Nissan Livina 2019 rẻ ngang Mitsubishi Xpander sắp về Việt Nam

Tại triển lãm xe quốc tế Gaikindo Indonesia 2019 (GIIAS 2019) hiện đang diễn ra, hãng xe Nhật Bản đã mang mẫu xe MPV giá rẻ Nissan Livina thế hệ mới đến trưng bày. Trên thực tế, mẫu xe này đã từng lần đầu tiên trình làng tại Indonesia vào hồi tháng 2 đầu năm nay như "anh em song sinh" của MPV bán chạy Mitsubishi Xpander. Hãng Nissan hiện đang nắm trong tay số cổ phần lớn của "đồng hương" Mitsubishi. Ngoài ra, hai thương hiệu ôtô Nhật Bản này còn cùng là thành viên của liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi hãng xe ôtô Nissan phát triển sản phẩm dựa trên xe Mitsubishi. So với Mitsubishi Xpander, Nissan Livina 2019 mới dài hơn và thấp hơn trong khi chiều rộng tương đương. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.510 mm, rộng 1.750 mm và cao 1.695 mm. Xe được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày được tách riêng và nằm trên cụm đèn pha chính. Bên dưới cụm đèn pha chính là đèn sương mù trước, tạo thành thiết kế 3 tầng. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ L được thiết kế tương tự Mitsubishi Xpander dù tạo hình bên trong khác. Thêm vào đó là cửa cốp được thiết kế đơn giản hơn và bộ khuếch tán màu bạc được chia làm 2 bên dưới cản sau. Bên sườn, xe được trang bị hốc bánh trước hình tròn thay vì vuông vắn như Mitsubishi Xpander và bộ vành hợp kim 16 inch phối 2 tông màu, mang đến khoảng sáng gầm 205 mm. Tương tự ngoại thất, thiết kế nội thất của mẫu xe MPV Nissan Livina 2019 cũng khiến những ai từng lái Mitsubishi Xpander cảm thấy quen thuộc. Xe có những trang bị nội thất đáng chú ý như màn hình cảm ứng với kích thước 7 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto vốn không hề được trang bị cho Mitsubishi Xpander. Thêm vào đó là những trang bị tương đối hiện đại như; màn hình màu đa thông tin sau vô lăng, camera lùi, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, vô lăng gật gù và ổ điện 12 V cho cả 3 hàng ghế. Riêng bản tiêu chuẩn của mẫu MPV cỡ nhỏ này không có cửa gió điều hòa phía sau và radio. Cung cấp sức mạnh cho Nissan Livina 2019 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Nói cách khác, Nissan Livina 2019 dùng động cơ và hộp số y hệt Mitsubishi Xpander. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Nissan đã đưa những trang bị tiêu chuẩn như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD lên Livina 2019. Tuy nhiên, chỉ bản cao cấp của mẫu xe này mới có hệ thống cân bằng điện tử VDC và camera lùi. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe Nissan Livina 2019 mới sẽ được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm E MT, EL MT, EL AT, VE AT và VL AT. Giá xe Nissan Livina 2019 dao động từ 198,8 - 261,9 triệu Rupiah (khoảng 327 - 431 triệu đồng), ngang ngửa với Mitsubishi Xpander. Theo một số tin đồn, sau Indonesia, Nissan Livina 2019 cũng sẽ được giới thiệu tại một số thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, một đại lý chính hãng của Nissan tại Hà Nội đã đăng thông tin úp mở việc Livina 2019 sẽ về Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu từ Indonesia. Cũng theo đại lý, Nissan Livina 2019 tại Việt Nam sẽ có giá khởi điểm dự kiến 560 triệu đồng. Mẫu xe này khi về Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander cùng hai người đồng hương khác là Suzuki Ertiga 2019 mới và Toyota Avanza phiên bản nâng cấp vừa chính thức ra mắt. Video: Chi tiết xe Nissan Livina 2019 rẻ ngang Mitsubishi Xpander.

