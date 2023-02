Ora Good Cat điện "nhái" Porsche lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam?

Trong sự kiện kỷ niệm 2 năm có mặt tại thị trường Thái Lan, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã hé lộ kế hoạch sản xuất mẫu xe Ora Good Cat chạy điện ở tỉnh Rayong của nước này vào năm sau. Được biết, GWM hiện đang thúc đẩy việc thương lượng với các nhà cung cấp linh kiện để chuẩn bị khởi động dây chuyền lắp ráp Ora Good Cat ở Thái Lan vào quý I năm 2024. Ngoài ra, GWM còn có hứng thú với việc xây dựng nhà máy sản xuất pin ô tô điện tại Thái Lan nhưng cần nghiên cứu thêm. Theo ông Narong Sitalayon, Giám đốc quản lý GWM Thái Lan, việc sản xuất mẫu ôtô điện đầu tiên ở xứ sở Chùa vàng sẽ được tiến hành theo kế hoạch ban đầu. GWM hiện đang đàm phán với 26 nhà sản xuất phụ tùng ô tô để cung cấp từ 200 - 300 linh kiện cho dây chuyền lắp ráp Ora Good Cat tại Thái Lan. "Nhà máy của chúng tôi đã sẵn sàng cho việc khởi động dây chuyền lắp ráp Ora Good Cat theo đúng kế hoạch. Hiện tôi chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về sản lượng, trang bị của xe lắp ráp cũng như giá bán. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn rằng xe lắp ráp tại Thái Lan sẽ không khác gì so với xe nhập khẩu vì đây mới là thế mạnh bán hàng mà khách hàng yêu thích", ông Narong Sitalayon cho biết. Không chỉ phục vụ thị trường Thái Lan, ô tô điện Ora Good Cat còn được xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Vào hồi đầu năm 2022, GWM từng hé lộ kế hoạch sẽ lần lượt ra mắt tại 3 thị trường Đông Nam Á nữa là Việt Nam, Philippines và Singapore. Theo đánh giá của GWM, đây là 3 thị trường đã sẵn sàng đón nhận làn sóng ô tô điện. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu mẫu ôtô điện Ora Good Cat lắp ráp tại Thái Lan được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Hiện GWM đã có mặt tại 5 thị trường Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Lào, Myanmar và Brunei. Vào hồi cuối năm 2022, GWM cũng đã lựa chọn nhà phân phối xe chính hãng của mình ở Philippines. Hiện chưa rõ thời điểm GWM sẽ gia nhập thị trường Việt Nam. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Ora Good Cat 2023 nhập khẩu từ Trung Quốc hiện có 2 phiên bản là Pro và Ultra với giá bán lần lượt 828.500 Baht (khoảng 568 triệu đồng) và 959.000 Baht (658 triệu đồng). Mẫu xe này thuộc phân khúc xe hatchback cỡ C với thiết kế ngoại thất gợi liên tưởng đến cả Volkswagen Beetle lẫn Porsche. Ngoài thiết kế mượt mà, Ora Good Cat 2023 còn sở hữu trang bị khá đầy đủ như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn chào mừng, đèn chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù LED phía sau, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ/nhớ vị trí, cần gạt nước tự động, vành hợp kim 18 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama đóng/mở chỉnh điện. Trong khi đó, nội thất của xe có những trang bị như vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng, mặt táp-lô trang trí bằng chất liệu da lộn, ghế bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, có tính năng massage, nhớ 3 vị trí và ghế sau gập 60:40. Chưa hết, xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh tự động điều chỉnh theo tốc độ của xe, 4 cổng USB, sạc không dây, hệ thống định vị, hệ thống kết nối WiFi, 6 loa, điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ ôm cua thông minh, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, giữ xe ở giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn đường... Xe cũng được trang bị tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh khi lùi, camera 360 độ và cảm biến khoảng cách hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Tại thị trường Thái Lan, Ora Good Cat 2023 được trang bị 1 mô-tơ điện mạnh 143 mã lực và 210 Nm. Mô-tơ điện này kết hợp với pin lithium-ion photphat (LFP) với dung lượng 47,8 kWh ở bản Pro và pin lithium Ternary 63,1 kWh ở bản Ultra. Quãng đường di chuyển của xe sau khi sạc đầy pin ở 2 phiên bản lần lượt là 400 km và 500 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc chậm AC 6,6 kW là khoảng 8 tiếng với pin LFP và 10 tiếng với pin lithium Ternary. Nếu dùng bộ sạc nhanh DC 60 kW, thời gian nạp pin từ 0-80% là khoảng 45 phút với pin LFP và 60 phút với pin lithium Ternary. Video: Giới thiệu Ora Good Cat điện "nhái" Porsche tại Đông Nam Á.

