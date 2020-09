Những chiếc xe ôtô Trung Quốc "nhái" bán rẻ ngang xe máy

Loạt xe ôtô mini Trung Quốc có kiểu dáng vô cùng bắt mắt, nhỏ đã gây sốt ở nội địa mà còn ở các nước như Thái Lan, Ấn Độ. Nhìn chung những mẫu xe này thường có giá rất rẻ, dao động từ 20-100 triệu đồng, ngang ngửa một chiếc xe SH ở Việt Nam. Mới đây nhất, công ty Changli của Trung Quốc đã cho ra lò mẫu ôtô điện mới với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng 323 kg và tải trọng ở mức 300 kg. Đây là phiên bản giá rẻ nhưng xe vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi như radio và phát nhạc MP3 từ USB, có 2 hàng ghế ngồi khá thoải mái, camera lùi. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thời gian sạc pin của xe là 7 - 10 tiếng, sau mỗi lần sạc đầy, xe có thể đi từ 40 - 100 km. Xe được bán với giá từ 930 USD (khoảng 21,6 triệu đồng), lọt top xe ôtô rẻ nhất thế giới. Mẫu xe Luxing iStar của công ty Dezhou Luxing Vehicle Company (ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) nhái lại thiết kế của chiếc xe hạng sang Mercedes GLC, GLE, A-class nhưng lại có kiểu dáng nhỏ gọn, với phần cản xe lấy "trộm" biểu tượng ngôi sao 3 cánh của hãng xe Đức. Chiếc xe này được trang bị động cơ điện 72 V, tốc độ tối đa 45 km/h, phạm vi di chuyển 150 km. Tại thời điểm ra mắt tại Trung Quốc, xe có giá 22.000 tệ (khoảng hơn 60 triệu đồng). Vào cuối năm 2019, cộng đồng mạng Việt phát sốt với những chiếc xe đầy màu sắc từ DT Motor ở Thái Lan. Nhiều người bày tỏ mong muốn có được một chiếc xe này tại Việt Nam để đi dạo chơi phố. Nó có giá 98.000 bath (khoảng 75 triệu đồng), với thiết kế 4 bánh, có 2 chỗ ngồi ở phía trước và không gian chứa đồ phía sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn LED trước, sau và đèn báo giúp tiết kiệm năng lượng. Vận tốc tối đa của xe là 30 km/h và chạy được 30 km mỗi lần sạc. Một công ty liên doanh, SAIC-GM-Wuling tại Trung Quốc, cho ra đời chiếc Wuling Hongguang Mini EV với giá niêm yết 28.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 96,6 triệu đồng. Chiếc xe này có nhiều điểm tương đồng với chiếc Kia Morning. Xe có kích thước tổng thể là 2917 x 1493 x 1621 mm, có chiều dài cơ sở 1940 mm. Mặc dù thuộc phân khúc xe microcar, nhưng nó vẫn có sức chứa cho 4 người. Xe còn được trang bị an toàn gồm 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến lùi... Ngay khi ra mắt, mẫu xe này đã tạo nên cơn sốt cho thị trường ô tô đại lục khi nhận được hơn 50.000 đơn đặt hàng. Renault Kwid là một trong những chiếc ôtô giá siêu rẻ gây được nhiều sự chú ý khi được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Giá xe dao động từ 226.700 - 459.500 rupee (tương đương 90,5 - 156 triệu đồng). Nội thất của xe cũng được tinh chỉnh đi nhiều với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8.0 inch. Các tính năng an toàn cũng khá đầy đủ như túi khí cho người lái, ABS với EBD, nhắc nhở thắt dây an toàn cho người lái và hành khách, hệ thống cảnh báo tốc độ và cảm biến đỗ xe ngược Một mẫu xe khác cũng được nhái gần giống chiếc Kia Morning là chiếc xe 330 của nhà sản xuất Yogomo tại Trung Quốc. 330 đi kèm với 2 phiên bản động cơ có công suất 7,5 kW hoặc 13 kW, lấy nguồn năng lượng từ ắc quy chì hoặc khối pin lithium-ion. Phiên bản cao cấp nhất của xe có thể đạt tốc độ 60 km/h và di chuyển được 160 km mỗi lần sạc điện. Chiếc xe này có giá từ 31.500 nhân dân tệ ( tương đương 5.040 USD hoặc 108 triệu đồng). Video: Xe Trung Quốc tràn vào Việt Nam, giá rẻ giật mình.

