"Ôtô điện đi chợ" Wuling Mini EV có được chạy trên cao tốc Việt Nam?

Ngày 29/6/2023, chiếc xe điện Wuling Mini EV đã chính thức được ra mắt với các khách hàng tại Việt Nam, sau 3 năm ra mắt tại quê nhà. Người tiêu dùng còn đang rất quan tâm về sức mạnh của xe điện Mini EV, do vóc dáng nó quá nhỏ bé. Xét trên thông số kỹ thuật, Wuling Mini EV tại Việt Nam được trang bị một động cơ điện có công suất 17,4 mã lực, chỉ mạnh hơn 0,5 mã lực so với xe tay ga Honda SH150i, thậm chí, vận tốc tối ưu của xe khoảng 60-70 km/h, tương đương với tốc độ tối đa của xe máy được phép chạy tại các con đường ở Việt Nam. Với nhiều người, các thông số trên không mấy ấn tượng cho 1 chiếc xe ôtô, thậm chí, không ít người còn tò mò, Mini EV liệu có được phép chạy trên các cao tốc tại Việt Nam hay không? Câu trả lời là người dùng xe Mini EV vẫn có thể lái xe lên cao tốc nhưng phải lưu ý, có những đoạn đường cao tốc yêu cầu tốc độ tối thiểu từ 60 - 80 km/h, điều này có thể khiến chiếc xe Mini EV phải chật vật để di chuyển tốc độ này. Thực tế, người tiêu dùng ở Trung Quốc cũng rất e dè lái xe Wuling Hongguang Mini EV lên cao tốc, việc phải đảm bảo tốc độ tối thiểu trên có thể khiến xe điện này mau hết pin, thời lượng hoạt động của xe từ 120 km đến 170 km Vì thế, các con đường cao tốc dài, Wuling Hongguang Mini EV có vẻ bị đuối để sạc, lý do xe chưa có tính năng sạc nhanh, bạn phải mất 9 tiếng để "nạp đầy pin" cho xe. Cũng vì vậy mà mới có những câu vui đùa như "xe máy có mái che", "xe nội trợ" dành cho Mini EV. Video: Người dùng đánh giá Wuling Mini EV.

