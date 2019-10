Nissan Navara N-Trek Warrior 2020 chính thức ra mắt thị trường Úc

Sẽ mở bán vào tháng 12 năm nay (giá bán sẽ được công bố sau), phiên bản tăng cường của Nissan Navara N-Trek Dual Cab 4WD được phát triển dành riêng cho thị trường Úc và New Zealand, Navara N-Trek Warrior được tạo ra dựa trên sự hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật và phát triển sản phẩm ôtô từ Premcar. So với nguyên gốc, mẫu xe bán tải Nissan Navara N-Trek Warrior mới được bổ sung nhiều tính năng hệ thống treo hơn, bao gồm các lò xo mới mềm hơn cùng bộ giảm chấn có các phần bên trong lớn hơn. Ngoài ra, xe còn có lốp địa hình 275/70 Cooper AT3 mới bọc ngoài các bánh xe hợp kim 17 inch sơn đen, sự kết hợp này giúp gầm xe cao thêm 40mm so với tiêu chuẩn. Để dễ phân biệt hơn với những chiếc Navara khác, Navara N-Trek Warrior 2020 được làm lại cản trước với phần nhựa ốp bổ sung, lắp thêm bộ thanh bảo vệ bằng thép sơn màu thân xe, tấm bảo vệ gầm xe phía trước bằng thép không gỉ 3mm, tích hợp thanh đèn LED 470mm, cùng bánh xe và lốp xe dự phòng dưới gầm xe. Thân xe còn có các điểm nhấn màu cam đậm ở nhiều nơi như viền đèn sương mù, ốp gương chiếu hậu ngoài, đề can dán ở phần dưới của cửa bên và cửa hậu. Đối với nội thất, Nissan thêm nhiều ốp nhựa độc đáo cho cabin, cũng như những miếng đề can "N-Trek Warrior" và thảm sàn có điểm nhấn màu cam. Chiếc bán tải sở hữu hệ thống thông tin giải trí qua màn hình 8 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, ghế trước có sưởi và bọc da cao cấp. Cung cấp sức mạnh cho Nissan Navara N-Trek Warrior 2020 là động cơ dầu diesel 2.3 lít, sản sinh công suất 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Xe vẫn có sức kéo 3.500 kg. Tuy nhiên giá bán Nissan Navara N-Trek Warrior 2020 mới hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

