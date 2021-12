Nissan Patrol 2022 hơn 1,2 tỷ đồng, "đối thủ' Toyota Land Cruiser

Nissan Patrol (hay còn có tên là Armada) đã có tới 70 năm tồn tại trên thị trường, bằng tuổi với Toyota Land Cruiser. Nhằm đánh dấu sự kiện đặc biệt này, Nissan đã giới thiệu mẫu Nissan Patrol 70th Annniversary 2022 ở thị trường Trung Đông - nơi Patrol bán chạy nhất. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Nissan Patrol 70th Annniversary có một số điểm khác biệt như lưới tản nhiệt mạ crôm V-Motion, đường viền crôm trên thân xe và logo 70th Anniversary ở khe gió vòm bánh trước. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt còn được trang bị bộ mâm 2 tông màu cao cấp, kích thước 20 inch. Đối với nội thất, Patrol 70th Anniversary được bọc da màu đỏ tía mới với ghế da chần chỉ vân kim cương, giúp tăng vẻ sang trọng cho xe. Các trang bị đáng chú ý khác gồm màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, hệ thống âm thanh Bose với 13 loa, hai màn hình đa phương tiện 10,1 inch cho hàng ghế sau có tai nghe đi kèm. Về an toàn, bộ công nghệ Nissan Intelligent Mobility là tiêu chuẩn trên Nissan Patrol 70th Anniversary, bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp thông minh với phát hiện người đi bộ, can thiệp làn đường thông minh, can thiệp điểm mù thông minh, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau với can thiệp thông minh và kiểm soát hành trình thông minh. Tương tự như bản thường, Nissan Patrol 70th Anniversary cũng dùng động cơ xăng V6 4.0L sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 394 Nm hoặc máy xăng V8 5.6L mạnh 400 mã lực và 560 Nm, cả 2 đều đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Mức giá xe Nissan Patrol 70th Annniversary phiên bản đặc biệt này khởi điểm từ 199.900 AED (khoảng 1,25 tỷ đồng). Video: Nissan Patrol 70th Annniversary 2022 phiên bản đặc biệt.

