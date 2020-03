Nội thất Hyundai i20 mới khiến đối thủ Toyota Yaris "phát hờn"

Sau khi công bố một số thông tin cơ bản của Hyundai i20 2021 mới vào đầu tháng 2 vừa rồi, thì Hyundai cũng đã chính thức vừa công bố thêm chi tiết nội thất cho mẫu hatchback cỡ nhỏ này. Hyundai i20 thế hệ mới được trang bị 2 phiên bản động cơ T-GDI dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực hoặc 120 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 172 Nm. Đây cũng là lần đầu tiên Hyundai i20 được trang bị công nghệ mild-hybrid sử dụng nguồn điện 48V. Đặc biệt, công nghệ này khiến mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe giảm từ 3% đến 4%. Người dùng có thể lựa chọn 2 phiên bản hộp số: hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ngoài ra, Hyundai còn cung cấp thêm phiên bản i20 sử dụng động cơ MPi dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 84 mã lực và mô men xoắn 122 Nm, kết hợp cùng với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Ngoài ra, Hyundai còn cung cấp thêm phiên bản i20 sử dụng động cơ MPi dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 84 mã lực và mô men xoắn 122 Nm, kết hợp cùng với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Trong tương lai, i20 còn có thêm phiên bản động cơ U2 CRDi dung tích 1.5L cùng hộp số sàn 6 cấp. Hiệu suất của khối động cơ này vẫn chưa được công bố chính thức. Về tổng quan, Hyundai i20 thế hệ thứ 3 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với tên gọi Sensuous Sportiness tương tự như các mẫu xe mới của hãng. Ngoại thất xe sở hữu thiết kế năng động với chiều cao thấp hơn phiên bản trước 24mm, bề rộng tăng thêm 30mm và dài hơn khoảng 5mm. Chiều dài trục cơ sở của xe tăng thêm 10mm giúp mở rộng không gian cho hàng ghế phía sau. Đèn pha và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED với các ống quang học, thiết kế gấp khúc lạ mắt. Kết nối giữa 2 bên thân xe phía sau là đường viền LED nằm bên dưới logo Hyundai, trần xe được sơn màu đen, tương phản. I20 thế hệ thứ 3 có dung tích khoang hành lý tăng thêm 25L so với phiên bản trước, đạt mức 351L. Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 có thể gập xuống theo tỷ lệ 40:60, để tăng thêm dung tích khoang hành lý phía sau. Nội thất Hyundai i20 mới sử dụng 2 màn hình kỹ thuật số có kích thước 10,25 inch để làm bảng đồng hồ taplo cũng như màn hình giải trí trung tâm tương tự như xu hướng thiết kế của các hãng xe khác. Trang bị tiêu chuẩn kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay và Android Auto, trong khi đó hệ thống âm thanh cao cấp Bose 8 loa cùng chức năng sạc không dây cho điện thoại là tùy chọn kèm theo. Phần vô lăng của Hyundai i20 2020 được thiết kế cách điệu và thể thao hơn với 4 chấu, trong đó các phím bấm chức năng được phân bố đều cho cả 2 bên như kiểm soát hành trình, điều chỉnh bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số hay gọi và trả lời điện thoại.

Hệ thống an toàn có trên i20 là phiên bản toàn diện nhất trong phân khúc, bao gồm những tính năng như chức năng kiểm soát hành trình dựa trên dữ liệu định vị, hệ thống hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước thế hệ mới với khả năng phát hiện cả người đi bộ và người đi xe đạp, hệ thống cảnh báo giới hạn tốc độ… Giá xe Hyundai i20 2021 mới hiện chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố chính thức, tuy nhiên nó được xem là không hề quá đắt so với phiên bản tiền nhiệm đang bán ra thị trường. Đây cũng được xem là đối thủ của Toyota Yaris mới đang bán ra tại nhiều thị trường hiện nay. Video: Chi tiết xe hatchback Hyundai i20 2021 mới.

