Những kinh nghiệm sát sườn khi lái ôtô mùa mưa bão

Luôn cập nhật tình hình thời tiết Truyền hình, báo chí và cả các fanpage về thời tiết trên Facebook cũng thường xuyên cập nhật liên tục tình hình thời tiết. Với tài xế khi lên lịch di chuyển đường dài, hãy cập nhật thời tiết không chỉ ngày đi mà cả ngày về và những ngày xung quanh, bởi lẽ trời mưa dài ngày trước ngày đi có thể ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường như ngập lụt hay lở đất ở miền núi. Tốt nhất, nếu thấy thời tiết xấu mà công việc không quá gấp, mọi người nên đổi lịch trình sang một ngày khô ráo. Nếu không thể, hãy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng khi lái ôtô mùa mưa bão.

Kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát



Trước khi bắt đầu một chuyến đi trong thời tiết mưa gió bạn cần cẩn trọng kiểm tra kỹ tình trạng của xe như hệ thống phanh hay độ căng của lốp, độ sâu của gai lốp. Những lốp xe nên được bơm căng vừa đủ và thay mới khi thấy có dấu hiệu mòn. Ngoài ra, điều bạn cần quan tâm không kém là cần gạt nước kính chắn gió còn hoạt động tốt không để thay mới phòng trường hợp bị hỏng.

Tai nạn xảy ra chủ yếu là do tốc độ lái xe của bạn không phù hợp với điều kiện thời tiết. Nếu phần lốp xe đã có dấu hiệu mòn hoặc bạn đi qua vũng nước quá sâu so với dự tính với tốc độ cao có thể dẫn tới nguy cơ mất kiểm soát tay lái. Vì vậy, để tránh trượt bánh bạn nên lái xe ở tốc độ chậm hơn so với bình thường. Đặc biệt, với những chiếc xe không có ABS nên hạn chế sử dụng phanh quá nhiều.

Tốc độ lái xe cũng nên chậm hơn vì thời tiết bất lợi thường gây ra tình trạng ùn tắc và giảm tốc độ phản ứng của các tài xế.

Nếu xe bắt đầu có dấu hiệu bị mất kiểm soát điều bạn cần làm là giữ bình tĩnh không nên phanh hay quay đầu đột ngột vì điều này chỉ khiến xe bị trượt bánh dài hơn. Trong tình huống này bạn nên ngừng đạp ga cho đến khi xe bắt đầu chạy chậm lại và lấy lại được quyền kiểm soát tay lái. Nếu phải phanh, nhất định bạn hãy làm điều đó thật nhẹ nhàng vì bất cứ hành động thô lỗ nào cũng có thể khiến xe thêm mất cân bằng.

Giữ khoảng cách giữa các phương tiện

Với tầm nhìn bị giảm khi lái xe trời mưa , khoảng cách thông thường giữa các phương tiện giao thông sẽ cần lớn hơn rất nhiều. Tốc độ lái xe cũng nên chậm hơn vì thời tiết bất lợi thường gây ra tình trạng ùn tắc và giảm tốc độ phản ứng của các tài xế.

Trong điều kiện mưa bão lớn, việc giữ khoảng cách an toàn khi lái xe là rất cần thiết. Giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp người lái xử lý được các tình huống bất ngờ tốt hơn, tránh va chạm với các phương tiện khác.

Theo kinh nghiệm lái xe, trong vòng 3s, xe có thể đi được khoảng 33m, vậy khoảng cách an toàn theo qui tắc 3s sẽ là 33m.

Đi chậm, không nên phanh gấp

Nếu cơn mưa lớn đột nhiên xất hiện, người lái cần giảm chân ga hay bỏ chân ga để tốc độ giảm dần dần thay vì đạp phanh gấp. Việc nhấn phanh gấp sẽ khiến xe có thể bị văng và trượt dài trên đường, nhất là khi đường đang rất trơn do nước mưa và dầu máy hòa lẫn với nhau.

Bật máy lạnh, quan sát gương chiếu hậu và gương sườn

Nhiệt độ trong xe và nhiệt độ thời tiết bên ngoài sẽ chênh lệch nhau khi bắt đầu có mưa. Điều này khiến kính xe bị mờ và người lái khó có thể quan sát phía bên ngoài xe. Một trong những mẹo xử lý kính lái bị mờ đó là bật hệ thống điều hòa.

Thao tác này sẽ giúp xe cân bằng nhiệt độ với môi trường bên ngoài và xóa đi màn sương đọng trên kính. Quan sát gương chiếu hậu cũng là điều cần thiết để lái xe an toàn khi trời mưa.

Không sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình

Hệ thống kiểm soát hành trình sẽ hạn chế quyền kiểm soát của người lái ở một mức nào đó. Khi xảy ra những tình huống bất ngờ, người lái sẽ khó có thể phản ứng kịp. Hãy tắt hệ thống kiểm soát hành trình để lái xe dưới trời mưa an toàn.

Đỗ xe vào lề nếu tầm quan sát bị hạn chế

Trong trường hợp mưa quá lớn, người lái nên đỗ xe vào nơi an toàn, bật đèn cảnh báo để thông báo cho xe khác và chờ đến khi cơn mưa ngưng bớt. Không nên cố gắng di chuyển nếu trời mưa quá lớn.

Luôn thắt dây an toàn

Đeo dây an toàn không chỉ giúp giảm tỉ lệ thương vong khi xảy ra tai nạn ở điều kiện thời tiết thông thường mà còn có thể hạn chế nguy hiểm khi trời mưa. Nếu xe bị trượt dài thì dây an toàn sẽ giúp người ngồi trong xe hạn chế bị va đập.

Tránh vũng nước nếu có thể

Đừng cố bắt chước quảng cáo SUV mà bạn từng thấy trước đó vì bạn không biết chắc chắn rằng dưới vũng nước có phải là một ổ gà khổng lồ hay không. Ngoài khả năng khiến vành bị hỏng hay bánh xe bị lệch, nước bắn vào động cơ có thể làm hỏng hệ thống. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn bắt buộc phải đi qua vũng nước nên nhấn bàn đạp phanh để làm khô nước tích lũy trên cánh quạt.