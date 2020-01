Nissan 370Z 2020 "khoe hàng" tại đại lý trước ngày ra mắt

Autoblog hồi đầu tuần cho biết thế hệ mới của dòng xe thể thao Nissan Z hiện đang được gấp rút phát triển. Một nguồn tin của họ cho biết hệ thống đại lý Nissan tại một số thị trường đã được cho xem trước thiết kế xe đời mới với vóc dáng tổng thể không khác nhiều so với hình tượng biểu trưng của Z, tuy nhiên từng chi tiết cụ thể đã được thay đổi khá nhiều. Đầu xe Nissan 370Z 2020 mới mang dáng dấp tương đồng với 240Z khi sử dụng tản nhiệt vuông và đèn pha tròn nằm trong cụm đèn nhọn trong khi đuôi xe sử dụng đèn hậu lấy cảm hứng từ 300ZX đời 1990s. Nội thất là khu vực nhận được cải tiến rõ rệt nhất khi Nissan cuối cùng cũng chịu trang bị công nghệ hợp thời cho Z (370Z trước đó hoàn toàn không có hệ thống thông tin giải trí). Dựa trên kích cỡ 370Z, có thể dự đoán Nissan sẽ phần nào sử dụng cách bài trí tương đồng 2 dòng xe mới được hãng làm lại là Altima và Sentra. Về mảng vận hành, Autoblog cho biết, xe Nissan 370Z thế hệ mới sở hữu động cơ V6 3.0L tăng áp kép từ Infiniti Q50/Q60 400 Red Sport sẽ được sử dụng cho Z mới đi kèm hộp số tự động 9 cấp tiêu chuẩn hoặc sàn tùy chọn. Công suất dự kiến của hệ thống được Nissan tuyên bố là dao động quanh mức 500 mã lực cho phiên bản Nismo. Nissan 370Z thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ 2009 và thực sự so với phiên bản 2020 không có nhiều khác biệt do thương hiệu Nhật chỉ nâng cấp nhỏ giọt. Nếu không muốn những fan hâm mộ trung thành chuyển sang tìm vui ở các mẫu xe thể thao khác Nissan cần mang bản nâng cấp tới tay họ càng sớm càng tốt. VIdeo: Nissan 370Z 2020 "khoe hàng" chuẩn bị ra mắt.

