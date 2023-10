Nissan X-Trail 2024 bất ngờ rò rỉ “ảnh nóng”, ra mắt tháng 11/2023

Nissan X-Trail thế hệ hiện tại đã ra mắt thị trường Mỹ vào năm 2020 dưới cái tên riêng là Rogue. Sau hơn 3 năm, đã đến lúc hãng Nissan bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu SUV cỡ C này. Trước thời điểm ra mắt, Nissan X-Trail 2024 mới đã bất ngờ rò rỉ hình ảnh. Qua hình ảnh này, có thể thấy mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2024 đã thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất. Có vẻ như hãng Nissan đã áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới cho mẫu xe này, tương tự Pathfinder 2024. Cụ thể hơn, Nissan X-Trail 2024 được bổ sung đầu xe mới với những thay đổi ở lưới tản nhiệt và cản trước. Lưới tản nhiệt của xe có kích thước lớn hơn và đi kèm những nan nằm ngang dày dặn. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo mới của thương hiệu Nissan.Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm hình thang với viền bao quanh màu đen khỏe khoắn hơn phiên bản cũ. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn tích hợp đèn sương mù trước và hộp hình vuông chứa radar. Đây là dấu hiệu cho thấy hãng Nissan sẽ bổ sung những tính năng an toàn chủ động ADAS mới cho xe. Không có gì bất ngờ khi khu vực bên sườn của Nissan X-Trail 2024 gần như không thay đổi so với phiên bản cũ, trừ vành la-zăng. Bộ vành này có thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu ấn tượng hơn. Hiện thiết kế đằng sau của Nissan X-Trail 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp xe chạy thử, có thể dự đoán khu vực phía sau của mẫu SUV cỡ C này chỉ thay đổi nhẹ ở cản sau. Bên trong xe, Nissan X-Trail 2024 đã được cải tiến ở một số khu vực, điển hình như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch thay vì loại 8 inch cũ. Đây là trang bị đã có trên Nissan X-Trail ở nhiều thị trường ngoài Bắc Mỹ như Nhật Bản hay Trung Quốc. Bên dưới màn hình thông tin giải trí của Nissan X-Trail 2024 sẽ có thêm dãy nút bấm và núm xoay mới. Đáng tiếc là thông tin cụ thể về trang bị và động cơ của Nissan X-Trail 2024 ở thị trường Mỹ chưa được hé lộ. Trong khi đó, phiên bản hiện đang bán trên thị trường dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động biến thiên vô cấp Xtronic CVT. Ở những thị trường ngoài Mỹ, mẫu SUV cỡ C này dùng hệ truyền động hybrid có tên e-Power mới. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng VC-Turbo 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 142 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ xăng sẽ đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin điện áp cao 1,8 kWh. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện. Ở phiên bản dẫn động 1 cầu, Nissan X-Trail e-Power dùng mô-tơ điện hoàn toàn mới có mã BM46, nằm trên cầu trước. Mô-tơ điện này sản sinh công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian e-4orce, xe có thêm mô-tơ điện với mã MM48 nằm trên cầu sau. Mô-tơ điện này bổ sung 135 mã lực và 195 Nm cho xe. Sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng cho mẫu SUV cỡ C này. Theo đó, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,7 km/lít (5,07 lít/100 km) với phiên bản dẫn động 1 cầu và 18,4 km/lít (5,4 lít/100 km) với phiên bản dẫn động 4 bánh. Theo một số tin đồn, mức giá xe Nissan X-Trail 2024 sẽ chính thức được công bố trong ngày ra mắt thị trường Mỹ tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 diễn ra vào tháng sau. Video: Mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2024 mới lộ diện.

