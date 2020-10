Siêu xe Koenigsegg Jesko Hydra tím mộng mơ cho doanh nhân trẻ

Siêu xe Koenigsegg Jesko 2022 hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 3 đầu năm nay. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, toàn bộ 125 chiếc siêu xe này đã chính thức "cháy hàng". Một trong số những siêu xe Koenigsegg Jesko đã có chủ là chiếc Hydra độc nhất vô nhị, ra đời theo đơn đặt hàng của một vị doanh nhân trẻ có tên Dylan Jacob. Năm nay 26 tuổi, Jacob là một doanh nhân trẻ kiêm nhà thiết kế sản phẩm người Mỹ. Đến cuối năm nay, Koenigsegg Jesko mới chính thức lên dây chuyền sản xuất. Do đó, chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko Hydra đặc biệt của vị doanh nhân trẻ chỉ lộ diện qua hình ảnh phác họa trên máy tính. Jacob đã giao nhiệm vụ phác họa hình ảnh của Koenigsegg Jesko Hydra cho công ty thiết kế mang tên LMM Design. Theo thần hoại Hy Lạp, Hydra là một con rồng có 7 hoặc 9 đầu, là con của Echidna và Typhon. Sở dĩ vị doanh nhân trẻ người Mỹ chọn cái tên này cho siêu xe của mình vì Koenigsegg Jesko vốn được trang bị hộp số 7 ly hợp và 9 cấp. Qua hình ảnh do công ty LMM Design tung ra, có thể thấy Koenigsegg Jesko Hydra được bọc ngoại thất bằng chất liệu sợi carbon màu tím. Ngoài ra, nhiều chi tiết ngoại thất của xe cũng được sơn màu tím như cánh gió trước, cánh gió đuôi, cùm phanh hay tem nổi "Hydra" bên cạnh chắn bùn sau. Thêm vào đó là khe gió trên nắp ca-pô và vây cá mập trên nắp khoang động cơ. Bên trong Koenigsegg Jesko Hydra là không gian nội thất màu đen với những điểm nhấn màu tím tương phản. Từ viền ghế, chỉ khâu, biểu tượng Hydra thêu trên tựa đầu ghế đến vô lăng đều có màu tím. Hiện chưa rõ siêu xe độc nhất vô nhị này có được thay đổi ở động cơ hay không. Trong khi đó, động cơ nguyên bản của siêu xe Koenigsegg Jesko là máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm nếu chạy bằng nhiên liệu sinh học E85. Sức mạnh khủng khiếp này giúp tân binh của làng siêu xe thế giới đạt tốc độ tối đa 482 km/h. Nếu chạy bằng xăng Octane 95, Koenigsegg Jesko còn sở hữu công suất tối đa 1.262 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số 7 ly hợp 9 cấp có tên Light Speed Transmission. Đây là hộp số do chính hãng Koenigsegg tự thiết kế và phát triển đồng thời không có bánh răng đồng bộ truyền thống. Thiết kế này giúp người lái chuyển số với tốc độ "nhanh như chớp". Dự kiến, siêu xe có một không hai này mới sẽ được xuất xưởng vào năm 2022. Giá xe Koenigsegg Jesko Hydra vẫn còn là bí mật, vị doanh nhân trẻ người Mỹ còn sở hữu một số xe "xịn" khác trong garage như Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Huracan và McLaren 720S. Video: Koenigsegg Jesko Hydra sẽ đá bay Lamborghini Huracan và McLaren 720S.

