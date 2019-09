Porsche 911 Carrera S gần 10 tỷ tại Việt Nam

Gần 1 năm sau ngày ra mắt khách hàng toàn cầu thông qua Triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles diễn ra hồi tháng 11.2018 tại Mỹ, cuối cùng mẫu xe thể thao Porsche 911 thế hệ thứ 8 cũng chính thức được đưa về Việt Nam. So với thế hệ tiền nhiệm, Porsche 911 cũng được hãng xe Đức tinh chỉnh thiết kế, nhưng cơ bản vẫn dựa trên những đường nét bo tròn mềm mại, cùng kiểu thân xe rộng – thấp đặc trưng của 911. Ở phía trước, mẫu xe thể thao nhà Porsche thu hút với thiết kế mui xe thấp hơn. Cụm đèn pha thiết kế mới “ngầu” hơn, các khe hút gió được thay đổi, đồng thời tích hợp ở cạnh trên là dải đèn định vị ban ngày công nghệ LED được bố trí nằm ngang và mảnh. Bên cạnh đó, nắp ca-pô cũng được tinh chỉnh với những đường gân dập nổi, cản va trước sắc cạnh. Nhìn từ bên hông, 911 Carrera S mới nổi bật với bộ mâm Carrera Classic thiết kế 5 chấu kép mỏng và tương phản, kích thước trước/sau lần lượt 20 và 21 inch. Cùng với đó là gá kẹp phanh đúc nhôm nguyên khối màu đỏ bắt mắt. Đuôi xe cũng được thay đổi đôi chút với cụm đèn hậu thiết kế “siêu mỏng”và nối hai bên, tương tự mẫu xe điện Mission E. Các chi tiết như ống xả, cản va, hốc gió đề được tinh chỉnh. Bên cạnh đó, nắp động cơ phía trên cũng được thiết kế lại với những thanh dọc cùng đèn báo phanh ấn tượng hơn. Trong khi đó, không gian nội thất của 911 Carrera S mới cũng rộng rãi hơn. Khu vực ca-bin nổi bật với cách bố trí các chi tiết ấn tượng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Vô lăng thể thao 3 chấu, bọc da láng cao cấp, tích hợp logo Porsche nổi bật ở trung tâm. Phía sau là cụm đồng hổ hiển thị với hai màn hình 7 inch độ phân giải cao. Cùng với đó là màn hình kĩ thuật số hiển thị tốc độ, cần sang số, nhật ký hành trình… Ghế ngồi trên Porsche 911 Carrera S mới có thiết kế thể thao, bọc da cao cấp và tích hợp chỉnh điện. Ghế lái chỉnh 14 hướng, tích hợp logo Porsche ở khu vực tựa đầu. Khu vực bảng điều khiển trung tâm ấn tượng bởi màn hình thông tin giải trí cảm ứng, kích thước 10,9 inch, tích hợp hệ thống quản lí thông tin liên lạc Porsche Communication Management (PCM), với mô đun định vị trực tuyến, kết nối điện thoại, các cổng kết nối âm thanh và kiểm soát giọng nói. Cùng với đó là dàn âm thanh 9 loa Bose cao cấp, công suất 235 watt. Cụm cần số là thay đổi dễ nhận thấy nhất với thiết kế mới nhỏ gọn. Tuy nhiên, thiết kế này phần nào làm giảm chất thể thao vốn có trên xe thể thao huyền thoại của Porsche như 911. Chiếc Porsche 911 về Việt Nam thuộc phiên bản 911 Carrera S, được xem là có khả năng vận hành mạnh mẽ khi sử dụng khối động cơ phẳng 6 xi lanh tăng áp sản sinh công suất 450 mã lực, mô men xoắn cực đại 530 Nm, mạnh hơn 30 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm. Với khối động cơ này, kết hợp cùng là hộp số PDK 8 cấp danh tiếng và hệ dẫn động cầu sau, 911 Carrera S thế hệ mới sở hữu khả năng tăng tốc ấn tượng hơn, từ 0-100 km/giờ chỉ trong vòng 3.5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 308 km/giờ. Ngoài ra, ở thế hệ mới, Porsche 911 Carrera S cũng được bổ sung nhiều tính năng an toàn. Trong đó, nổi bật nhất là chế độ lái trên mặt đường ướt của Porsche (Porsche Wet Mode), giúp xe di chuyển ổn định hơn trên những cung đường ướt – đây là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên Porsche 911. Theo thông tin từ Porsche Việt Nam, 911 Carrera S tại Việt Nam có giá bán 6,91 tỉ đồng cho bản tiêu chuẩn. Riêng chiếc 911 Carrera S với những trang bị đặt riêng có giá 9,592 tỉ đồng. Video: Cận cảnh Porsche 911 Carrera S 2019 mới.

Gần 1 năm sau ngày ra mắt khách hàng toàn cầu thông qua Triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles diễn ra hồi tháng 11.2018 tại Mỹ, cuối cùng mẫu xe thể thao Porsche 911 thế hệ thứ 8 cũng chính thức được đưa về Việt Nam. So với thế hệ tiền nhiệm, Porsche 911 cũng được hãng xe Đức tinh chỉnh thiết kế, nhưng cơ bản vẫn dựa trên những đường nét bo tròn mềm mại, cùng kiểu thân xe rộng – thấp đặc trưng của 911. Ở phía trước, mẫu xe thể thao nhà Porsche thu hút với thiết kế mui xe thấp hơn. Cụm đèn pha thiết kế mới “ngầu” hơn, các khe hút gió được thay đổi, đồng thời tích hợp ở cạnh trên là dải đèn định vị ban ngày công nghệ LED được bố trí nằm ngang và mảnh. Bên cạnh đó, nắp ca-pô cũng được tinh chỉnh với những đường gân dập nổi, cản va trước sắc cạnh. Nhìn từ bên hông, 911 Carrera S mới nổi bật với bộ mâm Carrera Classic thiết kế 5 chấu kép mỏng và tương phản, kích thước trước/sau lần lượt 20 và 21 inch. Cùng với đó là gá kẹp phanh đúc nhôm nguyên khối màu đỏ bắt mắt. Đuôi xe cũng được thay đổi đôi chút với cụm đèn hậu thiết kế “siêu mỏng”và nối hai bên, tương tự mẫu xe điện Mission E. Các chi tiết như ống xả, cản va, hốc gió đề được tinh chỉnh. Bên cạnh đó, nắp động cơ phía trên cũng được thiết kế lại với những thanh dọc cùng đèn báo phanh ấn tượng hơn. Trong khi đó, không gian nội thất của 911 Carrera S mới cũng rộng rãi hơn. Khu vực ca-bin nổi bật với cách bố trí các chi tiết ấn tượng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Vô lăng thể thao 3 chấu, bọc da láng cao cấp, tích hợp logo Porsche nổi bật ở trung tâm. Phía sau là cụm đồng hổ hiển thị với hai màn hình 7 inch độ phân giải cao. Cùng với đó là màn hình kĩ thuật số hiển thị tốc độ, cần sang số, nhật ký hành trình… Ghế ngồi trên Porsche 911 Carrera S mới có thiết kế thể thao, bọc da cao cấp và tích hợp chỉnh điện. Ghế lái chỉnh 14 hướng, tích hợp logo Porsche ở khu vực tựa đầu. Khu vực bảng điều khiển trung tâm ấn tượng bởi màn hình thông tin giải trí cảm ứng, kích thước 10,9 inch, tích hợp hệ thống quản lí thông tin liên lạc Porsche Communication Management (PCM), với mô đun định vị trực tuyến, kết nối điện thoại, các cổng kết nối âm thanh và kiểm soát giọng nói. Cùng với đó là dàn âm thanh 9 loa Bose cao cấp, công suất 235 watt. Cụm cần số là thay đổi dễ nhận thấy nhất với thiết kế mới nhỏ gọn. Tuy nhiên, thiết kế này phần nào làm giảm chất thể thao vốn có trên xe thể thao huyền thoại của Porsche như 911. Chiếc Porsche 911 về Việt Nam thuộc phiên bản 911 Carrera S, được xem là có khả năng vận hành mạnh mẽ khi sử dụng khối động cơ phẳng 6 xi lanh tăng áp sản sinh công suất 450 mã lực, mô men xoắn cực đại 530 Nm, mạnh hơn 30 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm. Với khối động cơ này, kết hợp cùng là hộp số PDK 8 cấp danh tiếng và hệ dẫn động cầu sau, 911 Carrera S thế hệ mới sở hữu khả năng tăng tốc ấn tượng hơn, từ 0-100 km/giờ chỉ trong vòng 3.5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 308 km/giờ. Ngoài ra, ở thế hệ mới, Porsche 911 Carrera S cũng được bổ sung nhiều tính năng an toàn. Trong đó, nổi bật nhất là chế độ lái trên mặt đường ướt của Porsche (Porsche Wet Mode), giúp xe di chuyển ổn định hơn trên những cung đường ướt – đây là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên Porsche 911. Theo thông tin từ Porsche Việt Nam, 911 Carrera S tại Việt Nam có giá bán 6,91 tỉ đồng cho bản tiêu chuẩn. Riêng chiếc 911 Carrera S với những trang bị đặt riêng có giá 9,592 tỉ đồng. Video: Cận cảnh Porsche 911 Carrera S 2019 mới.