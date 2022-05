"Nội soi" Mercedes-Maybach S580 kịch độc của rapper Moneybagg Yo

Nối gót chiếc S-Class vừa được Moneybagg Yo ra mắt hồi tuần trước, Marcus "Head" Howell - chủ tịch hãng thu âm Nless Entertainment, người đứng sau rapper da màu - cũng đã nhanh chóng tậu cho mình một chiếc Mercedes-Maybach S580 sang trọng bậc nhất cho mình. Thông tin này đã được Champion Motoring chính thức xác nhận trên kênh truyền thông mạng xã hội của mình. Nhà phân phối đặt tại San Diego - California, Mỹ - là địa chỉ quen thuộc, chuyên cung cấp những mẫu xe sang bậc nhất dành cho giới ngôi sao giải trí hay các vận động viên nổi tiếng ở Mỹ. Champion Motoring đồng thời cũng chính là nơi rapper Moneybagg Yo tậu Mercedes-Maybach S580 mới. Và tất nhiên, chủ tịch Marcus Howell cũng tậu xe ở đây thì không phải là một điều ngạc nhiên. Thứ đáng ngạc nhiên chính là chiếc S-Class "bá cháy" của ông chủ hãng thu âm. Điểm thu hút đầu tiên trên chiếc sedan sang trọng này chính là phần ngoại thất điệu đà sơn hai tông màu đen trắng - đặc điểm nhận diện không thể lẫn đi đâu được trên mỗi chiếc Mercedes-Maybach. Phần đầu xe là sự hiện diện của lưới tản nhiệt nan lớn, với kích thước ngoại cỡ thể hiện bộ mặt của vị chủ tịch. Phía sau là các radar và cảm biến, kết hợp cùng camera trước (trong gói cam360) và camera tích hợp trên kính lái, hỗ trợ công nghệ tự hành, đảm bảo đem lại những chuyến đi an toàn. Phần đầu xe là sự hiện diện của lưới tản nhiệt nan lớn, với kích thước ngoại cỡ thể hiện bộ mặt của vị chủ tịch. Phía sau là các radar và cảm biến, kết hợp cùng camera trước (trong gói cam360) và camera tích hợp trên kính lái, hỗ trợ công nghệ tự hành, đảm bảo đem lại những chuyến đi an toàn. Dàn chân của xe cũng rất đáng chú ý, với bộ mâm kích thước khủng, lên tới 22 inch! Vành la-zăng được thiết kế dạng đặc và đánh bóng sáng loáng, với hoa văn 5 chấu đặc trưng và điểm nhấn là logo hai chữ M lồng vào nhau, thể hiện quyền thế và sự xa hoa của chủ xe. Bên trong khoang nội thất, vị chủ tịch hãng thu âm đã lựa cho mình những tuỳ chọn "chất ngất", với ghế da màu đen phối cùng với gỗ tự nhiên màu nâu trầm ốp trang trí quanh xe. Đương nhiên, chiếc S580 cũng được trang bị những công nghệ cao cấp nhất, như hệ điều hành MBUX cực kỳ thân thiện với người dùng nhờ khả năng nhận diện cử chỉ, "hiểu" ý muốn của hành khách chỉ bằng những cú liếc mắt hay cái vẫy tay.Maybach S-Class 2022 đời mới hiện được phân phối với hai phiên bản S580 và S680. Tuy nhiên hiện nay tại nước Mỹ, mới chỉ có phiên bản S580 là có sẵn hàng. Và đó cũng chính là chiếc Maybach mà chủ tịch Howell tậu cho mình. Chiếc Maybach S580 này sở hữu động cơ V8 dung tích 4.0L, có thể đạt sức mạnh lên tới 496 mã lực và mô men xoắn cực đại 700 Nm. Nhờ kết hợp cùng với một mô tơ điện mild-hybrid, cỗ máy được bổ sung thêm tới 20 mã lực và tới 200 Nm mô-men xoắn Mặc dù không thể so với cỗ máy V12 "máu chiến" trên dòng S680, tuy nhiên chiếc Maybach S580 sang trọng này cũng thừa đủ sức mạnh, đồng thời đem lại cho chủ xe sự thoải mái trên mỗi cung đường, với bộ ghế Executive tích hợp hàng loạt bài massage thư giãn. Cùng với đó, chiếc Maybach S580 này còn cung cấp cho chủ nhân đầy đủ các trang bị tiêu chuẩn của một phòng lounge hạng sang, với tủ lạnh trữ rượu và hoa quả, hay bàn làm việc dạng gấp gọn. Để cung cấp cho hành khách một không gian yên tĩnh, thư thái trên mỗi chuyến đi, chiếc S580 này cũng được trang bị cả công nghệ chống ồn chủ động, với khả năng phát ra âm thanh đối nghịch với tiếng ồn. Như vậy, rapper Moneybagg Yo và vị chủ tịch hãng thu âm Nless Entertainment hoàn toàn có thể yên tâm chiếm sóng spotlight mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí với hai chiếc Maybach S-Class sóng đôi cùng nhau. Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Maybach S580 siêu sang.

