoạn đại lộ dài hơn 2.000km nối Los Angeles và San Diego, California. Xe được điều khiển với tốc độ lên tới 120 km/h, mức cao nhất được cho phép trên toàn tuyến đường. Tổng cộng, công ty đã thử nghiệm bốn phiên bản, tất cả đều được trang bị cụm pin có dung tích lớn nhất. Trong đó, Taycan Cross Turismo 4 (được trang bị lốp 21 inch) đạt quãng đường tối đa 512 km, Taycan Turbo (với lốp 21 inch) đã đi được 345 dặm (555 km) và Taycan 4s (với lốp 20 inch) đã chạy được 552 km. Điều đáng ngạc nhiên là Taycan bản tiêu chuẩn với một động cơ điện và lốp 19 inch lại là chiếc xe có tầm vận hành xa nhất, lên đến 587 km. Kevin Giek, Phó chủ tịch Porsche phụ trách dòng xe Taycan, mô tả con số 587 km là “một kết quả tuyệt vời”. Ông nói thêm rằng “Cuộc thử nghiệm phạm vi hoạt động ở Nam California đã chứng minh một cách ấn tượng khả năng vận hành của Taycan đời mới”. Cần phải lưu ý rằng đây chỉ là buổi chạy thử độc lập do Porsche tổ chức để kiểm tra khả năng vận hành của Taycan. Phạm vi di chuyển chính thức được in trong các catalogue giới thiệu xe sẽ do Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (Environmental Protection Agency - EPA) tiến hành đo đạc và công nhận. Cuộc thử nghiệm của EPA cũng diễn ra trong điều kiện thuận lợi, với nhiệt độ ở mức 26 độ C, trên đường khô ráo và diễn ra trong khoảng 2 đến 3 ngày. Ngoài ra, Porsche Taycan 2025 còn được cải thiện về tốc độ sạc. Trong buổi thử nghiệm vừa diễn ra, các xe đều được sạc tại các trụ của Electrify America với công suất duy trì liên tục ở mức 300 kW. Kết quả cho thấy cả 4 chiếc Porsche Taycan thế hệ mới đều có tốc độ sạc từ 10 – 80% dung lượng pin chỉ trong khoảng thời gian dưới 20 phút. Để so sánh, Porsche Taycan hiện tại có công suất sạc tối đa là 270 kW, tăng từ 10 lên 80% dung lượng pin trong gần 23 phút. Giek cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục tập trung vào chiến lược “di chuyển nhanh” cho các mẫu xe chạy điện”. Về cơ bản, chiến lược này tập trung vào việc cải thiện tốc độ sạc và tối ưu hóa hệ thống truyền động. Video: Giới thiệu siêu xe điện Porsche Taycan 2025.

