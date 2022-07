Nissan Almera 2022 từ 539 triệu tại Việt Nam, có gì đấu Toyota Vios?

Nissan Almera tại Việt Nam ra mắt lần đầu vào tháng 8/2021, sau gần một năm ra mắt với sự chào đón và đánh giá tích cực từ người dùng cùng giới chuyên môn, Nissan chính thức giới thiệu phiên bản mới cho mẫu B-sedan nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi kèm hàng loạt những cải tiến hấp dẫn. Về ngoại hình, Nissan Almera 2022 nâng cấp vẫn sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 4.495 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.460 mm, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 155mm. Ngoài việc nâng cấp về tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Nissan Almera phiên bản CVT cao cấp được thiết kế với một loạt những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm: Gập gương tự động, đèn pha tự động, ghế da với tính năng phản xạ nhiệt cao cấp, màn hình giải trí 8 inch kết nối Android auto và Apple carplay, điều hòa nâng cấp và gương chiếu hậu trong tràn viền. Bên cạnh đó, phiên bản Nissan Almera CVT tiêu chuẩn cũng sẽ được nâng cấp lên chuẩn khí thải mới và trang bị thêm gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn LED báo rẽ. Ngoài những nâng cấp thú vị kể trên, Nissan Almera vẫn được đề cao bởi những giá trị về vận hành và công nghệ không thể thay thế. Nissan Almera là mẫu xe đầu tiên và duy nhất trong phân khúc B-Sedan được trang bị động cơ 1.0L Turbo tăng áp. Công nghệ động cơ tiên tiến mang lại cho Nissan Almera sức mạnh 100Ps tại 5,000 vòng/phút và momen xoắn cực đại lên tới 152- 160Nm tại tốc độ 2,400-4,000 vòng/phút, cho khả năng bứt tốc mạnh mẽ đáng kinh ngạc cùng khả năng vận hành vượt trội. Với momen xoắn cực đại đạt được ngay ở vòng tua thấp (2,400 rpm), Nissan Almera tạo ra sự khác biệt rõ rệt mà không thể tìm thấy ở những chiếc xe sử dụng động cơ truyền thống. Hơn thế nữa, công nghệ động cơ tiên tiến giúp cho Nissan Almera có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt ấn tượng trên cả điều kiện vận hành trong và ngoài đô thị. Công nghệ Mirror Bore Coating – công nghệ vốn chỉ được áp dụng trên siêu xe thể thao Nissan GTR, giúp tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm ma sát bên trong động cơ. Bên cạnh đó, công nghệ này sử dụng một lớp phủ siêu mỏng giúp tăng khả năng dẫn nhiệt, dẫn đến hiệu suất làm mát tốt hơn và động cơ hoạt động êm hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất của toàn bộ động cơ. Hệ thống Idling Stop - cho phép tạm ngắt động cơ khi không cần thiết nhằm tối ưu nhiên liệu. Đi kèm với động cơ 1.0L Turbo, Nissan Almera được trang bị Hộp số vô cấp XTRONIC CVT thế hệ mới giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Hộp số sử dụng công nghệ D-Step Logic, mang đến cảm giác lái thú vị và khả năng vận hành linh hoạt, êm ái hơn so với hộp số CVT thông thường. Với hàng loạt trang bị an toàn cao cấp, Nissan Almera đem lại cảm giác lái tự tin và tăng thêm niềm tự hào cho chủ sở hữu, nâng tầm tiêu chuẩn cho phân khúc B-sedan. Hệ thống này cho phép người lái có thể quan sát rõ nét các hình ảnh quanh xe trong thời gian thực thông qua 4 camera được lắp phía trước, phía sau và hai bên thân xe. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển gần xe, tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí: Một loạt tính năng an toàn kết hợp giúp kiểm soát tối đa hành trình, mang đến sự lựa chọn tối ưu, giúp người điều khiển tận hưởng trọn vẹn những hành trình thú vị. Nissan Almera phiên bản mới sẽ có 02 phiên bản, CVT cao cấp và CVT tiêu chuẩn, đi kèm với 06 lựa chọn màu sắc. Mức giá xe Nissan Almera 2022 (đã bao gồm VAT) như sau: Giá bán lẻ đề xuất phiên bản Almera CVT là 539.000.000 đồng; Giá bán lẻ đề xuất phiên bản Almera CVT cao cấp là 595.000.000 đồng. Video: Nissan Almera có gì đấu Toyota Vios G?

Nissan Almera tại Việt Nam ra mắt lần đầu vào tháng 8/2021, sau gần một năm ra mắt với sự chào đón và đánh giá tích cực từ người dùng cùng giới chuyên môn, Nissan chính thức giới thiệu phiên bản mới cho mẫu B-sedan nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi kèm hàng loạt những cải tiến hấp dẫn. Về ngoại hình, Nissan Almera 2022 nâng cấp vẫn sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 4.495 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.460 mm, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 155mm. Ngoài việc nâng cấp về tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Nissan Almera phiên bản CVT cao cấp được thiết kế với một loạt những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm: Gập gương tự động, đèn pha tự động, ghế da với tính năng phản xạ nhiệt cao cấp, màn hình giải trí 8 inch kết nối Android auto và Apple carplay, điều hòa nâng cấp và gương chiếu hậu trong tràn viền. Bên cạnh đó, phiên bản Nissan Almera CVT tiêu chuẩn cũng sẽ được nâng cấp lên chuẩn khí thải mới và trang bị thêm gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn LED báo rẽ. Ngoài những nâng cấp thú vị kể trên, Nissan Almera vẫn được đề cao bởi những giá trị về vận hành và công nghệ không thể thay thế. Nissan Almera là mẫu xe đầu tiên và duy nhất trong phân khúc B-Sedan được trang bị động cơ 1.0L Turbo tăng áp. Công nghệ động cơ tiên tiến mang lại cho Nissan Almera sức mạnh 100Ps tại 5,000 vòng/phút và momen xoắn cực đại lên tới 152- 160Nm tại tốc độ 2,400-4,000 vòng/phút, cho khả năng bứt tốc mạnh mẽ đáng kinh ngạc cùng khả năng vận hành vượt trội. Với momen xoắn cực đại đạt được ngay ở vòng tua thấp (2,400 rpm), Nissan Almera tạo ra sự khác biệt rõ rệt mà không thể tìm thấy ở những chiếc xe sử dụng động cơ truyền thống. Hơn thế nữa, công nghệ động cơ tiên tiến giúp cho Nissan Almera có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt ấn tượng trên cả điều kiện vận hành trong và ngoài đô thị. Công nghệ Mirror Bore Coating – công nghệ vốn chỉ được áp dụng trên siêu xe thể thao Nissan GTR, giúp tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm ma sát bên trong động cơ. Bên cạnh đó, công nghệ này sử dụng một lớp phủ siêu mỏng giúp tăng khả năng dẫn nhiệt, dẫn đến hiệu suất làm mát tốt hơn và động cơ hoạt động êm hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất của toàn bộ động cơ. Hệ thống Idling Stop - cho phép tạm ngắt động cơ khi không cần thiết nhằm tối ưu nhiên liệu. Đi kèm với động cơ 1.0L Turbo, Nissan Almera được trang bị Hộp số vô cấp XTRONIC CVT thế hệ mới giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Hộp số sử dụng công nghệ D-Step Logic, mang đến cảm giác lái thú vị và khả năng vận hành linh hoạt, êm ái hơn so với hộp số CVT thông thường. Với hàng loạt trang bị an toàn cao cấp, Nissan Almera đem lại cảm giác lái tự tin và tăng thêm niềm tự hào cho chủ sở hữu, nâng tầm tiêu chuẩn cho phân khúc B-sedan. Hệ thống này cho phép người lái có thể quan sát rõ nét các hình ảnh quanh xe trong thời gian thực thông qua 4 camera được lắp phía trước, phía sau và hai bên thân xe. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) cũng được tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển gần xe, tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí: Một loạt tính năng an toàn kết hợp giúp kiểm soát tối đa hành trình, mang đến sự lựa chọn tối ưu, giúp người điều khiển tận hưởng trọn vẹn những hành trình thú vị. Nissan Almera phiên bản mới sẽ có 02 phiên bản, CVT cao cấp và CVT tiêu chuẩn, đi kèm với 06 lựa chọn màu sắc. Mức giá xe Nissan Almera 2022 (đã bao gồm VAT) như sau: Giá bán lẻ đề xuất phiên bản Almera CVT là 539.000.000 đồng; Giá bán lẻ đề xuất phiên bản Almera CVT cao cấp là 595.000.000 đồng. Video: Nissan Almera có gì đấu Toyota Vios G?