Nissan X-Trail 2023 gây bất ngờ với 12.123 đơn hàng sau 2 tuần

Nissan X-Trail 2023 ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 20/7 và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ khách hàng thị trường quê nhà. Theo thống kê của hãng, trong 2 tuần đầu mở bán, X-Trail 2023 đã nhận được 12.123 đơn đặt hàng tại Nhật Bản – một mức doanh số kỷ lục. Trong đó, có tới 90% khách hàng chọn phiên bản dẫn động bốn bánh Nguyên nhân chính giúp mẫu xe SUV Nissan X-Trail 2023 nhận được nhiều sự quan tâm nằm ở khối động cơ e-Power tiết kiệm nhiên liệu. Xe có hai biến thể trang bị vận hành bao gồm phiên bản FWD (dẫn động cầu trước) và 4WD (dẫn động bốn bánh). Dù ở phiên bản nào, xe cũng sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5L, đóng vai trò làm máy phát điện, hoạt động với vòng tua máy thấp để mang đến sự yên tĩnh khi vận hành. Công suất kết hợp của bản FWD là 201 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 8 giây, tốc độ tối đa đạt 170 km/h. Ở phiên bản 4WD, công suất kết hợp tăng nhẹ lên 211 mã lực nhờ được bổ sung một động cơ điện ở phía sau. Điều này giúp giảm thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của xe xuống còn 7 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Nhờ vào hệ thống hybrid, mẫu SUV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 5,07L/100 km với phiên bản 2WD và 5,43L/100 km với phiên bản 4WD. Đây là những con số rất ấn tượng trong phân khúc SUV hạng C. Nissan X-Trail 2023 sở hữu thiết kế mang nhiều cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm. Nổi bật nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt V-Motion cách điệu cùng hệ thống đèn pha tách biệt. Phía bên hông, Nissan X-Trail 2023 sử dụng bộ mâm xe hợp kim 19 inch, thiết kế 5 chấu sơn 2 tông màu thể thao. Cụm đèn hậu LED thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ là điểm nhấn ở phía sau xe. Tại Nhật Bản, chiếc SUV được cung cấp với 12 màu ngoại thất, bao gồm cả màu đỏ Cardinal đặc biệt và 5 tùy chọn ngoại thất hai tông màu. Các khách hàng muốn nâng cấp ngoại thất có thể lựa chọn bodykit X-Trail X hoặc Autech. Bên trong khoang cabin, Nissan X-Trail 2023 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm thiết kế nổi 12,3 inch và tùy chọn màn hình hiển thị kính lái HUD 10,8 inch. Những tiện ích nổi bật trên xe gồm hệ thống âm thanh cao cấp của Bose, ổ cắm điện 100V AC với công suất tối đa 1.500 W và nhiều tùy chọn vật liệu bọc (vải đen, da Nappa, Tailor Fit và vật liệu Cell-Cloth chống thấm nước). Phiên bản 2WD có cấu hình 5 chỗ, nội thất bọc vải và da Nappa. Các biến thể Nissan X-Trail 4WD có cấu hình 5+2. Các tính năng an toàn được trang bị trên Nissan X-Trail 2023 bao gồm: hệ thống Nissan Safety Assist, camera 360 độ, radar và sóng siêu âm để giám sát xung quanh. Ngoài ra xe còn được trang bị các tính năng hỗ trợ lái bán tự động của ProPILOT. Tại Nhật Bản, giá xe Nissan X-Trail 2023 từ 23.150 USD (khoảng 552 triệu VNĐ) với phiên bản tiêu chuẩn và 32.557 USD (khoảng 780 triệu VNĐ) cho phiên bản cao cấp nhất. Video: Nissan X-Trail 2023 tại Nhật Bản có gì hay?

