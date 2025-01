Những nghề không bao giờ hết hot trong ngày đầu năm mới

Người Việt ta vẫn luôn quan niệm "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", với ý nghĩa: vị mặn của muối giúp xua đuổi tà ma và mọi điều kém may mắn trong năm cũ để mang lại nhiều may mắn, sự ấm cúng, no đủ trong năm mới. Bán muối là nghề hot đầu năm mới, mang lại thu nhập khủng trong những ngày Tết. Hầu hết, người đi chơi giao thừa về đều mua diêm hoặc bật lửa với ý nghĩa mang sự ấm áp, ấm no, may mắn vào nhà. Chỉ cần bạn chịu khó bán bao diêm, bật lửa với giá khoảng 10 ngàn đồng/chiếc là đã có thể kiếm bộn tiền từ công việc này. Bán bóng cũng là một cách kiếm tiền trong đêm giao thừa được nhiều người lựa chọn. Sau khi trừ chi phí phát sinh do bóng vỡ, bay,... người bán vẫn có thể kiếm khá tiền nếu chọn được địa điểm phù hợp để bán trong đêm giao thừa. Tận dụng phong tục đi chơi hái lộc đầu xuân, cầu mong 1 năm mới nhiều may mắn, suôn sẻ, nhiều người chọn buôn những cành lộc đẹp về bán trong thời khắc giao thừa. Theo đó, những cành lộc có thể buôn về bán vào dịp này như: cành sung, cành hải đường, cành táo… Khi bán tùy theo khách hàng cũng như độ xấu đẹp, có thể bán ra với giá từ 30 đến 50 ngàn đồng/cành. Bên cạnh muối, mía lộc cũng được nhiều người chọn mua sau Giao Thừa để lấy may. Khắp các nẻo đường ở các thành phố, khu dân cư đều có thể bắt gặp những người bán mía lộc để kiếm lộc đầu năm. Từ 30 Tết, đa số các cửa hàng phục vụ ăn uống đều đã đóng cửa. Nhưng vẫn có những người bán hàng ăn mở hàng suốt Tết, bao gồm cả đêm giao thừa. Đây cũng là một nghề kiếm bộn tiền đầu năm mới. Nguồn ảnh: Internet

