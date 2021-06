Peugeot 308 SW 2022 có gì để "đấu" Toyota Corolla Touring Sport?

Vào hồi tháng 3 năm nay, hãng Peugeot đã chính thức vén màn mẫu xe hatchback cỡ C 308 thế hệ mới. Sau 3 tháng, thương hiệu xe Pháp lại tiếp tục vén màn phiên bản SW của Peugeot 308. Thuộc phân khúc xe wagon, Peugeot 308 SW 2022 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ EMP2 giống phiên bản hatchback. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của Peugeot 308 SW 2022 lại tăng 55 mm lên 2.732 mm. Ngoài ra, mẫu xe này còn tăng 60 mm ở chiều dài cơ sở so với mẫu xe gia đình Peugeot 308 SW cũ. Thêm vào đó là khoảng cách từ trục sau đến điểm xa nhất của đuôi xe đạt 210 mm. Những thông số kích thước còn lại của mẫu xe wagon này bao gồm chiều dài 4.636 mm, chiều rộng 1.860 mm và chiều cao 1.700 mm. Những thông số trên giúp Peugeot 308 SW 2022 có khoang hành lý 608 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống (theo tỷ lệ 40:40:20), khoang hành lý sẽ tăng thể tích lên 1.634 lít và chở được vật dài 1,85 m. Điều này biến Peugeot 308 SW 2022 thành mẫu xe thực dụng và phù hợp với đối tượng khách hàng gia đình hơn. Về thiết kế, Peugeot 308 SW 2022 không khác biệt nhiều so với phiên bản hatchback thông thường. Trên đầu xe cũng có lưới tản nhiệt với những điểm nhấn mạ crôm theo phong cách ma trận và logo mới của thương hiệu Peugeot. Nằm hai bên là cụm đèn pha thanh mảnh, vuốt ngược về phía sau và đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày kéo xuống bên dưới cản trước, gợi liên tưởng đến răng nanh của chúa sơn lâm. Thêm vào đó là cản trước thể thao, đi kèm hốc gió trung tâm hình thang và 2 khe gió nằm dọc ở hai bên. Phía trên còn có nắp ca-pô dập gân thể thao và tem chữ nổi "308" nằm gần lưới tản nhiệt. Bên sườn, Peugeot 308 SW 2022 được trang bị bộ vành có thiết kế 5 chấu kép, sơn màu tối giống với phiên bản hatchback. Tuy nhiên, nóc của mẫu xe wagon này lại kéo dài về phía sau đồng thời đi kèm baga và cửa sổ thứ ba cỡ lớn hơn. Trong khi đó, thiết kế đằng sau của Peugeot 308 SW 2022 lại hoàn toàn riêng biệt. Mẫu xe này được trang bị cụm đèn hậu dài hơn, ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Khác với phiên bản hatchback, đèn hậu của mẫu xe này không được nối với nhau bằng dải màu đen ở giữa. Nhờ đó, logo mới của hãng Peugeot và khu vực lắp biển số được đẩy lên vị trí cao hơn, mang đến thiết kế gọn gàng hơn cho phần đuôi xe. Bên trong Peugeot 308 SW 2022 là không gian nội thất có thiết kế và trang bị gần như giống hệt phiên bản hatchback. Tại đây, chúng ta cũng tìm thấy hệ thống i-Cockpit tiêu chuẩn của hãng Peugeot, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10 inch và màn hình cảm ứng 10 inch của hệ thống thông tin giải trí nằm giữa mặt táp-lô. Màn hình thông tin giải trí này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Tuy nhiên, từ bản Allure Premium trở lên, màn hình này sẽ hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể bổ sung màn hình thứ hai, nằm bên dưới màn hình trung tâm, để chỉnh điều hòa. Ngay bên dưới màn hình này là cụm điều khiển trung tâm với cần số theo phong cách công tắc lật hiện đang là "mốt" và nút chọn chế độ lái. Cụm điều khiển trung tâm được thiết kế gọn gàng, giải phóng không gian để hãng Peugeot đưa khay sạc điện thoại thông minh, 2 hộc đựng cốc cỡ lớn và ngăn chứa đồ 34 lít vào đây. Tiếp đến là ghế chỉnh điện 10 hướng với tính năng nhớ 2 vị trí tùy chọn. Bên cạnh đó là tính năng mát-xa đa điểm và sưởi ấm. "Trái tim" của Peugeot 308 SW 2022 giống hệt với phiên bản hatchback. Đầu tiên là hệ truyền động plug-in hybrid mang tên Hybrid 180 với động cơ xăng PureTech 4 xi-lanh, dung tích 1.6L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 110 mã lực. Kết hợp lại, hai trang bị này giúp Peugeot 308 SW 2022 có công suất tổng cộng 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid mang tên Hybrid 225 với động cơ xăng và mô-tơ điện giống như trên. Tuy nhiên, động cơ xăng ở hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 180 mã lực. Nhờ đó, Peugeot 308 SW 2022 dùng hệ truyền động Hybrid 225 có công suất tổng cộng 225 mã lực. Hai hệ truyền động plug-in hybrid của Peugeot 308 SW 2022 dùng chung cụm pin 12,4 kWh, cho phép xe chạy được 60 km chỉ bằng mô-tơ điện. Cụm pin đi kèm với sạc 3,7 kW tiêu chuẩn hoặc sạc nhanh 7,4 kW. Hệ thống sạc nhanh giúp thời gian sạc đầy pin giảm từ 7 tiếng đồng hồ xuống còn 2 tiếng. Chưa hết, Peugeot 308 SW 2022 còn có 2 loại động cơ nữa, bao gồm máy xăng PureTech 130 4 xi-lanh, dung tích 1.2L và máy dầu BlueHDi 130 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Công suất tối đa của hai động cơ này lần lượt là 130 mã lực và 150 mã lực. Dù dùng động cơ nào thì xe cũng được trang bị hộp số tự động 8 cấp. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, hãng Peugeot đã đưa gói công nghệ Drive Assist 2.0 vào mẫu xe wagon này, cộng thêm tính năng hỗ trợ lái bán tự động. Ngoài hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, gói Drive Assist 2.0 còn có tính năng hỗ trợ chuyển làn đường, gợi ý giới hạn tốc độ cũng như giảm tốc khi ôm cua. Hiện giá xe Peugeot 308 SW 2022 vẫn chưa được công bố. Khi có mặt trên thị trường, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Corolla Touring Sport hay Hyundai i30 Wagon. Video: Chi tiết Peugeot 308 SW 2022 thế hệ mới.

