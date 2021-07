Nissan Terra 2021 chốt lịch tại Thái Lan, sẽ sớm về Việt Nam

Cách đây 3 năm, Nissan Terra ra mắt đầu tiên thế giới ở Trung Quốc vào tháng 4/2018. Sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp facelift mới hồi cuối tháng 11 năm ngoái ở Trung Đông. Nissan Thái Lan đã lên kế hoạch ra mắt ở Thái vào ngày 19/8 sắp tới. Sau khi được ra mắt ở Thái Lan, Nissan Terra 2021 sẽ sớm về thị trường Việt Nam. Tương tự phiên bản trước đó, Nissan Terra được lắp ráp tại Thái Lan sau đó xuất đi các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Ở phiên bản Nissan Terra 2021 mới mang nhiều thay đổi ở thiết kế chủ yếu tập trung vào phần đầu xe, gồm đèn pha thiết kế mới, lưới tản nhiệt phía trước thiết kế mới, cản trước thiết kế mới. Trong khi đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, đồ họa lại với 2 đường viền LED sắc sảo thay cho kiểu “móc câu” cũ, đổi mới thiết kế mâm xe. Nhìn chung, bản nâng cấp facelift của Nissan Terra 2021 được thay đổi khá nhiều, tương tự như một thế hệ hoàn toàn mới, chứ không dừng lại là bản nâng cấp facelift cuối đời. Đặc biệt, nội thất bên trong còn được “đập đi xây lại” với bảng điều khiển phía trước và vô lăng thiết kế mới nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Nội thất Nissan Terra 2021 nổi bật với vô lăng 3 chấu thiết kế mới, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch mới đang sử dụng trên X-Trail 2021 tại Mỹ. Bảng táp lô được thiết đa tầng, bọc da, cửa gió dạng tròn biến mất thay vào là kiểu đẹp mắt hơn. Cụm cần số và các nút bấm cũng được tái thiết kế tinh tế hơn. Tại Trung Đông, Terra 2021 được trang bị màn hình giải trí 11 inch ở phía sau với đầu vào HDMI đáp ứng giải trí cho cả gia đình, trong khi người ngồi ở hàng ghế thứ hai và thứ ba điều có cửa gió điều hoà được bố trí trên trần xe. Thậm chí xe còn có tùy chọn 2 màn hình giải trí cho hàng ghế sau gắn trên lưng ghế trước tương tự như các mẫu SUV hạng sang. Xe đi kèm nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái như Hệ thống tự động giảm tốc độ khi vào cua (AEB), cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo tiền va chạm. Kiểm soát hành trình thông minh (Cruise Control thích ứng). Camera quan sát 360 độ (AVM). Hệ thống cảnh báo và phát hiện vật thể chuyển động MOD (Moving Object Detection) và 6 túi khí. Theo thông tin từ Thái Lan, Nissan Terra 2021 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại được tại dải vòng tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số vẫn được giữ ở mức 7 cấp (7AT) như cũ và hệ dẫn động 1 và 2 cầu. Động cơ tăng áp 2.3L này đã sử dụng trên phiên bản trước đó của Nissan Terra tại thị trường Thái Lan. Trong khi đó, ở thị trường Trung Đông, Nissan Terra 2021 được trang bị động cơ xăng 4cyl 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp có chế độ 2 cầu chậm (4LO). Phiên bản 2 cầu (4WD) được trang bị khoá vi sai điện tử cùng với hệ thống Kiểm soát đổ đèo và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra là dòng xe SUV không được ưa chuộng. Lý do chính là đơn vị nhập khẩu thiếu xót phiên bản máy dầu số tự động một cầu – cấu hình được ưa chuộng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Nissan Việt Nam trước đó chỉ phân phối bản máy dầu số sàn hướng đến khách mua xe chạy dịch vụ. Tuy nhiên phiên bản số sàn của Terra ít được quan tâm và không mang tính cạnh tranh cao nếu so với Toyota Fortuner hay Ford Everest. Trong khi bản máy xăng 2.5L cao cấp của Nissan Terra được đánh giá cao ở khả năng vận hành êm ái, cách âm và dàn treo tốt, thích hợp để phục vụ cho gia đình. Dẫu vậy, phiên bản này không mang tính kinh tế - tiêu hao nhiều nhiên liệu, thiếu mạnh mẽ nếu so với các đối thủ, không giữ giá và khó bán lại. Hồi cuối năm ngoái, các đại lý của Nissan Terra giảm giá với mức hơn 200 triệu đồng (tùy phiên bản) cho Nissan Terra, động thái này là để “xả hàng” chờ bản nâng cấp facelift mới về nước. Hy vọng sắp tới, Nissan Terra 2021 về Việt Nam sẽ có phiên bản máy dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (190 mã lực + 450 Nm) mạnh mẽ ở phiên bản cao cấp để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc, đồng thời bổ sung thêm phiên bản số tự động 1 cầu để đẩy mạnh cải thiện doanh số! Video: Nissan Terra - SUV 2 cầu rẻ nhất phân khúc.

Cách đây 3 năm, Nissan Terra ra mắt đầu tiên thế giới ở Trung Quốc vào tháng 4/2018. Sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp facelift mới hồi cuối tháng 11 năm ngoái ở Trung Đông. Nissan Thái Lan đã lên kế hoạch ra mắt ở Thái vào ngày 19/8 sắp tới. Sau khi được ra mắt ở Thái Lan, Nissan Terra 2021 sẽ sớm về thị trường Việt Nam. Tương tự phiên bản trước đó, Nissan Terra được lắp ráp tại Thái Lan sau đó xuất đi các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Ở phiên bản Nissan Terra 2021 mới mang nhiều thay đổi ở thiết kế chủ yếu tập trung vào phần đầu xe, gồm đèn pha thiết kế mới, lưới tản nhiệt phía trước thiết kế mới, cản trước thiết kế mới. Trong khi đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, đồ họa lại với 2 đường viền LED sắc sảo thay cho kiểu “móc câu” cũ, đổi mới thiết kế mâm xe. Nhìn chung, bản nâng cấp facelift của Nissan Terra 2021 được thay đổi khá nhiều, tương tự như một thế hệ hoàn toàn mới, chứ không dừng lại là bản nâng cấp facelift cuối đời. Đặc biệt, nội thất bên trong còn được “đập đi xây lại” với bảng điều khiển phía trước và vô lăng thiết kế mới nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Nội thất Nissan Terra 2021 nổi bật với vô lăng 3 chấu thiết kế mới, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch mới đang sử dụng trên X-Trail 2021 tại Mỹ. Bảng táp lô được thiết đa tầng, bọc da, cửa gió dạng tròn biến mất thay vào là kiểu đẹp mắt hơn. Cụm cần số và các nút bấm cũng được tái thiết kế tinh tế hơn. Tại Trung Đông, Terra 2021 được trang bị màn hình giải trí 11 inch ở phía sau với đầu vào HDMI đáp ứng giải trí cho cả gia đình, trong khi người ngồi ở hàng ghế thứ hai và thứ ba điều có cửa gió điều hoà được bố trí trên trần xe. Thậm chí xe còn có tùy chọn 2 màn hình giải trí cho hàng ghế sau gắn trên lưng ghế trước tương tự như các mẫu SUV hạng sang. Xe đi kèm nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái như Hệ thống tự động giảm tốc độ khi vào cua (AEB), cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo tiền va chạm. Kiểm soát hành trình thông minh (Cruise Control thích ứng). Camera quan sát 360 độ (AVM). Hệ thống cảnh báo và phát hiện vật thể chuyển động MOD (Moving Object Detection) và 6 túi khí. Theo thông tin từ Thái Lan, Nissan Terra 2021 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại được tại dải vòng tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số vẫn được giữ ở mức 7 cấp (7AT) như cũ và hệ dẫn động 1 và 2 cầu. Động cơ tăng áp 2.3L này đã sử dụng trên phiên bản trước đó của Nissan Terra tại thị trường Thái Lan. Trong khi đó, ở thị trường Trung Đông, Nissan Terra 2021 được trang bị động cơ xăng 4cyl 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp có chế độ 2 cầu chậm (4LO). Phiên bản 2 cầu (4WD) được trang bị khoá vi sai điện tử cùng với hệ thống Kiểm soát đổ đèo và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra là dòng xe SUV không được ưa chuộng. Lý do chính là đơn vị nhập khẩu thiếu xót phiên bản máy dầu số tự động một cầu – cấu hình được ưa chuộng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Nissan Việt Nam trước đó chỉ phân phối bản máy dầu số sàn hướng đến khách mua xe chạy dịch vụ. Tuy nhiên phiên bản số sàn của Terra ít được quan tâm và không mang tính cạnh tranh cao nếu so với Toyota Fortuner hay Ford Everest. Trong khi bản máy xăng 2.5L cao cấp của Nissan Terra được đánh giá cao ở khả năng vận hành êm ái, cách âm và dàn treo tốt, thích hợp để phục vụ cho gia đình. Dẫu vậy, phiên bản này không mang tính kinh tế - tiêu hao nhiều nhiên liệu, thiếu mạnh mẽ nếu so với các đối thủ, không giữ giá và khó bán lại. Hồi cuối năm ngoái, các đại lý của Nissan Terra giảm giá với mức hơn 200 triệu đồng (tùy phiên bản) cho Nissan Terra, động thái này là để “xả hàng” chờ bản nâng cấp facelift mới về nước. Hy vọng sắp tới, Nissan Terra 2021 về Việt Nam sẽ có phiên bản máy dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (190 mã lực + 450 Nm) mạnh mẽ ở phiên bản cao cấp để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc, đồng thời bổ sung thêm phiên bản số tự động 1 cầu để đẩy mạnh cải thiện doanh số! Video: Nissan Terra - SUV 2 cầu rẻ nhất phân khúc.