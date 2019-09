Nissan Murano 2020 nâng cấp nhỏ, tăng giá bán

Bắt đầu từ bản Nissan Murano S cơ sở nhất, xe có giá bán từ 31.530 USD (khoảng 729,9 triệu đồng), đắt hơn trước 260 USD (khoảng 6 triệu đồng), trong khi đó giá xe Nissan Murano 2020 SV và SL có giá cao hơn 720 USD (khoảng 16,6 triệu đồng) và 400 USD (khoảng 9,2 triệu đồng). Giá bán khởi điểm mới của hai biến thể Nissan Murano SV và SL mới này lần lượt là 35.160 USD và 39.630 USD (khoảng 813,9 và 917,4 triệu đồng). Cuối cùng, Platinum cao cấp nhất có giá khởi điểm là 43.730 USD (khoảng 1 tỷ đồng), tăng 200 USD (tương đương 4,6 triệu đồng) so với bản 2019. Nếu khách hàng mua xe với tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giá bán mới của các phiên bản S, SV, SL và Platinum AWD sẽ là 33.130 USD, 36.760 USD, 41.230 USD và 45.330 USD (khoảng 766,9 - 851 - 954 triệu đồng và 1,049 tỷ đồng). Tất cả các giá bán Nissan Murano nâng cấp 2020 đều chưa bao gồm phí giao xe 1.045 USD (khoảng 24,1 triệu đồng) cũng như các phí từ đại lý. Về các cập nhật mới mẻ, Nissan Murano 2020 được bổ sung màu sơn ngoại thất Super Black mới, và mở rộng bộ tính năng an toàn Nissan Safety Shield 360 cho các biến thể SV, SL và Platinum. Giống như trước đây, Murano S 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí qua màn hình 8 inch tiêu chuẩn tích hợp điện thoại thông minh. Riêng SL và Platinum sẽ có thêm hệ thống định vị với đồ họa cải tiến. Các tùy chọn mà Nissan cung cấp cho Murano mới gồm có gói SV Premium, bổ sung hệ thống camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh Bose; và gói SL Technology Package với công nghệ an toàn Safety Shield 360, nhận dạng biển báo giao thông và cửa sổ trời toàn cảnh. Khách hàng mua Nissan Murano 2020 có thể lựa chọn giữa một loạt sơn thân xe, thiết kế bánh xe và hoàn thiện nội thất khác nhau. Về truyền động, tất cả Nissan Murano 2020 đều sử dụng chung một động cơ duy nhất, đó là cỗ máy V6 3.5 lít sản sinh công suất 260 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325Nm, đi kèm hộp số Xtronic. Video: Chi tiết Nissan Murano 2020 bản nâng cấp mới.

