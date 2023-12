Porsche 912 thân xe sợi carbon, giá bán lên tới gần 10 tỷ đồng

Porsche 912c Restomod đặc biệt này là một biển thể cấp thấp của dòng 911, được sản xuất từ năm 1965 đến 1969. Mặc dù đã bị khai tử từ lâu, thế nhưng 912 vẫn luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sưu tầm và dân chơi xế cổ. Không chỉ vậy, mẫu xe này còn là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều hãng độ trên khắp thế giới. Mới đây, KAMM – một hãng độ có trụ sở tại Budapest đã thu hút sự chú ý của giới mê xe khi trình làng bản độ độc đáo có tên là Porsche 912c Restomod. Đây không phải lần đầu KAMM công bố một bản độ dựa trên mẫu xe Porsche 912. Trước đó, vào năm 2022, công ty này đã ra mắt Porsche 912c của KAMM dựa trên phiên bản cấp thấp của mẫu 911 đời 1960. Tuy nhiên, ở dự án này, chiếc xe độ được nâng cấp hơn nữa với thân xe được làm hoàn toàn từ sợi carbon, đi kèm bộ mâm cũng làm từ carbon, nâng cấp khả năng khí động học, không gian nội thất mới và cả khối động cơ mạnh mẽ hơn. Chiếc Porsche 912c Restomod của KAMM có khối lượng chỉ 699kg, nhẹ hơn tới 300kg so với nguyên bản và cũng nhẹ hơn 51kg so với bản độ trước đó. Ngoài ra, chiếc xe này còn có tỷ lệ phân chia khối lượng gần như 50-50 nhờ việc bổ sung các loại vật liệu nhẹ ở phía sau. Về trang bị vận hành, chiếc xe độ này được trang bị động cơ boxer 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít với công suất 190 mã lực, gần gấp đôi sức mạnh của chiếc 912 nguyên bản. Ở phía bên trong, chiếc Porsche 912c Restomod được bọc lại ghế da, nâng cấp hệ thống điều hòa và hệ thống loa, đồng thời bổ sung các tính năng kết nối hiện đại. Theo KAMM, khách hàng có thể tùy chỉnh theo ý muốn hầu như tất cả các chi tiết ở cả bên ngoài và bên trong của mẫu xe này, bào gồm màu sơn, kiểu dáng mâm xe, vật liệu bọc ghế ngồi và nội thất. Là một bản độ từ mẫu xe cổ hàng hiếm, mức giá xe Porsche 912c Restomod không hề rẻ, lên tới 350.000 – 393.000 USD (khoảng 8,7 – 9,7 tỷ đồng). Con số này cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết của một chiếc 911 hiện đại, dao động ở mức 113.000 – 120.000 USD (2,7 - 2,9 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Porsche 912c Restomod của hãng KAMM.

