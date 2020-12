Nissan Magnite giá rẻ từ 156 triệu đồng, sắp ra mắt Đông Nam Á

Tuy nhiên, Việt Nam có lẽ còn phải xếp hàng đợi một thời gian nữa, trong khi đó, Indonesia sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được ra mắt mẫu Nissan Magnite giá rẻ. Trước khi Nissan Indonesia xác nhận thông tin này, đã có khá nhiều hình ảnh cho thấy một chiếc Magnite ngụy trang chạy thử nghiệm trên đường phố Indonesia. Các thông tin chi tiết về trang bị và giá bán của Nissan Magnite tại Indonesia hiện vẫn là những ẩn số, nhưng chúng ta có thể tham khảo phiên bản Magnite tại Ấn Độ. Ra mắt vào cuối tháng 10 năm nay, Nissan Magnite 2021 mới toanh khiến nhiều đối thủ lo sợ vì kiểu dáng bắt mắt, trẻ trung và đặc biệt là mức giá quá rẻ. Nissan Magnite được thiết kế tại Nhật Bản theo triết lý "Make in India, Make for the World", kết hợp với sự tiếp thu ý kiến người tiêu dùng để tạo ra một chiếc xe phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng riêng của khách hàng trên khắp Ấn Độ. Phần đầu xe thu hút sự chú ý của người nhìn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, bao bọc bởi đèn phanh thanh mảnh kiểu vuốt ngược và đèn chạy ban ngày hình chữ L cỡ lớn. Tổng thể xe khá vuông vức, chương trình sơn hai tông màu của xe được làm thú vị hơn bằng những đường gờ nổi bật, vòm bánh xe màu đen và các nếp gấp hung hãn ở phần dưới của cửa. Là một trong những mẫu SUV cỡ B nhẹ nhất tại Ấn Độ hiện nay, Magnite chỉ nặng từ 939 - 1.039 kg tùy từng phiên bản, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ từ 5 lít/100 km khi xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh (100 mã lực, 160Nm) kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Trong cấu hình dùng số CVT (100 mã lực, 152Nm), xe có mức tiêu thụ 5,6 lít/100 km. Mẫu xe SUV Nissan Magnite còn có một lựa chọn khác là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0L 3 xi-lanh sản sinh công suất 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp duy nhất, cho mức tiêu thụ nhiên liệu 5,3 lít /100 km. Ở bên trong, Nissan Magnite gây ấn tượng với bố cục rộng rãi, gồm ví trí ngồi cao và khoảng cách hàng ghế trước là 700 mm - tốt nhất phân khúc. Hành khách phía sau cũng sẽ được tận hưởng không gian để đầu gối ngang với các xe ở tầm trên, trong khi khoang hành lý có dung tích chứa đồ lên tới 336 lít. Xe được trang bị màn hình cảm ứng 8,0 inch cho phép truy cập công nghệ kết nối, camera 360 độ, điều khiển hành trình, hệ thống điều hòa tự động, cụm đồng hồ đo TFT 7 inch, kiểm soát hành trình, ghế bọc vải, vô lăng đa chức năng... Về mặt an toàn, Magnite 2021 dành cho thị trường Ấn Độ có 2 túi khí, ABS, EBD, Hệ thống kiểm soát động lực xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và màn hình quan sát xung quanh 360 độ. Mức giá xe Nissan Magnite 2021 hiện đang có mức từ 499.000 - 935.000 Rupee (khoảng 156 - 292 triệu đồng). Video: Giới thiệu Nissan Magnite 2021 - SUV giá rẻ có CAM360.

