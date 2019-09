Những chiếc xe môtô có thiết kế tranh cãi nhất thế giới

1988 BMW K1 - Việc tối ưu hóa tính khí động học không phải lúc nào cũng mang lại sự quyến rũ cho chiếc xe hai bánh. Chiếc BMW K1 vào cuối những năm 80 đã chứng minh cho điều đó. Phần thân đồ sộ khá tròn trịa được kết hợp với đầu đèn vuông vắn cùng phần đuôi có thể nói là rất kỳ dị đã khiến K1 xứng đáng nằm trong danh sách xe môtô thiết kế kỳ lạ nhất. 2007 KTM 690SM - Hiếm khi một chi tiết trên xe phá hỏng hoàn toàn thiết kế của nó, nhưng ống xả của chiếc xe môtô KTM 690SM đời 2007 là một chi tiết như vậy. Nó quá to và không ăn nhập với phần còn lại của chiếc xe. Ngoài ra 690SM còn có phần đầu kiêm luôn dè chắn bùn như muốn xiên vào bất kỳ thứ gì phía trước mũi xe và phần dưới bình xăng thiết kế không được chau chuốt. 2008 Honda DN-01 - Thường được dân chơi xe đọc chệch tên gọi là “Do Not Own One” (tạm dịch là Đừng sở hữu nó). DN-01 là một chiếc xe thất bại về mặt thương mại của Honda. Mặc dù Honda thiết kế nó với ý tưởng là một chiếc cruiser trong tương lai với gầm xe cực kỳ thấp, nhưng DN-01 lại đem tới cảm giác như chạy xe tay ga. Dù phần thân vỏ khá hiện đại, nhưng nó lại không gợi được vè mạnh mẽ phong trần như những chiếc cruiser truyền thống. 1987 BUELL RR 1000 BATTLETWIN - Lại một chiếc xe khác gây tranh cãi vì thiết kế tối ưu khí động học như BMW K1. Phần thân xe của RR 1000 BATTLETWIN có những nếp gấp và vết lồi lõm xấu xí, khiến dàn vỏ của chiếc xe trông rất lố bịch cùng với dè trước kín không khác gì chiếc K1. Tuy nhiên khi lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ khí động học, nó lại có kiểu dáng khá thú vị. 2005 BMW R1200ST - Ngoài chiếc K1, BMW còn có khá nhiều thiết kế gây tranh cãi khác - R1200ST là một chiếc xe như vậy. Phần thân xe trông khá ổn, nhưng giống như KTM 690, thiết kế đầu xe đã phá hỏng mọi thứ. Kính chắn gió khổng lồ với đầu đèn thẳng hình lục giác quái dị của R1200ST khiến nó đã được đưa vào Top 10. 1995 Aprilia Starck Moto 6.5 - Được “chấp bút” bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Philippe Starck, Aprilia 6.5 được thừa nhận là một cách tiếp cận mới lạ về thiết kế xe, mặc dù vậy nó thường được biết đến bởi sự kỳ dị của mình nhiều hơn. Khung sườn và ống xả được làm gọn gàng nhưng phần đuôi có vẻ “lệch sóng” với các phần còn lại trên xe. 2016 MV Agusta F4Z - Tên tuổi của hãng chế tác thân xe Zagato đã quá nổi tiếng trong Thế giới xe hơi. Vì vậy khi nghe tin Zagato sẽ phối hợp cùng MV Agusta để tạo ra một phiên bản đặc biệt của chiếc F4 do huyền thoại Massimo Tamburini thiết kế, nhiều người đã vô cùng phấn khích. Chắc Zagato nên tập trung nỗ lực vào xe hơi hơn là xe môtô. 1994 Morbidelli v8 - Ý tưởng về một chiếc xe tám xy-lanh nghe đầy hấp dẫn, nhưng ngoại hình của Morbidelli thì lại gây thất vọng. Nhận thức rõ được điều này, nhà sản xuất đã thiết kế lại chiếc xe nhiều lần kể từ lần ra mắt đầu tiên, mặc dù kết quả đưa ra cũng chỉ là các phiên bản mới hiện đại hơn chứ chưa thể đạt tới thành công như mong muốn. Cùng với mức giá lên tới 90.000 Bảng vào năm 1998, không ngạc nhiên khi ngày nay cái tên Morbidelli đã biến mất. 2014 Johammer J1 - Được tạo ra bởi công ty của Áo và thiết kế bởi Leonie và Jean-Marie Lawniczak, Johammer J1 chạy hoàn toàn bằng điện là một trong những mẫu xe hai bánh kỳ dị nhất được bán ra từ trước đến nay. Cặp gương và tay lái lấy cảm hứng từ ăng-ten khiến chiếc xe trông như một con bọ. 1995 Bimota Mantra - Mantra là một chiếc xe máy kỳ dị đến khó hiểu - đặc biệt khi nó được tạo ra bởi Bimota, một hãng xe nổi tiếng với các siêu phẩm. Phần đầu xe kì cục và nặng nề, trông mất cân đối so với phần đuôi xe không mấy hấp dẫn. Mọi thứ trên Mantra đều bât hợp lý khiến nó được đánh giá là tác phẩm xấu nhất của Bimota. Video: top xe môtô mạnh nhất thế giới.

