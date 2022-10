Porsche hoàn thành bài thử nghiệm 963 LMDh Prototype tại Daytona

Đợt kiểm tra kéo dài 2 ngày đã chứng kiến siêu xe Porsche 963 LMDh Prototype 2023 mới vượt qua các khúc cua có rãnh nổi tiếng của đường đua và quanh khu vực nội đồng ngoằn ngoèo tổng cộng 397 lần. Sau bài thử nghiệm, tổng kết lại cho thấy Porsche 963 đã đi được 2.274 km, tương đương quãng đường từ Stuttgart đến Istanbul. Trên thực tế, bài kiểm tra siêu xe Porsche 963 LMDh Prototype đã diễn ra với không ít thử thách. Lần thử nghiệm đầu tiên đã bị trì hoãn 90 phút vì sét đánh gần đường đua. Khi cuộc chạy bắt đầu, nhiệt độ dao động ở mức 35 độ C với độ ẩm hơn 90%, đẩy nhóm nghiên cứu và chiếc xe đến giới hạn đầy khắc nghiệt. Thêm vào những khó khăn là những cơn mưa rào ngắt quãng, nhưng hãng xe Porsche nói rằng những trở ngại đầy căng thẳng này là điều kiện hoàn hảo để kiểm tra độ bền của xe đua. Các tay lái thử bao gồm Dane Cameron, Matt Campbell và Mathieu Jaminet đã cùng được giao nhiệm vụ lái xe trên chiếc xe số 03 dưới sự giám sát của Roger Penske. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm đã tinh chỉnh cách người lái xe, thợ máy và kỹ sư tương tác với nhau và cải thiện thiết lập của 963. Điều đó rất quan trọng vì cuộc đua chính thức đầu tiên của chiếc xe sẽ diễn ra ngay tại đường đua này, cũng theo hướng mà chiếc xe đã được thử nghiệm trong những ngày vừa qua. Điều đó giúp giải thích tại sao nhóm nghiên cứu đã chạy chiếc xe đến tận 10 giờ tối của ngày thử nghiệm cuối cùng. Porsche 963 hoàn toàn mới sẽ được chạy trong cuộc thi vào ngày 28/29 tháng 1/2023 trong 24 giờ Daytona. 963 được trang bị động cơ V8 4,6 lít hybrid tăng áp kép giống với loại được dùng trên mẫu 918 Spyder, tạo ra công suất 670 mã lực, mức tối đa cho phép theo quy định của LMDh. Porsche đã xác nhận rằng họ cũng sẽ thi đấu tại giải đua 12 Hours of Sebring và giải đua 24 Hours of Le Mans. Video: Xem orsche 963 LMDh Prototype 2023 chạy thử trên đường đua.

