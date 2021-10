Nỗi khổ của dân chơi siêu xe Ferrari 488 GTB sau chỉ thị 16

Mới đây, chủ nhân của chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam đã có chia sẻ về chiếc xe mình cưng nhất trong garage và nhận được sự cảm thông của nhiều người để xe ôtô cũng như xe máy ở hầm. Cụ thể là do tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cùng với "ai ở đâu ở yên đó", vì thế, anh rất lo lắng cho tình trạng bình ắc-quy của chiếc siêu xe. Sau vài ngày TP.HCM áp dụng Chỉ thị 18, anh liền ra nơi để xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk để xem tình hình thì đúng như những gì mình dự tính, chiếc xe Ferrari 488 GTB đắt tiền đã bị hỏng bình ắc-quy. Không sử dụng được cũng như đề máy vì để xe ở 1 nơi khác trong khi phải ở nhà gần 4 tháng theo Chỉ thị 16, chủ nhân chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk cho biết thông tin là đành phải kiếm thợ để thay bình ắc-quy cho siêu ngựa này. Câu chuyện hết bình ắc-quy cũng là nỗi ám ảnh của hàng nghìn người sử dụng ôtô và xe máy khi để xe dưới hầm hay các bãi gửi xe. Trường hợp của Ferrari 488 GTB phức tạp hơn vì cần tìm thợ tay nghề cao để đảm bảo trong việc thay mới bình ắc-quy cho xe. Ngoài chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB, người này còn sở hữu một chiếc xe Porsche 718 Boxster vài chiếc xe máy cũng như môtô hay mới nhất là SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu xanh rêu cùng gói độ Brabus khá ấn tượng. Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk chỉ có đúng một chiếc tại Việt Nam và hiện tại, siêu ngựa này mang ngoại thất màu vàng. Trước đó xe từng mang các bộ áo đề-can như xanh ngọc, đỏ, đen nhám-sọc vàng, vàng-đen, trắng-xanh rất nổi bật. Về các chiếc siêu xe mang gói độ Liberty Walk đều có những dấu hiệu nhận biết riêng như bên hông đầu xe có hai vây cá bằng carbon cỡ lớn hay cánh lướt gió cỡ lớn phía trước đầu xe nhưng hiện tại các chi tiết này đã được tháo khỏi xe. Ngoài ra, ở bản độ Liberty Walk của siêu xe Ferrari 488 GTB, những người thợ Nhật Bản đã cắt đi các vòm bánh xe thừa, sau đó, họ gắn bộ body kit thân rộng và cố định lại với nhau bằng những con tán. Bộ phuộc hơi do hãng Air Rex thiết kế cho các bản độ siêu xe giúp khoảng sáng gầm Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk có thể nâng cao 18 cm so với mặt đất hoặc được hạ gầm gần sát mặt đất. Hãng độ Liberty Walk chỉ tập trung vào gói nâng cấp ngoại hình nên không "thông nòng" động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít của xe, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Động cơ trên siêu xe Ferrari 488 GTB kết hợp cùng hộp số 7 cấp, nhờ đó, mẫu này chỉ mất khoảng thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dù không nâng cấp động cơ nhưng việc trang bị ống xả độ FI cũng mang đến "tiếng thở" ấn tượng hơn cho Ferrari 488 GTB Libery Walk độc nhất Việt Nam. Video: Siêu xe Ferrari 458 Liberty Walk hàng hiếm ở Sài Gòn.

Mới đây, chủ nhân của chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam đã có chia sẻ về chiếc xe mình cưng nhất trong garage và nhận được sự cảm thông của nhiều người để xe ôtô cũng như xe máy ở hầm. Cụ thể là do tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cùng với "ai ở đâu ở yên đó", vì thế, anh rất lo lắng cho tình trạng bình ắc-quy của chiếc siêu xe. Sau vài ngày TP.HCM áp dụng Chỉ thị 18, anh liền ra nơi để xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk để xem tình hình thì đúng như những gì mình dự tính, chiếc xe Ferrari 488 GTB đắt tiền đã bị hỏng bình ắc-quy. Không sử dụng được cũng như đề máy vì để xe ở 1 nơi khác trong khi phải ở nhà gần 4 tháng theo Chỉ thị 16, chủ nhân chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk cho biết thông tin là đành phải kiếm thợ để thay bình ắc-quy cho siêu ngựa này. Câu chuyện hết bình ắc-quy cũng là nỗi ám ảnh của hàng nghìn người sử dụng ôtô và xe máy khi để xe dưới hầm hay các bãi gửi xe. Trường hợp của Ferrari 488 GTB phức tạp hơn vì cần tìm thợ tay nghề cao để đảm bảo trong việc thay mới bình ắc-quy cho xe. Ngoài chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB, người này còn sở hữu một chiếc xe Porsche 718 Boxster vài chiếc xe máy cũng như môtô hay mới nhất là SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu xanh rêu cùng gói độ Brabus khá ấn tượng. Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk chỉ có đúng một chiếc tại Việt Nam và hiện tại, siêu ngựa này mang ngoại thất màu vàng. Trước đó xe từng mang các bộ áo đề-can như xanh ngọc, đỏ, đen nhám-sọc vàng, vàng-đen, trắng-xanh rất nổi bật. Về các chiếc siêu xe mang gói độ Liberty Walk đều có những dấu hiệu nhận biết riêng như bên hông đầu xe có hai vây cá bằng carbon cỡ lớn hay cánh lướt gió cỡ lớn phía trước đầu xe nhưng hiện tại các chi tiết này đã được tháo khỏi xe. Ngoài ra, ở bản độ Liberty Walk của siêu xe Ferrari 488 GTB, những người thợ Nhật Bản đã cắt đi các vòm bánh xe thừa, sau đó, họ gắn bộ body kit thân rộng và cố định lại với nhau bằng những con tán. Bộ phuộc hơi do hãng Air Rex thiết kế cho các bản độ siêu xe giúp khoảng sáng gầm Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk có thể nâng cao 18 cm so với mặt đất hoặc được hạ gầm gần sát mặt đất. Hãng độ Liberty Walk chỉ tập trung vào gói nâng cấp ngoại hình nên không "thông nòng" động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít của xe, "trái tim" này sản sinh ra công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút. Động cơ trên siêu xe Ferrari 488 GTB kết hợp cùng hộp số 7 cấp, nhờ đó, mẫu này chỉ mất khoảng thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dù không nâng cấp động cơ nhưng việc trang bị ống xả độ FI cũng mang đến "tiếng thở" ấn tượng hơn cho Ferrari 488 GTB Libery Walk độc nhất Việt Nam. Video: Siêu xe Ferrari 458 Liberty Walk hàng hiếm ở Sài Gòn.