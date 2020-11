Nissan Sunny 2020 từ 465 triệu đồng tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Nissan Sunny 2020 mới (Almera Turbo 2020 tại một số thị trường) vừa được ra mắt tại Malaysia. Xe có 3 phiên bản, bao gồm Almera Turbo VL, Almera Turbo VLP và Almera Turbo VLT. Trước đó, Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên đón nhận Nissan Sunny thế hệ mới. So với thế hệ cũ đang được bán tại Việt Nam, Nissan Sunny thế hệ mới có những thay đổi lớn trong thiết kế, đặc biệt ở ngoại thất. Phần đầu xe giờ đây góc cạnh và trẻ trung hơn đáng kể, đi kèm thiết kế lưới tản nhiệt V-motion đặc trưng trên các mẫu xe Nissan hiện hành. Các chi tiết như cụm đèn trước/sau hay bộ mâm 15 inch (16 inch trên bản VLP và VLT) đều có tạo hình cầu kỳ, bắt mắt hơn. So với đời cũ, ngoại hình của Sunny 2020 đã bớt nhàm chán hơn. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản bao gồm đèn hậu LED, bộ khuếch tán sau cùng màu thân xe và gương chiếu hậu gập điện. Trái với ngoại thất hiện đại hơn đáng kể, nội thất của Nissan Sunny 2020 vẫn có phần đơn giản. Thiết kế nội thất không đẹp mắt cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến đời xe Sunny trước không được ưa chuộng tại Việt Nam. Phiên bản Almera Turbo VL thấp nhất được trang bị ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay, đầu Radio/USB/Bluetooth 4 loa và vô-lăng nhựa. Trong khi đó, bản VLP có ghế da, điều hòa tự động, táp-lô 2 tone màu, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, 6 loa, màn hình màu 7 inch ở bảng đồng hồ, camera lùi và vô-lăng bọc da. Nissan Sunny 2020 bản VLT cao nhất có thêm tính năng kiểm soát hành trình, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, tất cả phiên bản đều có cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phanh ABS/EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nissan Sunny 2020 mới sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xy-lanh, sản sinh công suất 98 mã lực, mô-men xoắn 152 Nm, đi kèm hộp số Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước. So với model Sunny hiện hành tại Việt Nam, động cơ này cho mô-men xoắn cao hơn 18 Nm. Tại Malaysia, giá xe Nissan Sunny 2020 cho các phiên bản VL, VLP và VLT 2020 được niêm yết lần lượt là 83.888 RM (tương đương khoảng 20.200 USD - hơn 465 triệu đồng), 89.888 RM (21.650 USD - khoảng 499 triệu đồng) và 95.888 RM (23.100 USD - hơn 532 triệu đồng). Song song đó, đợt giảm giá mạnh tay để xả kho được các đại lý Nissan ở Việt Nam triển khai vừa qua cũng báo hiệu Sunny thế mới sắp trình làng người dùng trong nước. Video: Chi tiết Nissan Almera Turbo thế hệ mới.

Nissan Sunny 2020 mới (Almera Turbo 2020 tại một số thị trường) vừa được ra mắt tại Malaysia. Xe có 3 phiên bản, bao gồm Almera Turbo VL, Almera Turbo VLP và Almera Turbo VLT. Trước đó, Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên đón nhận Nissan Sunny thế hệ mới. So với thế hệ cũ đang được bán tại Việt Nam, Nissan Sunny thế hệ mới có những thay đổi lớn trong thiết kế, đặc biệt ở ngoại thất. Phần đầu xe giờ đây góc cạnh và trẻ trung hơn đáng kể, đi kèm thiết kế lưới tản nhiệt V-motion đặc trưng trên các mẫu xe Nissan hiện hành. Các chi tiết như cụm đèn trước/sau hay bộ mâm 15 inch (16 inch trên bản VLP và VLT) đều có tạo hình cầu kỳ, bắt mắt hơn. So với đời cũ, ngoại hình của Sunny 2020 đã bớt nhàm chán hơn. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản bao gồm đèn hậu LED, bộ khuếch tán sau cùng màu thân xe và gương chiếu hậu gập điện. Trái với ngoại thất hiện đại hơn đáng kể, nội thất của Nissan Sunny 2020 vẫn có phần đơn giản. Thiết kế nội thất không đẹp mắt cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến đời xe Sunny trước không được ưa chuộng tại Việt Nam. Phiên bản Almera Turbo VL thấp nhất được trang bị ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay, đầu Radio/USB/Bluetooth 4 loa và vô-lăng nhựa. Trong khi đó, bản VLP có ghế da, điều hòa tự động, táp-lô 2 tone màu, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, 6 loa, màn hình màu 7 inch ở bảng đồng hồ, camera lùi và vô-lăng bọc da. Nissan Sunny 2020 bản VLT cao nhất có thêm tính năng kiểm soát hành trình, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, tất cả phiên bản đều có cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phanh ABS/EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nissan Sunny 2020 mới sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xy-lanh, sản sinh công suất 98 mã lực, mô-men xoắn 152 Nm, đi kèm hộp số Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước. So với model Sunny hiện hành tại Việt Nam, động cơ này cho mô-men xoắn cao hơn 18 Nm. Tại Malaysia, giá xe Nissan Sunny 2020 cho các phiên bản VL, VLP và VLT 2020 được niêm yết lần lượt là 83.888 RM (tương đương khoảng 20.200 USD - hơn 465 triệu đồng), 89.888 RM (21.650 USD - khoảng 499 triệu đồng) và 95.888 RM (23.100 USD - hơn 532 triệu đồng). Song song đó, đợt giảm giá mạnh tay để xả kho được các đại lý Nissan ở Việt Nam triển khai vừa qua cũng báo hiệu Sunny thế mới sắp trình làng người dùng trong nước. Video: Chi tiết Nissan Almera Turbo thế hệ mới.