Những siêu xe từng được dân chơi Việt “yêu nhất“

Siêu xe Ferrari 488 GTB được ra mắt vào năm 2015 nhằm nối tiếp những thành công của mẫu xe Ferrari 458 Italia. Chiếc xe được thiết kế lại với nhiều chi tiết giúp tăng khí động học cùng hình dáng thế thao nhưng vẫn giữ được những nét mềm mại. So với phiên bản tiền nhiệm, Ferrari 488 GTB mạnh hơn gần 100 mã lực. Tại Việt Nam, đã có khoảng gần 20 chiếc Ferrari 488 ở cả hai phiên bản Coupe và Spider. Chiếc Ferrari 488 GTB đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng đầu năm 2016. Hiện tại, thương hiệu Ferrari vẫn chưa xuất hiện chính hãng, chính vì vậy 100% những chiếc 488 GTB hiện nay đều được các nhà nhập khẩu tư nhân mang về nước. Là một đối thủ của Ferrari 488GTB, siêu xe Lamborghini Huracan ăn điểm bởi vẻ ngoài được thiết kế hầm hố, góc cạnh. Mẫu xe được ra đời nhằm thay thế Lamborghini Gallardo- chiếc xe đã được sản xuất liên tục trong vòng 10 năm. Đây là một chiếc siêu xe được ưa chuộng bởi mức giá khá “mềm” so với Lamborghini Aventador, nhưng không vì thế mà nó kém phần hấp dẫn. Ở Việt Nam, đa phần những chiếc Huracan đều thuộc phiên bản LP610-4, có 2 chiếc thuộc phiên bản dẫn động cầu sau LP580-2. Hiện tại, số lượng Huracan đã lên tới hơn 10 chiếc. Phần lớn những chiếc xe này đều mang trên mình những màu sắc sặc sỡ như cam, đỏ, vàng, … Những chiếc Lamborghini Huracan ở Việt Nam thường được chủ nhân trang bị những gói độ nâng cấp ấn tượng. Trong số đó phải nói đến chiếc Huracan được trang bị gói độ Novara Edizion cùng bộ mâm Forgiato. Ngoài ra, còn có những chiếc xe khác được độ mâm hay lên hệ thống ống xả mới. Những chi tiết này giúp chiếc xe trở nên đặc biệt hơn, thậm chí nổi bật hơn.Lamborghini Aventador được ra mắt vào năm 2011, là một tượng đài vững chắc trong giới siêu xe. Với công suất lên tới 700 mã lực cho phiên bản tiêu chuẩn, nó trở thành mơ ước của hàng triệu người mê xe. Lamborghini Aventador sở hữu thiết kế góc cạnh, hầm hố cùng cửa cắt kéo khiến chiếc xe trở nên hầm hố. Để phù hợp với truyền thống của Lamborghini, Aventador được đặt tên theo một con bò tót chiến đấu. Sau 8 năm ra mắt, Aventador đã được phát triển tới 7 phiên bản cùng những phiên bản phát triển dựa trên nền tảng Aventador như Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Aventador J. Aventador thu hút được khá nhiều người kể cả những người không quá đam mê xe.Chiếc siêu xe Audi R8 lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2006. Audi R8 tính đến nay đã phát triển tới thế hệ thứ hai. Audi R8 là chiếc siêu xe đình đám và phổ biến nhất tới từ thương hiệu Audi. Audi mang tới cho khách hàng hai phiên bản R8 V8 và R8 V10 Plus. Audi R8 vẫn là một chiếc xe nằm trong top 5 những mẫu siêu xe được ưa chuộng nhất Việt Nam. Hiện tại, số lượng Audi R8 tại Việt Nam khá nhiều, trong đó có một chiếc số sàn độc nhất thuộc phiên bản Type 42.Ferrari 458 Italia - Cái tên mà bất cứ những người mê xe nào đều thuộc nằm lòng. Chiếc xe sở hữu thiết kế được tạo nên bởi sự kết hợp giữa nhà thiết kế nổi tiếng Donato Coco và hãng thiết kế xe Pininfarina, vì vậy những đường nét cũng như hình dáng của 458 Italia được ví như “một tác phẩm nghệ thuật”. Chiếc Ferrari 458 Italia đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam mang ngoại thất màu đen vào năm 2010, chỉ khoảng 1 năm kể từ ngày chiếc xe được chính thức ra mắt. Chiếc xe được trang bị gói độ thân rộng, đồng thời cũng là chiếc xe khơi nguồn cho phong trào độ Liberty Walk tại Việt Nam. Hay ta còn phải kể đến chiếc Ferrari 458 Italia được trang bị gói nâng cấp bởi thương hiệu Misha. Gói độ này cho phiên bản 458 có phần “giống” với bản 488 Misha Dường như 458 mang một vẻ đẹp không tuổi, đã trải qua 10 năm kể từ ngày ra mắt với sự thay thế bởi 488, chiếc xe này vẫn luôn thu hút được ánh nhìn từ mọi người trong mỗi lần xuất hiện. Video: Ngắm dàn siêu xe trăm tỷ đồng của dân chơi Việt.

