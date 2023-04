Nissan Pathfinder 2023 - đối thủ Hyundai Palisade tại thị trường tỷ dân

Cách đây vài năm, Nissan đã giới thiệu mẫu xe Pathfinder tại Hoa Kỳ, tuy nhiên mẫu xe này lại chưa được bán tại Trung Quốc. Mới đây, tại sự kiện Triển lãm Ô tô Thượng Hải, các khách hàng Trung Quốc đã được chiêm ngưỡng Nissan Pathfinder 2023 mới dưới dạng concept với một diện mạo hoàn toàn mới. Theo các chuyên gia, ngoại thất chiếc xe SUV cỡ lớn Nissan Pathfinder 2023 tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải lần này đã được hãng xe Nhật Bản thiết kế lại để phù hợp hơn với thị hiếu của người dùng Trung Quốc. Không có nhiều sự thay đổi về kích thước hay kiểu dáng xe, tuy nhiên phần đèn xe phía trước và phía sau đã giúp Nissan Pathfinder có một diện mạo hoàn toàn mới theo phong cách hiện đại hơn. Đèn pha được làm cách điệu hơn, đi cùng là dải đèn định vị ban ngày chạy ngang mũi xe, có nét tương đồng với hãng xe Hyundai, kết hợp với mặt lưới tản nhiệt lớn hơn so với phiên bản tại Mỹ. Ngoài ra đèn sương mù đặt phía trước xe đã bị hãng loại bỏ để tạo sự liền mạch trong thiết kế. Mẫu concept này có thiết kế đuôi xe và đèn hậu tạo cảm giác rất hiện đại. Ngoài ra còn có cánh gió mới đặt trên nóc xe, cần gạt nước phía sau đã bị loại bỏ. Điều đặc biệt gây ấn tượng ở ngoại thất là mâm xe được thiết kế hình “bông hoa” theo cách vô cùng “cầu kỳ” nhưng lại rất hiện đại và tinh tế. Về cơ bản, nội thất của bản concept không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện đang được bày bán tại Mỹ. Tuy nhiên, bố cục màn hình kép hơi khác một chút do màn hình có một đường viền dày hơn phiên bản Mỹ. Có một số giả thiết rằng nâng cấp này không chỉ dành riêng cho nội địa Trung Quốc mà còn có thể được chỉnh sửa trên phiên bản đang được bán tại các quốc gia khác trên thế giới. Hiện, Nissan chưa công bố thông số chi tiết và giá xe Nissan Pathfinder 2023. Phía hãng chỉ chia sẻ rằng, mẫu concept này sẽ được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải cùng với mẫu Qashqai. Video: Giới thiệu chi tiết SUV cỡ lớn Nissan Pathfinder 2023.

Cách đây vài năm, Nissan đã giới thiệu mẫu xe Pathfinder tại Hoa Kỳ, tuy nhiên mẫu xe này lại chưa được bán tại Trung Quốc. Mới đây, tại sự kiện Triển lãm Ô tô Thượng Hải, các khách hàng Trung Quốc đã được chiêm ngưỡng Nissan Pathfinder 2023 mới dưới dạng concept với một diện mạo hoàn toàn mới. Theo các chuyên gia, ngoại thất chiếc xe SUV cỡ lớn Nissan Pathfinder 2023 tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải lần này đã được hãng xe Nhật Bản thiết kế lại để phù hợp hơn với thị hiếu của người dùng Trung Quốc. Không có nhiều sự thay đổi về kích thước hay kiểu dáng xe, tuy nhiên phần đèn xe phía trước và phía sau đã giúp Nissan Pathfinder có một diện mạo hoàn toàn mới theo phong cách hiện đại hơn. Đèn pha được làm cách điệu hơn, đi cùng là dải đèn định vị ban ngày chạy ngang mũi xe, có nét tương đồng với hãng xe Hyundai, kết hợp với mặt lưới tản nhiệt lớn hơn so với phiên bản tại Mỹ. Ngoài ra đèn sương mù đặt phía trước xe đã bị hãng loại bỏ để tạo sự liền mạch trong thiết kế. Mẫu concept này có thiết kế đuôi xe và đèn hậu tạo cảm giác rất hiện đại. Ngoài ra còn có cánh gió mới đặt trên nóc xe, cần gạt nước phía sau đã bị loại bỏ. Điều đặc biệt gây ấn tượng ở ngoại thất là mâm xe được thiết kế hình “bông hoa” theo cách vô cùng “cầu kỳ” nhưng lại rất hiện đại và tinh tế. Về cơ bản, nội thất của bản concept không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện đang được bày bán tại Mỹ. Tuy nhiên, bố cục màn hình kép hơi khác một chút do màn hình có một đường viền dày hơn phiên bản Mỹ. Có một số giả thiết rằng nâng cấp này không chỉ dành riêng cho nội địa Trung Quốc mà còn có thể được chỉnh sửa trên phiên bản đang được bán tại các quốc gia khác trên thế giới. Hiện, Nissan chưa công bố thông số chi tiết và giá xe Nissan Pathfinder 2023 . Phía hãng chỉ chia sẻ rằng, mẫu concept này sẽ được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải cùng với mẫu Qashqai. Video: Giới thiệu chi tiết SUV cỡ lớn Nissan Pathfinder 2023.