Nissan Almera mới ra mắt Việt Nam đang giảm hàng chục triệu đồng

Ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thị trường ôtô Việt đã nhanh chóng nhộn nhịp trở lại với loạt ưu đãi hấp dẫn đến từ chính hãng cũng như đại lý. Ngay cả mẫu xe Nissan Almera thế hệ mới cũng gia nhập cuộc đua. Theo đó, một đại lý Nissan tại khu vực Hà Nội đang chào bán xe Almera bản V với giá 499 triệu đồng, giảm 30 triệu so với đề xuất (529 triệu). Các bản Nissan Almera EL và VL không nằm trong diện ưu đãi giá do nguồn cung không nhiều, thậm chí khan hàng. Sau ưu đãi từ đại lý, giá xe Nissan Almera V đang tiến gần hơn với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc sedan cỡ B như Toyota Vios 1.5E-CVT (488 triệu đồng) hay Hyundai Accent AT (489 triệu đồng). Bước vào đợt nâng cấp mới, Almera nhận một số tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung thêm trang bị để trở nên hiện đại và tiện nghi hơn. Theo đó, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất ở diện mạo bên ngoài chính là lưới tản nhiệt hoàn toàn mới, kích thước lớn với các nan mạ crôm nằm ngang, tích hợp logo thương hiệu nhận diện mới. Hai bên ốp màu đen bóng với các nan mạ crôm nằm ngang tương tự như lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha LED dạng boomerang tích hợp dải LED chạy ban ngày. Cản trước cũng được làm lại, kết hợp với hốc gió trung tâm hẹp. Những thay đổi này giúp khu vực đầu xe Nissan Almera 2025 mới thêm phần bế thế, thể thao hơn. Bảng màu xe Nissan Almera 2025 mới xuất hiện lựa chọn gam xám Gray Sky Pearl mới thay cho màu cam Monarch Orange trước đây. Bộ la-zăng hợp kim 16 inch cũng được làm lại với thiết kế phay xước 2 màu thể thao trên bản cao cấp. Đèn hậu LED dáng mũi tên sắc sảo. Không gian bên trong New Almera nhận một số điểm mới như mặt táp-lô bọc màu xanh nhạt, vô-lăng D-cut bọc da, gương chiếu hậu dạng không viền. Đồng thời, bổ sung thêm các tiện ích, gồm: bệ tỳ tay cho cả ghế trước và sau, sạc điện thoại không dây, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, chìa khóa điều khiển từ xa mới. Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý khác như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto; đồng hồ thông tin dạng analog với màn hình TFT 7 inch... Ngoài ra, xe còn có đề nổ bằng nút bấm; ghế bọc da; vô lăng tích hợp các phím chức năng; điều hòa tự động; cổng USB; hệ thống âm thanh 6 loa. Đáng tiếc, hàng ghế sau của xe vẫn chưa có cửa gió điều hòa và chỉ có 1 cổng USB Type A. Nissan Almera 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L như mô hình tiền nhiệm. Cỗ máy xăng cho công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động vô cấp CVT. Công nghệ an toàn trên xe xuất hiện những tính năng tiên tiến của gói trợ lái nâng cao ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn và đèn chiếu xa thông minh. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Video: Đánh giá Nissan Almera 2025 mới tại Việt Nam

