“Nội soi” Mercedes-Benz C300 giá rẻ đại gia Bình Con sở hữu

Cụ thể, vào chiều ngày 11/1/2025, ông Nguyễn Thanh Bình - tên thường gọi Bình con lái xe sang Mercedes-Benz trên đường Trần Phú, rồi dừng lại. Tại đây, ông ta vào khu vực đang trang trí hoa cảnh cho Tết và có hành động bẻ hoa. Khi các nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang phản ứng và yêu cầu xử phạt, ông ta liền lớn tiếng mắng họ. Hiềm khích xảy ra, ông Bình lấy kiếm trên xe Mercedes-Benz hăm dọa nhóm nhân viên. Toàn bộ sự việc được người dân quay video đưa lên mạng xã hội gây xôn xao. Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra và thu giữ cây kiếm mà ông Bình mang theo.Vào tối nay 13/1, ông Bình đã bị Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Quyết định trên đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Cảnh sát khám xét nơi ở của ông Bình tại huyện Cam Lâm, thu giữ thêm 1 cây kiếm và 1 bình xịt hơi cay. Liên quan sự việc này, hôm nay, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Bình đã tìm gặp lãnh đạo công ty để xin lỗi về sự việc. Ông bày tỏ sự hối tiếc về sự việc vừa qua, gây ảnh hưởng đến hình ảnh Nha Trang, và mong công ty chấp nhận lời xin lỗi. Đồng thời, ông Bình cũng thông tin đã liên lạc những người công nhân bị hăm dọa để xin lỗi. Về chiếc xe sang Mercedes-Benz của Bình con, đây là phiên bản C300 đời cũ khoảng 2014 - 2015, là đàn anh của C250 AMG trong gia đình C-Class. Xe sở hữu các kích thước 4.686mm dài, 1.810mm rộng và 1.442mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, tăng 80mm so với thế hệ cũ và tương tự với những “đàn em” C200 và C250 (Ảnh minh hoạ). Về thiết kế, Mercedes-Benz C300 AMG đời 2015 mang đầy đủ những đặc trưng của dòng C-Class thế hệ mới. Xe sở hữu nắp ca-pô dài cùng những đường nét bồng bềnh. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt 2 nan, đèn pha LED sặc sảo, mâm 5 chấu AMG (Ảnh minh hoạ). Phía sau đuôi xe sang Mercedes-Benz C300 nâng cấp không có nhiều sự khác biệt so với đàn em C250 AMG. Xét tổng thể, phiên bản 2015 trông hiện đại hơn và có khả năng hấp dẫn khách hàng trẻ tuổi (Ảnh minh hoạ). Thiết kế không gian nội thất của C300 AMG tuân theo xu hướng gần đây trên các dòng xe Mercedes-Benz với cách bày trí đẹp mắt và chất lượng cao cấp. Xe được trang bị màn hình hiển thị trung tâm 7 inch và tùy chọn màn hình màu 8,4 inch với hiển thị head-up và phím kiểm soát cảm ứng (Ảnh minh hoạ). Bên cạnh đó, còn phải kể đến hệ thống AC tiên tiến trên Mercedes-Benz C300 AMG khi sử dụng dữ liệu GPS để phát hiện các luồng khói nhằm tự động đóng nắp tuần hoàn không khí, ngăn khói không vào cabin (Ảnh minh hoạ). Ngoài những trang bị tiêu chuẩn vốn có của dòng C-Class, C300 AMG 2015 còn sở hữu một loạt tính năng đáng chú ý bao gồm: hệ thống treo khí nén AIRMATIC; hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up display); camera 360 độ; hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm Collision Prevention Assist Plus... (Ảnh minh hoạ). C300 AMG 2015 sở hữu khối động cơ 2.0L công suất 245 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.300 – 4.000 vòng/phút đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS và hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,9 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h (Ảnh minh hoạ). Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của C300 AMG 2015 là 6,3 – 6,8 l/100km. Khi mới ra mắt tại Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz C300 AMG 2015 chính hãng tại Việt Nam từ 1,799 tỷ đồng. Trên thị trường xe cũ hiện nay, mẫu xe này được chào bán khá nhiều với mức khoảng 700 triệu đồng, tuỳ theo độ mới (Ảnh minh hoạ). Video: Lái xe Mercedes rút kiếm ở Nha Trang (Nguồn Lao động).

