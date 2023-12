Nữ đại gia 70 tuổi tậu Bugatti Chiron Super Sport “57 One of One” độc nhất

Trong khi những người phụ nữ khác ở độ tuổi 70 thường ưa thích những mẫu hatchback nhỏ gọn có tốc độ vừa phải hoặc giao tay lái cho con cháu thì một nữ đại gia mới đây đã gây bất ngờ khi sở hữu cho mình một chiếc Bugatti Chiron Super Sport hàng thửa có công suất lên tới hơn 1.578 mã lực. Được biết, đây là món quà sinh nhật mà người chồng đã chu đáo đặt riêng cho bà. Chiếc siêu xe này có tên gọi đầy đủ Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One - một trong những chiếc Chiron cuối cùng được sản xuất trước khi dòng xe này bị khai tử. Đặc biệt hơn, thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bugatti Type 57 SC Atlantic. Theo chia sẻ, nữ đại gia lần đầu tiên nhìn thấy 57 SC nguyên bản cách đây 20 năm và từ đó đem lòng yêu mến thiết kế đầy tinh tế của mẫu xế cổ mang thương hiệu Pháp. Hai thập kỷ sau, chồng bà đã tìm đến đến cơ sở Molsheim của Bugatti để đặt mua một chiếc Chiron Super Sport và yêu cầu hãng bổ sung những chi tiết đặc trưng của Type 57 SC Atlantic để làm quà tặng vợ. “Trong chuyến thăm của khách hàng, khi chúng tôi đi ngang qua mô hình thu nhỏ của Type 57 SC – chiếc Atlantic đầu tiên và chính xác là chiếc mà bà ấy đã nhìn thấy cách đây nhiều năm – ngay lập tức chúng tôi nhận ra rằng đây là hướng đi mà chúng tôi nên đi” - Jascha Straub, Thiết kế trưởng của bộ phận Sur Mesure tại Bugatti nhớ lại. “Trong nhiều năm, tôi đã mơ ước được thiết kế lại mẫu xe Type 57 SC Atlantic mang tính biểu tượng này, vì vậy tôi đã có ý tưởng của riêng mình về những gì có thể làm để tôn vinh chiếc xe thanh lịch nhất từng được thiết kế. Điều đó có nghĩa là ngay lập tức chúng tôi có thể ngồi xuống và bắt đầu phát triển thiết kế để cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng của chủ xe”. Như Bugatti đã chỉ ra, thiết kế cơ bản của Chiron lấy cảm hứng rất nhiều từ 57 SC, phản ánh hình dáng đặc trưng của mẫu xe huyền thoại sản xuất những năm 1930. Nhưng điểm độc đáo của chiếc xe này là lưới tản nhiệt hình móng ngựa có các nan dọc được đánh bóng và cánh tản nhiệt ở giữa dày hơn, giống hệt như trên chiếc Type 57 SC Atlantic. Không chỉ vậy, nhằm chắc chắn màu sơn của hai xe giống hệt nhau, Bugatti đã bay đến Bảo tàng Guggenheim – nơi chiếc Type 57 SC Atlantic được trưng bày để kiểm tra độ chính xác. Bộ la-zăng năm chấu của chiếc Chiron Super Sport cũng có sự kết hợp giữa màu sơn xanh và mạ crôm, giống như chiếc 57 cổ điển và mặt dưới của cánh gió sau có hình vẽ thủ công chiếc Type 57 SC Atlantic. Trong khi đó, nội thất xe được hoàn thiện bằng da Gaucho và cũng có các chi tiết màu xanh lam, tấm bảng “57 One of One” trên cụm điều khiển trung tâm và họa tiết con voi nổi tiếng của Bugatti trên lưng ghế. Mức giá xe Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One hiện vẫn là ẩn số. Video: Nữ đại gia 70 tuổi tậu Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One

