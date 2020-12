Nissan Magnite 2021 mới "rẻ giật mình", chỉ từ 156 triệu đồng

Nissan Magnite 2021 mới là mẫu SUV cỡ B được ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Ấn Độ vào hồi cuối tháng 10 năm nay. Sau hơn 1 tháng, mẫu SUV nhỏ bé này đã được tung ra thị trường Ấn Độ với giá rẻ giật mình. Theo đó, Nissan Magnite được chia thành tổng cộng 10 phiên bản với giá bán dao động từ 499.000 - 935.000 Rupee (khoảng 156 - 292 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này rẻ hơn nhiều so với 2 đối thủ trực tiếp là Kia Sonet và Hyundai Venue. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet có giá từ 671.000 - 1.199.000 Rupee hay 212 - 379 triệu đồng. Con số tương ứng của Hyundai Venue là 650.000 - 1.840.000 Rupee (khoảng 203 - 576 triệu đồng). So với người anh em Kicks, giá xe Nissan Magnite 2021 chẳng những rẻ hơn mà còn có kích thước nhỏ hơn. Theo đó, mẫu xe này sở hữu chiều dài 3.998 mm, rộng 1.758 mm, cao 1.572 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Với chiều dài chưa đến 4 mét, mẫu SUV cỡ B này đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế của chính phủ Ấn Độ. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này còn có gầm cao 205 mm, trọng lượng dao động từ 939 - 1.039 kg (tùy phiên bản) và thể tích khoang hành lý 336 lít.Nissan Magnite hoàn toàn mới được đánh giá là một trong những mẫu SUV cỡ B nhẹ nhất tại thị trường Ấn Độ hiện nay. Đồng thời, trọng lượng thấp còn góp phần giúp mẫu SUV cỡ B này tiết kiệm nhiên liệu. Khi mua Nissan Magnite 2021, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0 lít của Magnite 2021 tạo ra công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, động cơ tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,75 km/lít (5,3 lít/100 km). Thứ hai là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít với công suất tối đa 95 mã lực, mô-men xoắn cực đại 160 Nm và lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 20 km/lít (5 lít/100 km) nếu đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp. Nếu đi với hộp số CVT, động cơ này có mô-men xoắn cực đại 152 Nm và tiêu thụ lượng xăng trung bình 17,7 km/lít (5,6 lít/100 km). Về trang bị ngoại thất, Nissan Magnite 2021 tại thị trường Ấn Độ có lưới tản nhiệt một mảnh, đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L, vành hợp kim 16 inch phối 2 màu, đèn hậu Halogen và cánh gió mui. Ngoài ra, tân binh của thương hiệu Nissan còn có nẹp bao quanh thân xe màu đen, sơn ngoại thất phối 2 màu và tấm ốp gầm bên dưới cản trước/sau tạo cảm giác hầm hố. Bên trong, mẫu xe này được trang bị vô lăng đa chức năng, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn có điều hòa tự động, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh JBL, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera 360 độ và đèn chờ dẫn đường. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá cơ bản như 2 túi khí trước, kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và thanh cân bằng chống lật phía trước. Hiện chưa rõ sau Ấn Độ, Nissan Magnite 2021 có được bày bán ở những thị trường khác hay không. Video: Nissan Magnite 2021 siêu rẻ, về Việt Nam sẽ gây sốt.

