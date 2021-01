Những kinh nghiệm chống say xe ôtô “rẻ bèo”, không cần thuốc

Giải mã hiện tượng say xe

Thực tế đây không phải là bệnh lý mà là hiện tượng phản ứng của cơ thể khi di chuyển bằng xe ôtô. Say xe ôtô là do các tín hiệu hỗn loạn, không nhất quán từ các giác quan truyền đến não, khiến não không thể cân bằng và thích ứng, gây ra cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

Người bị say xe ôtô thường gặp triệu chứng như khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn, nôn, đau đầu,... Rất nhiều người bị say xe, bất kể là nam hay nữ và ở mọi độ tuổi, có thể là do thể trạng sức khỏe, cơ địa, có thể do tâm lý sợ hãi, lo lắng và thậm chí là ám ảnh khi đi ôtô .

Trong đó, trẻ em và phụ nữ có thai là đối tượng phổ biến nhất. Trẻ nhỏ từ 3 - 12 tuổi dễ bị say tàu xe hơn, phụ nữ say xe nhiều hơn nam giới và hay bị say hơn trong chu kỳ kinh nguyệt, mang thai.