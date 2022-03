ORA Good Cat GT 2022 - xe ôtô điện thiết kế “khá bảnh” giống Porsche

Đúng như thông tin từ trước đó, tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 (BIMS 2022) hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng Great Wall Motor của Trung Quốc đã mang mẫu xe ORA Good Cat GT 2022 mới đến để giới thiệu. Đây chính là phiên bản thể thao của mẫu ôtô điện ORA Good Cat hiện đang được bán tại thị trường Thái Lan. So với bản thường, ORA Good Cat GT 2022 chạy điện sở hữu kích thước thay đổi nhẹ, cụ thể là rộng hơn 23 mm. Theo đó, xe có chiều dài 4.254 mm, chiều rộng 1.848 mm, chiều cao 1.596 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và chiều cao gầm 120 mm. Không chỉ rộng hơn một chút, ORA Good Cat GT còn có thiết kế ngoại thất thể thao hơn bản thường. Cụ thể, xe được trang bị cản trước mới với khe gió giả cỡ lớn ở hai góc và hốc gió trung tâm mới. Tiếp đến là cản sau đi kèm bộ khuếch tán gió giả, cánh gió mui mới và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Chưa hết, ORA Good Cat GT còn được bổ sung bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn màu xám khác biệt so với bản thường. Bộ vành có đường kính 18 inch, lớn hơn bản thường, và lấy cảm hứng thiết kế từ "móng vuốt của mèo". Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ ở hốc gió trung tâm, vành la-zăng, cánh gió mui và bộ khuếch tán gió giả. Thậm chí, ORA Good Cat GT còn có những chi tiết giả sợi carbon như viền bao quanh hốc gió trung tâm, khe gió trên cản trước, viền hốc bánh, bệ cửa và bộ khuếch tán gió nhằm tăng vẻ thể thao. Nội thất của ORA Good Cat GT được trang trí bằng những điểm nhấn màu đỏ, tương tự ngoại thất. Xe được trang bị ghế thể thao bọc da màu đen phối đỏ, chỉ khâu màu đỏ và logo "GT" thêu trên tựa đầu ghế. Cả hai ghế trước của xe đều có tính năng thông hơi, làm mát. Riêng ghế lái của xe còn có tính năng mát-xa và nhớ vị trí. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác bao gồm màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch, tích hợp hệ thống định vị, màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống dự báo thời tiết trực tuyến, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Nguồn cung cấp sức mạnh cho ORA Good Cat GT là mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. So với bản thường, xe mạnh hơn 29 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,9 giây và đạt vận tốc tối đa 160 km/h. Với cụm pin lithium-ion 59,1 kWh, ORA Good Cat GT có thể chạy được quãng đường 480 km sau khi sạc đầy pin. Hệ thống sạc nhanh cho phép tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút. Trong khi đó, nếu dùng hệ thống sạc 6,6 kW tại nhà thì người lái phải chờ khoảng 8 tiếng mới đầy pin. Hiện giá xe ORA Good Cat GT 2022 và thời điểm bày bán tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, ORA Good Cat thông thường có giá dao động từ 828.500 - 1.038.500 Baht (khoảng 563 - 706 triệu đồng). So với thời điểm cuối năm ngoái, mẫu xe Trung Quốc này rẻ hơn đáng kể nhờ chính sách ưu đãi giá của chính phủ Thái Lan dành cho ôtô điện, có hiệu lực từ ngày 21/3 trở đi. Video: Giới thiệu ORA Good Cat GT 2022 chạy điện của Trung Quốc.

