Ford Mustang GTD Spirit of America phong cách siêu xe phản lực

Hãng xe Mỹ vừa giới thiệu Ford Mustang GTD Spirit of America bản đặc biệt (Tinh thần nước Mỹ). Chiếc xe là sự tri ân dành cho huyền thoại Craig Breedlove, người đầu tiên phá kỷ lục tốc độ 500 dặm/h và 600 dặm/h trên mặt đất (khoảng 805 km/h và 966 km/h). Chiếc siêu xe Ford Mustang GTD Spirit of America này sở hữu ngoại thất màu trắng Performance White, kết hợp bộ tem đua 3 màu trắng, đỏ Race Red và xanh Lightning Blue chạy dọc theo chiều dài thân xe. Phối màu này tương tự huy hiệu Mustang được giới thiệu lần đầu vào năm 1964, và cũng mô phỏng theo mẫu xe phản lực Spirit of America – Formula Shell LSRV mà ông Craig Breedlove cầm lái, với tốc độ cao nhất được ghi nhận 1.088 km/h. Đi kèm là tùy chọn ốp tai gương ngoại thất màu đỏ Race Red hoặc ốp sợi carbon trần. Cánh gió khí động học cũng có phối màu tương tự, được trang trí bằng logo Mustang. Xe được lắp đặt bộ mâm đúc Magnesium kích thước 20 inch siêu nhẹ được thừa hưởng từ mẫu Mustang GT3, kẹp phanh Brembo màu đỏ, đĩa phanh carbon ceramic và lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Bề ngang cơ sở của Mustang GTD rộng hơn 100 mm so với Mustang GT. Phiên bản hiệu năng cao này sở hữu hệ thống ống xả trọng lượng nhẹ bằng Titanium đến từ thương hiệu Akrapovic mang đến âm thanh đặc trưng. Xe được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.4 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 13.2 inch. Lẫy chuyển số, vòng xoay và huy hiệu tại nội thất đều được tái sử dụng từ chất liệu Titanium lấy từ chiến đấu cơ Lockheed Martin F-22. Ghế đua RECARO được bọc chất liệu cao cấp như Dinamica, bổ sung phối màu tương phản như đen Black Onyx, trắng Re-Entry White, đỏ Race Red và xanh Victory Blue. Tựa đầu được dập chìm logo GTD quen thuộc. Được phát triển dựa trên mẫu Mustang GT3, Ford Mustang GTD được trang bị động cơ V8 siêu nạp 5.2L Predator, sản sinh công suất 826 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Đây cũng là chiếc Mustang đầu tiên được lắp đặt hệ thống bôi trơn cacte khô, giúp vòng tua máy của xe có thể đạt mức 7.650 vòng/phút, cao hơn 100 vòng/phút so với động cơ V8 được sử dụng trên Ford Mustang GT. Xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo Variable Traction Control và hệ thống khí động học Drag Reduction System, cho phép điều chỉnh các tấm ốp gầm xe và cánh gió sau giúp tối ưu độ bám và luồng không khí di chuyển. Đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp tích hợp vi sai tại cầu sau, Mustang GTD có thể đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Đây cũng là biến thể Ford Mustang phiên bản đường phố nhanh nhất từng được chế tạo, và là chiếc Ford nhanh thứ 2 sau siêu xe Ford GT. Vào tháng 8/2024, Ford Mustang GTD trở thành mẫu xe Mỹ nhanh nhất tại trường đua Nurburgring với thành tích 6 phút 57,685 giây, nhanh hơn kỷ lục trước đó của chiếc Dodge Viper ACR khoảng 4,3 giây. Mức giá xe Ford Mustang GTD Spirit of America cũng như số lượng sản xuất của phiên bản đặc biệt hiện không được công bố. Tuy nhiên, con số này sẽ cao hơn nhiều so với mức giá đề xuất 300.000 USD của phiên bản Mustang GTD tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Ford Mustang GTD Spirit of America.

